Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành

Sao quốc tế 09/05/2023 14:58

Ngụy Đại Huân tình tứ ga lăng, nghiên ô che cho bạn gái khỏi ướt như một 'câu trả lời' phủ nhận tin đồn chia tay trước đó.

Tối 6/5, Ngụy Đại Huân bị người qua đường bắt gặp đang tình tứ bên Tần Lam hậu tin đồn chia tay. 

Theo video được cộng đồng mạng chia sẻ, cả hai bước ra khỏi tòa nhà chung cư và trời thì có mưa. Nam diễn viên che ô cho bạn gái Tần Lam đang khoác tay nép vào người anh. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc ô lật ngược, Ngụy Đại Huân nhanh chóng nghiên ô che cho bạn gái khỏi ướt.

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 1
Ngụy Đại Huân bị người qua đường bắt gặp đang tình tứ bên Tần Lam hậu tin đồn chia tay - Ảnh: Internet

Trước đó, có một vài thông tin rằng Ngụy Đại Huân cầu hôn nhưng không được Tần Lam đồng ý, dấy lên đồn đoán cả hai sắp đứng trước bờ vực chia tay. Hành động ga lăng cũng như tình cảm tình tứ của Ngụy Đại Huân cùng Tần Lam tối hôm đó như một 'câu trả lời' phủ nhận tin đồn chia tay trước đó. 

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 2

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 3
Ngụy Đại Huân ga lăng, nghiên ô che cho bạn gái khỏi ướt như một 'câu trả lời' phủ nhận tin đồn chia tay trước đó - Ảnh: Internet

Ngụy Đại Huân (1989), là nam diễn viên người Trung Quốc, anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Năm 2008, Ngụy Đại Huân tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng thanh xuân "Nhật kí Sophie" của đạo diễn Lâm Tuấn Thần. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa Ngụy Đại Huân đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 4
Nhan sắc kiều diễm của bạn gái Ngụy Đại Huân, dù chạm ngưỡng U40 nhưng vẫn rạng rỡ, tươi tắn - Ảnh: Internet

Sau khi hết hợp đồng với công ty giải trí JYP vào năm 2017, nam diễn viên tự thành lập studio riêng của mình. Thế nhưng con đường diễn xuất và đóng phim của nam diễn viên không có gì nổi bật. 

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 5

Ngụy Đại Huân tình tứ dưới mưa cùng Tần Lam, phá vỡ tin đồn chia tay vì cầu hôn bất thành - Ảnh 6
Ngụy Đại Huân là gương mặt khá mờ nhạt trong màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên không có nhiều nổi bật - Ảnh: Internet

Dù sự nghiệp nhạt nhòa nhưng có nhiều thông tin cho rằng Ngụy Đại Huân là thiếu gia "ngậm thìa vàng" chính hiệu, có bố mẹ giàu có, công việc kinh doanh của gia đình phát đạt. 

 

 

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Sự việc nghiêm trọng đến mức Ngụy Đại Huân phải lên tiếng vì cha mẹ bị công kích.

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