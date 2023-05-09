'Điểm sáng le lói’ trong sự nghiệp của Trần Phi Vũ kể từ sau chuỗi 'liên hoàn vận đen’?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trần Phi Vũ đã nhận được một tin vui trong sự nghiệp kể từ sau chuỗi ‘liên hoàn vận đen’ tính từ đầu năm đến nay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nhân vật Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ thủ vai đã dẫn đầu bảng xếp hạng ‘Top 10 nhân vật phim truyền hình hot nhất quý I/2023’ do Data Aiman tổng hợp. Đáng chú ý, Trần Phi Vũ còn vượt mặt nhân vật của Ngô Lỗi trong Tình Yêu Mà Thôi và Dương Mịch trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

Dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên khác: Thắp Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) ra mắt vào cuối năm 2022 và nhận được sự đón nhận lớn từ đông đảo khán giả. Nhờ sự bùng nổ của bộ phim đã đưa tên tuổi hai diễn viên chính trong phim là Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng được chú ý hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng trên của nhân vật Lý Tuân được xem là ‘một điểm sáng le lói’ trong sự nghiệp của Trần Phi Vũ kể từ sau ‘liên hoàn vận đen’ tính từ đầu năm đến nay. Theo đó, hồi tháng 3/2023, anh chàng vướng scandal giường chiếu với hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Kể từ sau sự kiện đó, Trần Phi Vũ bị loạt fan hâm mộ tẩy chay, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Có thể kể đến, dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em bị hoãn chiếu nhiều lần, đến khi được lên sóng thì có mức danh thu khá thấp. Không những thế, anh chàng còn bị ‘gạch tên’ ra khỏi những dự án tiềm năng như Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược, Khó Dỗ Dành. Những dự án chưa kịp lên sóng cũng có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ dài lâu.

Sau 'vận đen' cùng Trần Phi Vũ, Châu Dã 'giải hạn', nhận tin vui lớn cùng Hầu Minh Hạo với dự án Hộ Tâm? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bộ phim Hộ Tâm do Hầu Minh Họa và Châu Dã đóng chính đã tung poster nhân vật và công bố lịch lên sóng chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-sang-le-loi-trong-su-nghiep-cua-tran-phi-vu-ke-tu-sau-chuoi-lien-hoan-van-den-579642.html