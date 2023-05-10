Tống Thiến khiến dân tình lo lắng với ngoại hình gầy gò 'đáng báo động'

Vào ngày 10/5, Tống Thiến cùng đoàn phim Ngọt ngào ấm áp tham gia hoạt động tuyên truyền.

Mới đây, Tống Thiến trở lại màn ảnh với phim truyền hình mang tên Ngọt ngào ấm áp, hợp tác với Trần Nghiên Hy, Lục Nghị, Kinh Siêu, Tôn Kiên. Tác phẩm có rating kém khả quan, chất lượng kịch bản và diễn xuất của dàn sao không được đánh giá cao. Tuy nhiên, những hình ảnh mới của nữ thần tượng nhanh chóng nhận được quan tâm từ công chúng. Ngoại hình của cô có nhiều điểm khác biệt so với trước đây. Tống Thiến gây lo lắng với gương mặt hốc hác, vóc dáng gầy gò. Nhiều khán giả cho rằng cô đang đánh mất chính mình, lao vào cuộc đua phải có thân hình thật gầy, không mỡ thừa của minh tinh Trung Quốc. Chưa kể, kiểu tóc mái bằng còn bị nhận xét là không phù hợp với khuôn mặt sắc sảo của nữ diễn viên sinh năm 1987, khiến cô trở nên kém sắc.

Trước đây, Tống Thiến là một trong những sao nữ có ngoại hình đẹp của showbiz Trung Quốc. Cô có vóc dáng thon gọn, eo phẳng và chân dài với chiều cao 1,68 m. Cựu thành viên nhóm f(x) từng cho biết luôn cố giữ cân nặng dao động ở mức 45-47 kg để cơ thể cân đối và khỏe mạnh.

Tống Thiến debut trong nhóm nhạc F(x) tại Hàn Quốc và được yêu thích bởi vẻ ngoài ngọt ngào và khả năng vũ đạo tốt. Năm 2012, cô bước chân vào lĩnh vực diễn xuất tham gia vào nhiều dự án phim ở Trung Quốc. Vai diễn ấn tượng nhất của Tống Thiến là trong Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc. Nữ diễn viên từng được chọn làm Nữ Thần Kim Ưng năm 2020 nhưng bị chê thân hình thô, nhan sắc không sánh bằng đàn chị. Ngoài ra, diễn xuất của Tống Thiến hiếm khi được đánh giá cao. Trần Tinh Húc nổi tiếng từ sau tác phẩm Đông Cung. Trong dự án mới, ngoại hình của anh lại được khen hết lời bởi toát lên thần thái của "tổng tài bá đạo", lịch lãm, điển trai trong bộ vest. Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi do Tống Thiến, Trần Tinh Húc đóng chính kể về cuộc sống của các thông dịch viên, câu chuyện tình yêu của cô nàng tài giỏi Lâm Tây và chàng trai thông minh, lăn lộn trong giới công nghệ Tiêu Nhất Thành. Cả hai tạo nên câu chuyện tình yêu lãng mạn đậm chất hiện đại.

Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin Lucas Hoàng Húc Hi tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm nhạc đình đám NCT.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tong-thien-khien-dan-tinh-lo-lang-voi-ngoai-hinh-gay-go-ang-bao-ong-580577.html