Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3

Sao quốc tế 22/05/2023 22:31

Sắc vóc bà mẹ ba con Chung Gia Hân khiến nhiều người trầm trồ.

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như "Bằng chứng thép", "Sóng gió gia tộc", "Sức mạnh tình thân", "Bác sĩ nhi khoa"... Chồng cô là một bác sĩ có gia thế giàu sang, là cháu trai của chủ tịch TVB. Hai vợ chồng cô hiện có ba con, hai gái và một trai.

Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 1
Sắc vóc cựu hoa đán hàng đầu TVB khiến người khác ngưỡng mộ. 

Cô diện áo tắm một mảnh khoe trọn thân hình cân đối sau sinh. Nhờ chăm chỉ luyện tập và chế độ ăn uống lành mạnh mà ở tuổi 39, cô vẫn giữ được sắc vóc nhiều người ngưỡng mộ.

Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 2
Chung Gia Hân được công chúng biết đến qua các vai diễn đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Bí mật bảo tàng, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân, Đại dược phường, Bảo vệ nhân chứng.

Sắc vóc trẻ trung ở tuổi 39 của Chung Gia Hân nhận được nhiều lời khen. Đây là lần hiếm hoi cựu diễn viên TVB khoe vóc dáng với trang phục gợi cảm. Người đẹp Hong Kong có hình thể nổi trội nhưng ưa chuộng phong cách thời trang kín đáo, nữ tính.

Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 3

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, cô rút lui khỏi giới giải trí. Chung Gia Hân kết hôn cùng Jeremy Lương - con trai cựu chủ tịch đài TVB và đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng tại Canada.

Cô bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoa kiều 2004. Khán giả xứ Hương Cảng ưu ái xếp Gia Hân vào danh sách "Ngũ đại hoa đán" của đài TVB cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San và Trần Pháp Lai.

Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 4
Năm 2021, cô thông báo dừng đóng phim để toàn tâm chăm sóc cho gia đình. Dù sớm rời xa giới giải trí nhưng hiện tại Chung Gia Hân vẫn có cuộc sống sung túc. 
Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 5
Gương mặt Chung Gia Hân ở tuổi 39 vẫn sáng mịn, không có dấu hiệu lão hóa. 
Cựu diễn viên TVB Chung Gia Hân diện bikini khoe dáng sau sinh con thứ 3 - Ảnh 6
Hiện tại, diễn viên Bằng chứng thép đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình tại Canada. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tổ ấm nhỏ trên mạng xã hội.
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