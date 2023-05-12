Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào?

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi trước nay luôn vô cùng kín tiếng.
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Mới đây, chuyến du lịch đến Việt Nam vào tháng 4 của vợ chồng Hồ Hạnh Nhi - Lý Thừa Đức (Philip Lee) nhận được sự chú ý. Từ những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, công chúng thấy được sự thịnh vượng trong đời sống vật chất của gia đình cựu diễn viên TVB.
HK01 đưa tin, mỹ nhân TVB đeo mẫu đồng hồ thuộc dòng Patek Philippe Aquanaut 5968A, có giá hơn 1 triệu HKD (127.000 USD). Nhẫn kim cương của cô cũng có giá hàng triệu HKD. Bên cạnh đó, doanh nhân Lý Thừa Đức cũng đeo trên tay là Audemars Piguet Royal Oak. Được biết đây là mẫu đồng hồ lịch vạn niên tự lên dây cót mỏng nhất thế giới, được làm bằng hợp kim titan, bạch kim 950 và sapphire. Giá bán hiện nay của chiếc đồng hồ này là hơn 1 triệu HKD (hơn 127.000 USD).
Doanh nhân Lý Thừa Đức còn sở hữu chiếc đồng hồ Omega Speedmaster Moon, có giá trị 30 triệu HKD (3,8 triệu USD). "Giá trị của ba chiếc đồng hồ mà Hồ Hạnh Nhi và Lý Thừa Đức đeo trong một chuyến du lịch đủ mua một căn nhà ở Hong Kong", HK01 bình luận về nguồn lực tài chính hùng hậu của vợ chồng sao nữ sinh năm 1979.
Philip bày tỏ lòng cảm kích khi vợ dành thời gian và công sức chuẩn bị chuyến du lịch này cùng mình, cũng như trân trọng những giây phút hiếm có cùng người thân và bạn bè. Hồ Hạnh Nhi là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc), từng đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải TVB Anniversary 2011. Cô bắt đầu hẹn hò Philip Lee vào năm 2014 và cả hai kết hôn một năm sau.