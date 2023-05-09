Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi trở thành nam chính trong 'Vũ canh kỷ' vì lý do này

Sao quốc tế 09/05/2023 07:35

Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân và Hình Phi diễn chính được người người nhà nhà bàn tán xôn xao do được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng.

Sau lùm xùm đối xử bất công và bị nữ chính cũ là Lý Nhất Đồng từ chối diễn, đoàn phim "Vũ canh kỷ" cũng chính thức khởi quay. Dàn sao phim gồm có: Nhậm Gia Luân, Hình Phi, Chúc Tự Đan, Nghiêm Khoan, Chu Chính Đình... Hiện phim đã bước vào giai đoạn tuyên truyền và mở livestream đầu tiên nhằm mục đích để diễn viên giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng Nhậm Gia Luân chưa phù hợp với tạo hình một số nhân vật trong phim cổ trang. Cụ thể, với phim "Vũ canh kỷ", dù chưa chiếu chính thức nhưng thông qua tạo hình của anh ở những buổi tuyên truyền, giới thiệu phim khiến khán giả bức xúc. Theo đó, anh đội bộ tóc giả có mái hai bên bị chê bai thậm tệ. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình khiến gương mặt anh trông vừa ngắn, vừa vuông so với bình thường.

Thậm chí, nhiều khán giả còn đòi bỏ xem phim nếu ê-kíp không thay đổi tạo hình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại đề cao cốt truyện và diễn xuất hơn, họ cho biết nếu kịch bản và diễn xuất hay vẫn có thể cứu vãn phần nhìn chưa ổn lắm của phim.

Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi trở thành nam chính trong 'Vũ canh kỷ' vì lý do này - Ảnh 1

Bên cạnh Nhậm Gia Luân, đến nữ chính Hình Phi cũng trở thành mục tiêu bị "ném đá". Tái hợp đàn anh sau Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn, Hình Phi gây hoang mang bởi tấm poster mà trong đó, cô nàng nở nụ cười "công nghiệp" sượng trân, thiếu tự nhiên. Không ít khán giả còn đùa rằng Hình Phi có đang nhầm đây là phim kinh dị không, vì vẻ ngoài của cô không toát lên chút xíu nào là khí chất cổ trang.

 

Cho đến nay, điểm thu hút duy nhất của Vũ Canh Kỷ là dàn diễn viên phụ gồm toàn những cái tên đàn anh, đàn chị đình đám. Những ngôi sao như Trần Kiều Ân, Nghiêm Khoan, Minh Đạo, Hà Nhuận Đông... khiến dự án cổ trang vốn đang trên đà bị tẩy chay nhận được sự "quay xe" ủng hộ không nhỏ của khán giả. Thậm chí cư dân mạng còn nhận định luôn đây mới là dàn sao chính của phim, còn Nhậm Gia Luân hay Hình Phi chỉ nên làm nền cho vui mà thôi.

 

Nhậm Gia Luân gây tranh cãi khi trở thành nam chính trong 'Vũ canh kỷ' vì lý do này - Ảnh 2

Vũ Canh Kỷ kể về câu chuyện vương tử Nhân tộc Vũ Canh (Nhậm Gia Luân) lưu lạc trở thành nô bộc sau khi nước mất nhà tan. Tuy nhiên anh vẫn không quên ý niệm ban đầu báo thù cho phụ mẫu và Nhân tộc. Dưới sức ép của Thần tộc, Vũ Canh đã vươn lên để dẫn dắt Nhân tộc phản kháng, kế nghiệp di nguyện của tiên vương. Bộ phim của iQIYI sản xuất được định sẽ lên sóng trong quý 2 năm nay, hứa hẹn là đối thủ lớn trong cuộc chiến tiên hiệp hè này.

Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân và Hình Phi chính thức đóng máy, dự án được kì vọng thành công khi lên sóng vì 1 điều?

Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân và Hình Phi chính thức đóng máy, dự án được kì vọng thành công khi lên sóng vì 1 điều?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vũ Canh Kỷ do Nhậm Gia Luân và Hình Phi đóng chính đã chính thức đóng máy. Dân tình kì vọng dự án thành công khi lên sóng vì một điều.

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