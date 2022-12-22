Ngắm nhìn nhăn sắc đỉnh cao của 'Quan Âm đẹp nhất màn ảnh' ở tuổi 68

Sao quốc tế 22/12/2022 22:14

Nhan sắc của Triệu Nhã Chi tiếp tục khiến netizen phát sốt vì quá xinh đẹp.

Thời gian gần đây, mỗi lần Triệu Nhã Chi xuất hiện tại sự kiện đều khiến truyền thông - công chúng quan tâm bởi diện mạo đẹp "không tuổi". Vào ngày 17/12 vừa qua, nữ diễn viên nổi tiếng một thời đã tham dự Liên hoan phim quốc tế đảo Hải Nam. Tại đây, ''Quan Âm đẹp nhất màn ảnh'' cho thấy đó không chỉ là danh xưng cho có bởi dù đã bước sang tuổi 68, vẻ đẹp của mỹ nhân này vẫn chưa có dấu hiệu tụt dốc. 

Ngắm nhìn nhăn sắc đỉnh cao của 'Quan Âm đẹp nhất màn ảnh' ở tuổi 68 - Ảnh 1
Triệu Nhã Chi ở tuổi 68 - Ảnh: Internet

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đầu tiên được tổ chức hồi năm 1973 với ngôi vị Á hậu, Triệu Nhã Chi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, học hỏi từ đầu, cho tới giờ, bà đã có sự nghiệp trải dài gần 5 thập kỷ. Xuyên suốt sự nghiệp của mình cô nàng có một số vai diễn để đời như vai Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ thiên đồ long ký" (1978), vai Tô Dung Dung trong "Sở Lưu Hương" (1979), vai Phùng Trình Trình trong "Bến Thượng Hải" (1980), Quan Thế Âm trong bộ phim cùng tên (1985)...

Ngắm nhìn nhăn sắc đỉnh cao của 'Quan Âm đẹp nhất màn ảnh' ở tuổi 68 - Ảnh 2
Triệu Nhã Chi - Ảnh: Internet

Triệu Nhã Chi kết hôn lần đầu hồi năm 1975 với một bác sĩ và sinh hai con trai, nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đi đến kết thúc hồi năm 1982. Sau này, Triệu Nhã Chi kết hôn với nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm và có thêm một người con trai. Cũng từ giai đoạn này, mỹ nhân họ Triệu cũng dần rút khỏi các dự án đóng phim cũng như hoạt động tại Cbiz để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chồng và con cái. 

Từ trước đến nay, Triệu Nhã Chi đã được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Bà cho rằng bí quyết trẻ lâu của người phụ nữ là có tâm lý thoải mái, bình an, có được sự cân bằng trong công việc và cuộc sống.

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