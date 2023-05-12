Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào?

Sao quốc tế 12/05/2023 14:27

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi trước nay luôn vô cùng kín tiếng.

Mới đây, chuyến du lịch đến Việt Nam vào tháng 4 của vợ chồng Hồ Hạnh Nhi - Lý Thừa Đức (Philip Lee) nhận được sự chú ý. Từ những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, công chúng thấy được sự thịnh vượng trong đời sống vật chất của gia đình cựu diễn viên TVB.

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào? - Ảnh 1
Cặp đôi vô cùng giản dị, tuy nhiên cặp đồng hồ của cặp đôi lại gây chú ý. 

HK01 đưa tin, mỹ nhân TVB đeo mẫu đồng hồ thuộc dòng Patek Philippe Aquanaut 5968A, có giá hơn 1 triệu HKD (127.000 USD). Nhẫn kim cương của cô cũng có giá hàng triệu HKD. Bên cạnh đó, doanh nhân Lý Thừa Đức cũng đeo trên tay là Audemars Piguet Royal Oak. Được biết đây là mẫu đồng hồ lịch vạn niên tự lên dây cót mỏng nhất thế giới, được làm bằng hợp kim titan, bạch kim 950 và sapphire. Giá bán hiện nay của chiếc đồng hồ này là hơn 1 triệu HKD (hơn 127.000 USD).

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào? - Ảnh 2
Hồ Hạnh Nhi vừa mừng sinh nhật 50 tuổi cho chồng ở Phú Quốc

Doanh nhân Lý Thừa Đức còn sở hữu chiếc đồng hồ Omega Speedmaster Moon, có giá trị 30 triệu HKD (3,8 triệu USD). "Giá trị của ba chiếc đồng hồ mà Hồ Hạnh Nhi và Lý Thừa Đức đeo trong một chuyến du lịch đủ mua một căn nhà ở Hong Kong", HK01 bình luận về nguồn lực tài chính hùng hậu của vợ chồng sao nữ sinh năm 1979.

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào? - Ảnh 3
Có thể thấy mức độ giàu có của vợ chồng á hậu Hong Kong

 

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào? - Ảnh 4
Minh tinh Hong Kong và doanh nhân Lý Thừa Đức kết hôn năm 2015. Họ có 3 con trai, lần lượt chào đời vào năm 2017, 2019 và tháng 4/2021.

 Philip bày tỏ lòng cảm kích khi vợ dành thời gian và công sức chuẩn bị chuyến du lịch này cùng mình, cũng như trân trọng những giây phút hiếm có cùng người thân và bạn bè. Hồ Hạnh Nhi là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc), từng đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Lễ trao giải TVB Anniversary 2011. Cô bắt đầu hẹn hò Philip Lee vào năm 2014 và cả hai kết hôn một năm sau.

Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào? - Ảnh 5
Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi nghỉ trong resort 5 sao Regent Villas & Resort Phu Quoc tọa lạc bên bãi Dài.  

 

Vợ chồng 'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi khoe ảnh vi vu Phú Quốc

Vợ chồng 'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi khoe ảnh vi vu Phú Quốc

Gần đây, nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi và chồng - doanh nhân Philip Lee - đã có chuyến đi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng, tận hưởng ẩm thực vô cùng vui vẻ.

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