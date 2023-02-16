'Thiên vương' Trương Học Hữu 'đấu khẩu' Lưu Gia Linh sau sân khấu song ca

Vì là bạn thân lâu năm, Trương Học Hữu và Lưu Gia Linh rất thường xuyên trêu ghẹo nhau.

Chinatimes đưa tin, "thiên vương" Hong Kong Trương Học Hữu mới đây đã có màn trở lại hoành tráng trên con đường ca hát với nhạc phẩm mang tên Mặt Trời Mọc Để Đèn Đường Được Yên Giấc phiên bản solo. Nhân cơ hội này, nam ca sĩ cũng thông báo sẽ tổ chuyến lưu diễn với quy mô lớn ngay trong năm nay.

Trong lần trở lại này, Trương Học Hữu đã tái ngộ với nhiều đồng nghiệp của mình trong showbiz. Ngày 11/2, anh đã màn "đấu khẩu" của mình với người bạn thân lâu năm Lưu Gia Linh sau khi song ca chung ca khúc Bạn Trân Quý Nhấn. Theo đó, Lưu Gia Linh đã đăng tải lên MXH ảnh chụp chung với Trương Học Hữu, sau đó cả hai đã có những bình luận trêu đối phương. Trong ảnh, TRương Học Hữu trông đã có tuổi với mái tóc bạc và các vết nhăn hai bên đuôi mắt. Trong khi đó thì Lưu Gia Linh lại trẻ hơn tuổi thật nhiều với làn da săn chắc và thần sắc tươi tỉnh.

Mở đầu, "thiên vương" Hong Kong viết: "Bạn hát chơi thì ổn, nhưng nghề hát không thích hợp với bạn". Ngay lập tức, Lưu Gia Linh đáp lại rằng: "Bạn hát thì hay rồi, nhưng nghề đóng phim không thích hợp với bạn". Trương Học Hữu sau đó tự chế giễu mình: "Ừ, tôi biết mà, nên tôi đã từ bỏ đóng phim, nhưng ngoài phim hài, tôi thích hợp đóng phim hài, haha". Tại Hong Kong nói riêng và làng nhạc Hoa ngữ nói chung, Trương Học Hữu có độ nổi tiếng ngang với "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Lượng đĩa tiêu thụ của anh trên toàn cầu thậm chí còn vượt các tên tuổi lớn như Madonna và Bruce Springsteen. Cuối tháng 12/2022, khi tham gia vào một talk show, Trương Học Hữu tâm sự suốt 3 năm qua không có thu nhập vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bởi thế nên anh mãi sống bằng tiền tiết kiệm trước đây. Lời chia sẻ của tài tử Hong Kong đã khiến cư dân mạng bàn luận vô cùng rôm rất và gợi ý anh nên tổ chức thêm một đêm nhạc riêng.

'Thiên vương Hong Kong' Trương Học Hữu 3 năm ròng không kiếm được tiền Vì dịch bệnh, tài tử Trương Học Hữu trong suốt 3 năm qua không có bất kỳ một thu nhập nào mà phải sống bằng tiền để tự tích góp.

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