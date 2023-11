Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước tâm thư xin lỗi và tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc NCT của thành viên Lucas Hoàng Húc Hi. Cụ thể, nam nghệ sĩ viết: “Xin chào các bạn, tôi là Lucas Hoàng Húc Hi. Hôm nay tôi có điều này muốn nói riêng với các bạn. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi đã quyết định rời khỏi NCT và WayV. Tôi thực sự xin lỗi các thành viên, tôi cũng không nỡ chia tay tình bạn đã gắn bó bao năm nay. Quen biết nhau gần 8 năm, tôi thực sự biết ơn họ đã luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy. Tôi hy vọng rằng trong ký ức của các thành viên, tôi là Hoàng Húc Hi chứ không phải Lucas. Tôi thực sự yêu mến các thành viên và sẽ luôn ủng hộ họ.

Đồng thời, Lucas cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định rời nhóm. Anh bộc bạch thêm: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định rời nhóm, nhưng cuối cùng tôi nghĩ đó là một quyết định tốt cho tất cả mọi người. Sau này, không để các fan phải chờ đợi thêm nữa, tôi sẽ lấy hết can đảm để gặp các bạn thông qua các hoạt động cá nhân. Tôi cảm thấy việc liên tục thể hiện một khía cạnh tốt hơn là cách tốt nhất để thực sự đền đáp các fan đã ủng hộ tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một Hoàng Húc Hi trưởng thành hơn và một Lucas tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn fan hâm mộ và tất cả những người đã luôn ủng hộ.”