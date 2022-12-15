Fan phát sốt trước thông tin Huỳnh Hiểu Minh qua đêm tại nhà Angela Baby

Thông tin Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện tại nhà Angela Baby đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ.

Mới đây nhất truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông tin Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp trở về biệt thự ở Thượng Hải của Angelababy vào tối muộn sau khi tụ tập cùng bạn bè. Thậm chí, một số người còn cho rằng nam diễn viên đã qua đêm cùng vợ cũ tại căn biệt thự này.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby - Ảnh: Internet

Người đẹp Cô phương bất tự thưởng được ghi nhận có mặt ở biệt thự vào thời điểm Huỳnh Hiểu Minh đến. Phóng viên đã chụp được ảnh Angelababy bước ra từ nhà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Ngay lập tức, tin tức này nhanh chóng thu hút một lượng lớn người quan tâm bởi trước thời điểm ly hôn, cặp đôi luôn được coi là cặp vợ chồng ''Victoria Beckham'' của xứ Trung và việc họ đường ai nấy đi đã khiến cho các fan không khỏi phần tiếc nuối.

Cặp đôi nói lời chia tay khiến fan vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin hẹn hò người mẫu Diệp Kha nhiều tháng qua nhưng anh không đưa ra bình luận. Angelababy vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian chăm nom con trai Tiểu Hải Miên. Mới đây, nữ diễn viên cũng cho biết bản thân không dám tiến thêm bước nữa vì bản thân vẫn chưa sẵn sàng.

Đầu năm 2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh khiến fan choáng váng khi xác nhận ly hôn. Cặp đôi tuyên bố vẫn xem nhau là người nhà, cùng nuôi dạy cậu con trai chung Tiểu Hải Miên dù không còn chung sống dưới một mái nhà. Trước khi xác nhận ly hôn, cặp đôi đã đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt gần 3 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-phat-sot-truoc-thong-tin-huynh-hieu-minh-qua-em-tai-nha-angela-baby-535376.html