Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc

Sao quốc tế 13/06/2023 11:01

Trần Vỹ Đình là nam thần xứ Cảng với gia thế khủng, sở hữu nhiều bất động sản ở Trung Quốc, Hong Kong và cả nước ngoài. Độ giàu có của nam thần này có thể sánh ngang với Vương Tư Thông - vị thiếu gia lắm tiền nhiều của nổi tiếng trong Cbiz.

Những ngày qua, dự án Soi Sáng Cho Em do Chương Nhược NamTrần Vỹ Đình đóng chính dù hội tụ dàn cast không quá nổi tiếng nhưng vẫn lọt top phim được thảo luận nhiều nhất, cùng với phim của dàn sao lưu lượng Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 1

Trong phim Soi Sáng Cho Em, bên cạnh diễn xuất của ‘nữ thần thanh xuân’ Chương Nhược Nam là điểm sáng thì ngoại hình của nam chính Trần Vỹ Đình cũng gây chú ý. Theo đó, anh chàng được khen ngợi có vẻ ngoài điểm trai, nụ cười tỏa nắng và diễn xuất cũng khá tốt.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 2

Được biết, Trần Vỹ Đình là nam thần xứ Cảng với gia thế khủng, sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở Trung Quốc, Hong Kong và cả nước ngoài. Độ giàu có của nam thần này có thể sánh ngang với Vương Tư Thông - vị thiếu gia lắm tiền nhiều của nổi tiếng.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 3

Khi mới ra đời, Trần Vỹ Đình được mệnh danh là quý tử 100 triệu USD. Gia đình anh kinh doanh về lĩnh vực thời trang và giao thương đường biển. Tuy nhiên, sự ra đi của bố nam diễn viên vì căn bệnh ung thư khi anh còn rất nhỏ khiến cho gia cảnh có chút sa sút, không được như trước. Chính vì lẽ đó, anh trai Trần Vỹ Đình tiếp quản việc kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời chị gái của anh cũng mở ra một chuỗi công ty, có cả chi nhánh ở Dubai. Nhờ vậy mà gia đình anh nhanh chóng vực dậy và giàu có như xưa.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 4Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 5Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 6

Thuở nhỏ, Trần Vỹ Đình từng theo học tại Diệu Chung, hệ thống trường học đắt đỏ và danh giá bậc nhất Hong Kong. Hiện tại con gái Triệu Vy là Tiểu Tứ Nguyệt cũng đang theo học tại ngôi trường này. Sau này, Trần Vỹ Đình chuyển sang học tại St Joseph, một trường Công giáo quốc tế hàng đầu Hong Kong dành cho nam, đồng thời tốt nghiệp cấp 3 tại đây.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 7

Gia đình anh sống trong một căn biệt thư rộng lớn dành cho giới nhà giàu tại khu The Leighton Hill. Hiện tại, gia đình anh đã sở hữu 2/8 biệt thự siêu sang chảnh ở khu giàu có nức tiếng Hong Kong, khu bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Ở tuổi 20, nam chính Soi Sáng Cho Em đã sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự và du thuyền riêng.

Trong một chương trình truyền hình, Trần Vỹ Đình đã tiết lộ một góc căn nhà hiện tại anh đang sống. Không gian rộng lớn, nội thất sang trọng cùng view phòng khách hướng thẳng gia biển khiến cho cư dân mạng vô cùng ghen tị với cuộc sống của nam diễn viên.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 8Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 9Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 10Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 11

Mặc dù là cậu ấm trong một gia đình kinh doanh đa lĩnh vực, Trần Vỹ Đình không chọn nối nghiệp gia đình mà có ý định rẽ hướng sang hoạt động nghệ thuật từ khi còn bé. Giờ đây anh hoạt động trong giới nghệ thuật với tư cách là một ca sĩ, diễn viên và vũ công.

Gia thế khủng của nam chính Soi Sáng Cho Em, thiếu gia 'triệu đô' của Cbiz, có thể sánh ngang người giàu có bậc nhất Trung Quốc - Ảnh 12

Trước đây, Trần Vỹ Đình chủ yếu hoạt động ở Hong Kong với vai trò ca sĩ, MC. Từ năm 2013, Trần Vỹ Đình bắt đầu chuyển sang Đại Lục hoạt động diễn xuất.  Nhờ vào sức hút của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, tên tuổi của anh chàng được chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh chàng còn gây chú ý khi từng hợp tác chung dự án với nhiều nàng tiểu hoa nổi tiếng như Dương Mịch (Hộc Châu Phu Nhân), Triệu Lệ Dĩnh (Lão Cửu Môn), Đường Yên (Hoạt Sắc Sinh Hương),…

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