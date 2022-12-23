'Thiên vương Hong Kong' Trương Học Hữu 3 năm ròng không kiếm được tiền

Vì dịch bệnh, tài tử Trương Học Hữu trong suốt 3 năm qua không có bất kỳ một thu nhập nào mà phải sống bằng tiền để tự tích góp.

Mới đây, khi tham gia vào talkshow của đài RTHK, Trương Học Hữu đã có những chia sẻ về ngành âm nhạc Hong Kong. Theo đó, anh được hỏi về cảm nghĩ của mình về nhận định "nền âm nhạc xứ Hương Cảng đã chết", không còn sức sống như thời của Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa… và mãi mới khởi sắc lại trong vài năm gần đây. Tài tử cho rằng, thế hệ các ca sĩ trẻ bây giờ vào nghề vất vả hơn nhiều so với thế hệ của anh.

Trương Học Hữu cho rằng, thế hệ các ca sĩ trẻ bây giờ vào nghề vất vả hơn nhiều so với thế hệ của anh - Ảnh: Internet

Trương Học Hữu giải thích rằng, ở thời đại mà công nghệ phát triển như hiện tại thì mọi nhất cử nhất động của nghệ sĩ đều bị phơi bày trước công chúng với tốc độ chóng mặt. Không những vậy, bây giờ kỳ vọng của khán giả dành cho các tân binh rất cao, muốn được gọi là nghệ sĩ thì phải vừa hát hay, vừa nhảy đẹp. Để làm được điều này, các ca sĩ phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, hệ thống đồng thời luôn giữ được phong độ khi xuất hiện công khai.

Trương Học Hữu chia sẻ, thời của anh thì công nghệ thông tin chứ phát triển nên các ca sĩ như anh có nhiều cơ hội vươn lên, trường hợp của anh là sau khi thắng một cuộc thi ca hát. Không những vậy, khán giả khi ấy khá dễ tính, mỗi năm cho ra một sản phẩm là đã sáng tạo và mới mẻ rồi.

Cũng trong talkshow này, Trương Học Hữu tâm sự suốt 3 năm qua không có thu nhập vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bởi thế nên anh mãi sống bằng tiền tiết kiệm trước đây. Lời chia sẻ của tài tử Hong Kong đã khiến cư dân mạng bàn luận vô cùng rôm rất và gợi ý anh nên tổ chức thêm một đêm nhạc riêng.

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