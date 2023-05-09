Cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh tổn thương nặng sau vụ tai nạn xe vào tháng 7/2022. Anh trải qua ca phẫu thuật sắp xếp xương. Theo bệnh án do ngôi sao Thiên long bát bộ công bố, anh đóng 10 chiếc đinh và một tấm hợp kim titan lên toàn bộ xương tay phải để tái tạo cấu trúc.

Trang Sina đưa tin, Lâm Chí Dĩnh hiện vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc vận động cánh tay phải. Tài tử Sợi dây chuyền định mệnh không thể giơ tay quá cao, các đường bút khi ký tên không liền mạch.

Sau phẫu thuật, cánh tay phải của anh bị đau nhức triền miên, không thể cầm nắm hay nhấc các đồ vật nhẹ như lược, máy sấy tóc. Nam diễn viên phải tập vật lý trị liệu nhiều tháng mới phục hồi chức năng vận động của cánh tay.

Theo Lâm Chí Dĩnh, các thương tổn khác trên cơ thể anh đã hồi phục nhưng cánh tay phải vẫn cần thêm thời gian. Anh chưa thể giơ tay tạo thành góc 180 độ như bình thường. Từ cuối năm 2022, tài tử Đài Loan đã quay lại tập gym nhằm tăng sức mạnh khối cơ.

Hiện, Lâm Chí Dĩnh chủ yếu dự sự kiện thương mại, giám sát việc kinh doanh. Cuộc sống của anh kín tiếng hơn sau vụ tai nạn. Đến nay, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa đề cập đến việc trở lại đường đua công thức một hay không. Nam diễn viên e ngại rủi ro sức khỏe nếu tham gia môn thể thao mạo hiểm.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ca sĩ, diễn viên, tay đua xe nổi tiếng tại Đài Loan. Tên tuổi của anh vươn xa khắp châu Á với các tác phẩm như Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu, Thiên ngoại phi thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Thiên long bát bộ, sợi dây chuyền định mệnh... Năm 2013, anh kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn mát tay khi kinh doanh. Nam diễn viên sở hữu đội đua xe riêng, thương hiệu thời trang, nhiều bất động sản và các công ty đầu tư vào lĩnh vực khác nhau. Hiện, tổng tài sản của Lâm Chí Dĩnh lên tới 1,5 tỷ USD. Cuối tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên. Vụ tai nạn khiến anh bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Nam diễn viên phải trải qua 3 ca phẫu thuật điều trị.