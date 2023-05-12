Vợ chồng á hậu Hong Kong 1999 Hồ Hạnh Nhi giàu cỡ nào?

Mới đây, chuyến du lịch đến Việt Nam vào tháng 4 của vợ chồng Hồ Hạnh Nhi - Lý Thừa Đức (Philip Lee) nhận được sự chú ý. Từ những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, công chúng thấy được sự thịnh vượng trong đời sống vật chất của gia đình cựu diễn viên TVB.

Cặp đôi vô cùng giản dị, tuy nhiên cặp đồng hồ của cặp đôi lại gây chú ý.