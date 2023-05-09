Vợ chồng 'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi khoe ảnh vi vu Phú Quốc

Gần đây, nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi và chồng - doanh nhân Philip Lee - đã có chuyến đi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng, tận hưởng ẩm thực vô cùng vui vẻ.

Hôm 8/5, Philip Lee đã đăng các bức ảnh hôn Hồ Hạnh Nhi, cùng vợ ngồi du thuyền, chơi xích đu trên bãi biển, ăn ở nhà hàng trên Instagram cá nhân. Doanh nhân còn hào hứng đón sinh nhật ở đây. Hạnh Nhi bình luận về bài đăng của chồng: 'Mong là các bức ảnh không quá mặn nồng với người khác'. Nhiều bạn bè và fan khen vợ chồng đẹp đôi, Hồ Hạnh Nhi tươi tắn dù để mặt mộc. Nhiều bạn bè và fan khen vợ chồng đẹp đôi, Hồ Hạnh Nhi tươi tắn dù để mặt mộc Diễn viên và Philip Lee đều yêu thích Phú Quốc, họ từng cùng ba con trai đến đây nghỉ dưỡng hồi tháng 12/2022. Người đẹp nhận xét nước biển trong, cát mịn, hòn đảo còn có nhiều món ngon.

Được biết, chuyến đi Phú Quốc lần này không chỉ có gia đình Hồ Hạnh Nhi mà họ còn rủ thêm người thân, bạn bè thân thiết đến Việt Nam để có một chuyến đi đáng nhớ khi Philip Lee bước qua tuổi 50. Nam doanh nhân tiết lộ nhóm của anh có gần 50 người (trong đó có 20 người bay từ Anh sang) cùng hai vợ chồng anh đến Phú Quốc. Philip chia sẻ: 'Cảm ơn vì những nỗ lực và tình yêu của mọi người đã giúp tôi thoát khỏi sự hối hả, nhộn nhịp của thành phố để có thể thư giãn bên cạnh những người mà khi ở cùng họ, tôi thực sự được là chính mình'. Chuyến đi Phú Quốc lần này không chỉ có gia đình Hồ Hạnh Nhi mà họ còn rủ thêm người thân, bạn bè thân thiết đến Việt Nam Philip Lee và Hồ Hạnh Nhi tốn nhiều công sức để sắp xếp công việc, lên kế hoạch về chuyến du lịch vì có quá nhiều thứ cần chuẩn bị đồng thời phải thống nhất được thời gian của gần 50 người. Mặc dù sinh nhật của Philip là vào tháng 3 nhưng mãi đến tháng 4, họ mới có thể tập hợp đủ mọi người để bắt đầu chuyến đi đặc biệt. Với họ, quá trình này thực sự gian nan nhưng đáng giá.

Cặp đôi tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào trong kỳ nghỉ ở Phú Quốc Hạnh Nhi - Philip Lee kết hôn được 8 năm, trên trang cá nhân, người đẹp từng viết biết ơn chồng vì anh dành nhiều thời gian bầu bạn, chăm sóc con để cô được theo đuổi đam mê đóng phim, phát triển sự nghiệp. Con đầu lòng của họ lên 5 tuổi, con út được 1 tuổi. Người đẹp từng viết biết ơn chồng vì anh dành nhiều thời gian bầu bạn, chăm sóc con để cô được theo đuổi đam mê đóng phim Hồ Hạnh Nhi từng có cuộc tình tốn giấy mực với tài tử Huỳnh Tông Trạch trước khi chia tay hồi 2012. Năm 2015, minh tinh 7X kết hôn với doanh nhân Philip Lee và lần lượt đón 3 con trai. Sau gần 8 năm về chung nhà, cặp đôi vẫn luôn mặn nồng, gắn bó. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con trên trang cá nhân và luôn dành cho đối phương những lời ngọt ngào, những cử chỉ ân cần. Đôi vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con trên trang cá nhân Hồ Hạnh Nhi gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải á hậu tại Miss Hong Kong 1999. Diễn viên nổi tiếng qua nhiều phim của TVB như Mẹ chồng khó tính, Bao la vùng trời, Mạnh Lệ Quân, Tòa án lương tâm... Năm 2015, Hồ Hạnh Nhi rời TVB, chuyển sang đóng phim của Trung Quốc đại lục.

Diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi cùng chồng con du lịch Phú Quốc Mỹ nhân TVB cùng chồng con tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc. Cả gia đình nữ diễn viên đều thích thú với chuyến đi đến Việt Nam lần này.

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