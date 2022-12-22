Huỳnh Hiểu Minh mở công ty cho bạn gái hotgirl giữa tin đồn tái hợp Angelababy

Sao quốc tế 22/12/2022 17:57

Được biết mối quan hệ hiện tại giữa Huỳnh Hiểu Minh và hotgirl Diệp Kha vẫn đang vô cùng tốt đẹp.

Vừa qua, việc Huỳnh Hiểu Minh đến nhà vợ cũ là Angelababy và qua đêm tại đó làm dấy lên tin đồn hai người tái hợp. Số khác cho rằng tài tử đến nhà vợ cũ đón con trai và ở lại đó qua đêm. Dù vậy cả hai vẫn không có phản hồi gì về tin đồn trên.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của truyền thông thì Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang hạnh phúc bên bạn gái Diệp Kha. Thậm chí, mới đây, nam diễn viên còn vừa mở một công ty cho bạn gái.

Được biết, trong tương lai, Diệp Kha sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp để kiếm tiền dưới sự trợ giúp đắc lực từ phía Huỳnh Hiểu Minh. Từ một hotgirl trên mạng xã hội, giờ đây Diệp Kha đã trở thành bà chủ công ty và bắt đầu chuyên nghiệp hơn trong việc kinh doanh.

Huỳnh Hiểu Minh mở công ty cho bạn gái hotgirl giữa tin đồn tái hợp Angelababy - Ảnh 1

Không lâu sau khi xác nhận ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Diệp Kha. Theo 163, từ tháng 2/2022, cả hai liên tục bị dân mạng “soi” ra loạt “bằng chứng” hẹn hò. Bộ đôi từng đăng ảnh bánh hình gấu trúc có bối cảnh tương tự, nhiều lần check in ở địa điểm giống nhau. Thậm chí, cách đây một tháng, tài tử họ Huỳnh cũng bị bắt gặp đang sang sửa lại nhà riêng, càng khiến dân tình tin anh và bạn gái đã dọn về một nhà. Dù vậy hai nhân vật chính vẫn chọn cách im lặng.

Trong khi đó, Angelababy vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian chăm nom con trai Tiểu Hải Miên. Người đẹp chia sẻ không đủ can đảm bước vào mối quan hệ mới sau đổ vỡ tình cảm.

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy từng là một trong những cặp đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ thế hệ mới. Trong "đám cưới thế kỷ" diễn ra năm 2015, Hiểu Minh hứa hẹn cả đời nâng niu, chiều chuộng Angelababy như công chúa. Năm 2017, Angelababy sinh con đầu lòng, khiến cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn. Tuy nhiên, từ năm 2018, tin đồn về hôn nhân rạn nứt của cặp vợ chồng rộ lên trong showbiz. Đến đầu năm nay, cả hai mới xác nhận ly hôn dù làm thủ tục ly hôn từ năm 2021.

Huỳnh Hiểu Minh mở công ty cho bạn gái hotgirl giữa tin đồn tái hợp Angelababy - Ảnh 2

Huỳnh Hiểu Minh mở công ty cho bạn gái hotgirl giữa tin đồn tái hợp Angelababy - Ảnh 3

Cặp sao đề ra ba điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông.

Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

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Thông tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện tại nhà Angela Baby đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

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