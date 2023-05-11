Mới đây, ngày 11/5, theo Mgronline đưa tin, phiên tòa chung thẩm xét xử vụ án của Tangmo Nida diễn ra tại Thái Lan. Theo đó, hai người bạn của nữ diễn viên đều nhận hình phạt vì sơ suất gây ra cái chết cho Tangmo Nida. Do các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, đền bù tổn thất cho gia đình nạn nhân nên tòa giảm nửa hình phạt so với phán quyết ban đầu.

Nữ diễn viên Tangmo Nida được xác nhận mất tích sau khi rơi khỏi thuyền trên sông Chao Praya vào 23h ngày 24/2/2022. Tuy nhiên lại có nhiều chi tiết bất thường về tai nạn của cô. Vụ việc gây rúng động lớn đối với đông đảo khán giả trong và ngoài nước suốt một thời gian dài.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Hiso Por sử dụng giấy phép thuyền đã hết hạn, đi chệch khỏi khu vực sông được chỉ định trong giấy phép và có hành vi cẩu thả gây ra cái chết cho người khác.

Trong đó, Tanuphat Lertthaweewit (Hiso Por) bị tuyên 2 năm 9 tháng tù giam, 3 năm tù treo, bồi thường cho gia đình nạn nhân 64.000 baht và phải làm công ích xã hội. Hiso Por là người phụ trách con thuyền vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn của Tangmo Nida.

Còn bị cáo Paiboon Treekanchananan (Robert) bị kết án 2 năm 2 tháng tù giam, 3 năm tù treo, nộp phạt 54.000 baht. Theo lời khai của Robert với cảnh sát, anh đã cố điều khiển thuyền máy trong khi bản thân không có kinh nghiệm và gây ra tai nạn cho Tangmo Nida. Nữ diễn viên bị ngã xuống sống trong lúc anh vô tình tăng tốc khiến phương tiện bị giật và chao đảo.

Hình ảnh ghi lại trước khi tai nạn xảy ra

Tại phiên tòa, mẹ Tangmo Nida cũng đến dự. Sau khi bản án được tuyên, bà nắm tay hai bị cáo rời phòng xử án. Mẹ nữ diễn viên cho biết, hài lòng với hình phạt dành cho hai người bạn của con gái và tin rằng công lý đã được thực thi.

Mẹ cố diễn viên Chiếc lá cuốn bay chia sẻ đã tha thứ, không còn trách móc hai bị cáo. Sau khi Tangmo Nida qua đời ngoài ý muốn, Robert và Hiso Por thay bạn mình, chăm sóc bà như con ruột.

Theo Thairath, vẫn còn 4 bị cáo khác liên quan đến vụ Tangmo tử nạn đang chờ nhận phán quyết.

Trước đó, Nữ diễn viên Tangmo Nida gặp nạn khi đi dạo trên sông Chao Phraya, Thái Lan, cùng một nhóm bạn gồm 6 người vào tối 24/2. Thi thể của cô được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 26/2. Nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên được cơ quan khám nghiệm tử thi công bố lúc đầu là do đuối nước. Họ đã tìm thấy nhiều nước và cát trong phổi nạn nhân.

Thi thể của cô được tìm thấy sau 2 ngày gặp nạn

Tuy nhiên, những phát ngôn và lời khai sau đó của nhóm bạn đi cùng thuyền với Tangmo Nida đã làm dấy lên nghi vấn đây là một vụ giết người, không phải là tai nạn sông nước thông thường. Cảnh sát Thái Lan đã bắt tay vào điều tra vụ việc gần hai tháng qua và thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai theo yêu cầu của gia đình nữ diễn viên xấu số.

Tới ngày 26/4, sau nhiều chờ đợi của khán giả và truyền thông Thái Lan, cảnh sát đã thông báo chính thức kết thúc việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay. Theo Thairaith, tại buổi họp báo diễn ra vào trưa 26/4, cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát số 1 (Thái Lan) đã gặp gỡ và họp bàn lần cuối với đơn vị công tố trước khi khép lại vụ án.

Nhóm bạn trên thuyền cho biết Tangmo gặp nạn do cố gắng đi vệ sinh ở đuôi thuyền

Sở cảnh sát tỉnh Nonthaburi (Thái Lan) đã điều tra vụ việc suốt hai tháng, thẩm vấn hơn 140 nhân chứng, thu thập được 8 file lớn và hơn 1.000 trang dữ liệu cùng nhiều bằng chứng khác nhau. CCTV (camera giám sát) trích xuất từ 70 chiếc camera thu về hơn 200 clip, cho thấy nhiều góc độ rõ nét về tình tiết nữ diễn viên Tangmo Nida rơi xuống sông.

Trước đó, nhóm bạn cùng có mặt trên thuyền khẳng định Tangmo Nida bị rơi xuống nước do cố gắng đi vệ sinh ở đuôi thuyền. Khi đó, cô gái tên San đã cho Tangmo nắm chân để giữ thăng bằng nhưng cô bạn này lại chểnh mảng dùng điện thoại, không để ý đến bạn, khiến nữ diễn viên rơi xuống sông mà không kịp thời cứu.