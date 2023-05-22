Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3

Sắc vóc bà mẹ ba con Chung Gia Hân khiến nhiều người trầm trồ.
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Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như "Bằng chứng thép", "Sóng gió gia tộc", "Sức mạnh tình thân", "Bác sĩ nhi khoa"... Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, là cháu trai của chủ tịch TVB. Hai vợ chồng cô hiện có ba con, hai gái và một trai.
Cô diện áo tắm một mảnh khoe trọn thân hình cân đối sau sinh. Nhờ chăm chỉ luyện tập và chế độ ăn uống lành mạnh mà ở tuổi 39, cô vẫn giữ được sắc vóc nhiều người ngưỡng mộ.
Sắc vóc trẻ trung ở tuổi 39 của Chung Gia Hân nhận được nhiều lời khen. Đây là lần hiếm hoi cựu diễn viên TVB khoe vóc dáng với trang phục gợi cảm. Người đẹp Hong Kong có hình thể nổi trội nhưng ưa chuộng phong cách thời trang kín đáo, nữ tính.
Cô bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004. Khán giả xứ Hương Cảng ưu ái xếp Gia Hân vào danh sách "Ngũ đại hoa đán" của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai.