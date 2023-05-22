Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như "Bằng chứng thép", "Sóng gió gia tộc", "Sức mạnh tình thân", "Bác sĩ nhi khoa"... Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, là cháu trai của chủ tịch TVB. Hai vợ chồng cô hiện có ba con, hai gái và một trai.

Sắc vóc cựu hoa đán hàng đầu TVB khiến người khác ngưỡng mộ.

Cô diện áo tắm một mảnh khoe trọn thân hình cân đối sau sinh. Nhờ chăm chỉ luyện tập và chế độ ăn uống lành mạnh mà ở tuổi 39, cô vẫn giữ được sắc vóc nhiều người ngưỡng mộ.