Lý do Hoa hậu Trần Pháp Dung lập di chúc ở tuổi 56

Nữ diễn viên Trần Pháp Dung chia sẻ đã lo liệu xong hậu sự, lập di chúc phân rõ quyền thừa kế tài sản cho người thân khi cô qua đời.

Vào ngày 5/6, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Trần Pháp Dung chia sẻ đã lo liệu xong hậu sự, lập di chúc phân rõ quyền thừa kế tài sản cho người thân khi cô qua đời. Cựu hoa hậu Hong Kong thực hiện việc này cùng cha của mình. Cụ thể, Trần Pháp Dung cho biết bản thân là người lo xa. Cô luôn nghĩ sức khỏe của mình có thể bị ảnh hưởng bất kỳ lúc nào. Vì vậy, nữ nghệ sĩ muốn lập di chúc sớm để dặn dò người thân nếu cô không may qua đời đột ngột. Việc này cũng để tránh người nhà Trần Pháp Dung rơi vào cảnh xâu xé, mâu thuẫn vì vấn đề tiền bạc.

Trước đó, vào năm 2008, Trần Pháp Dung đã nhanh chóng nẫng tay trên" của Á hậu Hong Kong Lục Thi Vận, hớp hồn Chu Minh - doanh nhân được đồn là CEO của tập đoàn Tứ Hải với tài sản lên tới 1 tỷ đôla Hong Kong (3000 tỷ đồng). Cứ nghĩ rằng Trần Pháp Dung đã sắp thành công thành bà chủ nhà giàu thì cả Hong Kong ngã ngửa với thông tin Chu Minh chạy trốn với khối tiền khổng lồ lên tới 280 triệu đôla Hong Kong (832 tỷ đồng). Điều càng khiến cho Trần Pháp Dung ngỡ ngàng chính là việc ngay cả cái tên Chu Minh đều là giả.

Tên thật của người đàn ông này là Trần Tuấn, 1 kẻ trốn nợ từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, tự mình thay tên đổi họ và lừa gạt hàng loạt mỹ nhân showbiz. Cuối cùng, giấc mộng hào môn của Trần Pháp Dung chẳng những tan vỡ mà cô còn bị chủ nợ của bạn trai cũ bám theo đòi nợ. Bên cạnh đó, Trần Pháp Dung chia sẻ sau nhiều tổn thương, cô không còn bận tâm về chuyện tình cảm. Không có nửa kia, không có con cái, nữ diễn viên dành thời gian và tâm sức kiếm tiền để có cuộc sống về già sung túc, an nhàn. Hiện tại, Trần Pháp Dung sống cùng cha. Cô thay hai em gái phụng dưỡng cha già vì họ đều đã lập gia đình, bận rộn với chồng con và công việc cá nhân. Ngoài ra, cô trở lại đóng phim cho TVB từ năm ngoái. Trần Pháp Dung hiện có tác phẩm Vũ điệu trong thành phố lên sóng nhà đài Hong Kong.

Hiếm hoi tiết lộ cuộc sống về già của 'Dung ma ma' Lý Minh Khải Mới đây, cuộc sống hiện tại của sao gạo cội Lý Minh Khải nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-hoa-hau-tran-phap-dung-lap-di-chuc-o-tuoi-56-589553.html