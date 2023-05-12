'Ông trùm điện ảnh'' TVB thất thế, nghệ sĩ phải kinh doanh thêm, livestream bán hàng để kiếm sống

Nhà đài TVB vang bóng khắp châu Á từ năm 1980 đến đầu những năm 1990, đây được xem là thời kỳ hưng thịnh nhất của ''ông trùm điện ảnh'', thế nhưng TVB dần thất thế và nghệ sĩ phải đi kinh doanh thêm mới đủ sống.

TVB được thành lập từ năm 1967 do Thiệu Dật Phu đứng đầu phát triển. Lúc bấy giời TVB được xem là đài truyền hình châu Á ở Đại lục, Đài Loan được khán giả quốc tế biết đến và ủng hộ rầm rộ một thời. Nhờ vào những thành công trong quá khứ TVB được xem là một trong những đơn vị sản xuất phim ảnh có bề dày lịch sử lâu đời với hơn 52 năm kinh nghiệm. ''Ông trùm điện ảnh'' TVB vang bóng khắp cả châu Á thập niên 80 90 ''Ông trùm điện ảnh'' từng đào tạo và sở hữu cho mình dàn tài tử và mỹ nhân điện ảnh huyền thoại của Hong Kong như: Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Tăng Hoa Thiên, Lam Khiết Anh, Lý Gia Hân, Chung Gia Hân, Xa Thị Mạn, Dương Di,...

Sở hữu và đào tạo dàn diễn viên tài năng và làm nên tên tuổi điện ảnh Hong Kong Hơn 50 năm hoạt động của TVB, những năm từ 2018 trở đi nhà đài dần mất đi phong độ Những bộ phim đã làm nên một điện ảnh Hong Kong rất khác biệt Theo nguồn tin cho biết vào cuối năm 2019, TVB đã đề xuất và thực hiện chính sách cắt giảm từ 800 - 1.000 nhân viên. Những năm trở lại đây, nhà đài Hong Kong thường xuyên mở các đợt thanh lọc, cắt giảm biên chế. Hiện tại doanh thu của TVB giảm sút nghiêm trọng trong năm 2019. Lợi nhuận ròng của nhà đài Hong Kong giảm hơn 12%, từ 300 triệu USD xuống còn 250 triệu USD so với năm 2018. Vào tháng 6/2019, doanh thu ngoài phim truyền hình giảm 14%, con số hơn 26 triệu USD. Sau một thời gian đầu tư thất bại, không có sáng tạo mới, xa rời nền kinh tế thị trường dẫn đến việc đánh mất thị phần trên chính "sân nhà" của TVB. Được biết nhà đài suy thoái rõ ràng thể hiện qua chỉ số rating, trong thập niên 1980 - 1990, đa số phim đạt tỷ lệ người xem trên 30%, có những tập đạt rating trên 45% như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký, Tây du ký, Hồ sơ trinh sát... Từ năm 2012 đến nay, tỷ lệ người xem giảm sút rõ rệt, chỉ ở mức trung bình từ 20 đến 26%.

Doanh thu liên tục tuột dốc không phanh khiến các cổ đông ngao ngán, khán giả hoang mang liệu nhà đài còn có thể tiếp tục trên con đường phát triển điện ảnh. Ông Lê Thụy Cương, Ông trùm truyền thông xứ Trung mong TVB lập tức cải tổ để vực dậy sau 10 năm mất phương hướng Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu tại TVB như Xa Thi Mạn, Đới Chí Vỹ, Quách Chính Hồng... cũng ra đi để tìm cơ hội mới tại thị trường Đại lục. Bởi mức lương dành cho nghệ sĩ chưa thỏa đáng. Ngoài ra một số diễn viên ở lại nhà đài cũng có cuộc sống bấp bênh, thường phải kinh doanh thêm, thậm chí còn livestream bán hàng để kiếm sống như Trần Hảo, Trần Mẫn Chi Xa Thi Mạn rời TVB để nhận được mức cát - xê cao hơn Hiện tại nhà đài TVB ngập tràn phim Đại lục như Tân Ỷ thiên đồ long ký, Diên hy công lược,... khiến khán giả tiếc nuối vì không được xem những bộ phim ''made in Hong Kong'' như năm nào, thời huy hoàng của ''ông trùm'' sắp sửa lụi tàn. Với những người yêu mến đài truyền hình lớn nhất xứ Cảng thơm, so với quá khứ huy hoàng khắp châu Á, tình cảnh "bi thảm" của TVB hiện tại khiến ai cũng ngậm ngùi. Phim TVB thiếu sáng tạo và lạm dụng quá nhiều cảnh nóng khiến người xem phát ngát TVB công chiếu toàn phim Đại Lục trong đó có Diên hy công lược.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-trum-dien-anh-tvb-that-the-nghe-si-phai-kinh-doanh-them-livestream-ban-hang-de-kiem-song-580775.html