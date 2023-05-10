Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT

Sao quốc tế 10/05/2023 14:10

Mới đây, cư dân mạng "dậy sóng" trước thông tin Lucas Hoàng Húc Hi tuyên bố chính thức rời khỏi nhóm nhạc đình đám NCT.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước tâm thư xin lỗi và tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc NCT của thành viên Lucas Hoàng Húc Hi. Cụ thể, nam nghệ sĩ viết: “Xin chào các bạn, tôi là Lucas Hoàng Húc Hi. Hôm nay tôi có điều này muốn nói riêng với các bạn. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi đã quyết định rời khỏi NCT và WayV. Tôi thực sự xin lỗi các thành viên, tôi cũng không nỡ chia tay tình bạn đã gắn bó bao năm nay. Quen biết nhau gần 8 năm, tôi thực sự biết ơn họ đã luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy. Tôi hy vọng rằng trong ký ức của các thành viên, tôi là Hoàng Húc Hi chứ không phải Lucas. Tôi thực sự yêu mến các thành viên và sẽ luôn ủng hộ họ.

Đồng thời, Lucas cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định rời nhóm. Anh bộc bạch thêm: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định rời nhóm, nhưng cuối cùng tôi nghĩ đó là một quyết định tốt cho tất cả mọi người. Sau này, không để các fan phải chờ đợi thêm nữa, tôi sẽ lấy hết can đảm để gặp các bạn thông qua các hoạt động cá nhân. Tôi cảm thấy việc liên tục thể hiện một khía cạnh tốt hơn là cách tốt nhất để thực sự đền đáp các fan đã ủng hộ tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một Hoàng Húc Hi trưởng thành hơn và một Lucas tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn fan hâm mộ và tất cả những người đã luôn ủng hộ.”

Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT - Ảnh 1

Bên cạnh đó, công ty chủ quan SM Entertainment cũng thông báo như sau: “Xin chào, đây là SM Entertainment. Chúng tôi có một thông báo muốn chia sẻ với các bạn về tương lai của Lucas. Sau cuộc thảo luận kĩ lưỡng với Lucas, chúng tôi thống nhất là cậu ấy sẽ chia tay nhóm NCT và WayV để tiếp tục theo đuổi những nỗ lực riêng. Chúng tôi mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ vì đây là một quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc lợi ích của tất cả các thành viên và người hâm mộ.

Trong tương lai, Lucas dự định sẽ tham gia nhiều hoạt động khác nhau với tư cách cá nhân. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ to lớn từ tất cả người hâm mộ. Rất mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm không ngừng của các bạn trong tương lai. Xin cảm ơn”.

Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT - Ảnh 2Lucas Hoàng Húc Hi viết tâm thư xin lỗi, chính thức rời khỏi nhóm nhạc NCT - Ảnh 3

Trước khi dính lùm xùm đời tư và phát ngôn gây sốc, Lucas từng là một trong những thành viên nổi bật nhất nhóm với gương mặt đẹp trai, nam tính cùng giọng rap trầm lôi cuốn. Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao thì liên tiếp những lùm xùm nổ ra liên quan đến nam idol như trục lợi tình cảm, tiền bạc của người hâm mộ đến được cho là có những hành vi xem thường bố mẹ và các thành viên cùng nhóm.

Điều này đã khiến danh tiếng và hình ảnh của Lucas chịu ảnh hưởng nặng nề, anh chàng phải lên tiếng xin lỗi và tạm dừng các hoạt động giải trí. Các dự án có nam thần tượng tham gia như NCT, WayV, SuperM hay nhóm nhỏ với thành viên Hendery cũng đều chịu ảnh hưởng hoặc tạm ngưng hoạt động. Do đó, người hâm mộ đều không muốn Lucas quay trở lại hoạt động cùng nhóm để không ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác.

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Từ khóa:   Lucas Hoàng Hi Húc sao hoa ngữ sao châu á NCT

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