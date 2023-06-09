'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim

Bộ phim "Chiếu sáng cho em" do Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đóng chính không được đánh giá cao về tình tiết, nhưng ăn điểm nhờ diễn xuất linh động, tự nhiên của nữ chính.

Sohu đưa tin bộ phim Chiếu sáng cho em do Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đóng chính lên sóng đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc với mức rating (tỷ suất người xem) bình thường chỉ khoảng 0,14%-0,2%. Các chỉ số truyền thông của tác phẩm ban đầu không khả quan. Lý do là hai diễn viên tham gia phim là Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam không quá nổi tiếng ở hiện tại. Phim mới của Chương Nhược Nam và Trình Vỹ Đình không được đánh giá cao Tuy nhiên, sau đó, bộ phim dần thu hút sự chú ý của người xem nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào dễ thương. Phim xoay quanh hành trình theo đuổi chàng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) của Từ Lai (Chương Nhược Nam). Trong đó, biểu cảm linh động, tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 1996 là điểm sáng níu chân người xem, bù đắp cho diễn xuất có phần đơ cứng của đàn anh. Cũng nhờ vậy, chỉ số truyền thông của Chương Nhược Nam tăng dần, hiện tại lọt top 10 nhân vật được chú ý nhất theo bảng tổng kết của Vlinkage.

Diễn xuất tự nhiên của cô nàng chính là điều níu khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim Theo Sohu, Chiếu sáng cho em không đạt thành công chung, nhưng lại giúp tên tuổi của Chương Nhược Nam tỏa sáng. Thậm chí, từ khóa "Duyên khán giả của Chương Nhược Nam" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo ngày 6/6. Trong đó, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên. Họ cho biết không phải fan nhưng thích theo dõi các tác phẩm của Chương Nhược Nam và mong cô xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. Bên cạnh đó, khán giả nhận xét Chương Nhược Nam có vẻ ngoài xinh xắn, dễ tạo thiện cảm. Khán giả nhận xét Chương Nhược Nam có vẻ ngoài xinh xắn, dễ tạo thiện cảm Trang 163 từng nhận xét, việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Bi thương ngược thành dòng sông", "Nếu như tôi không còn nhớ được âm thanh", "Nửa hiệp cơ trí", "Hôn lễ của em"...

Chương Nhược Nam nhận không ít lời khen về diễn xuất Trong đó, vai Vưu Vịnh Từ của Chương Nhược Nam trong "Hôn lễ của em" (2021) đặc biệt được yêu thích. Diễn xuất tự nhiên, mượt mà của nữ diễn viên được tạp chí GQ Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu". Nữ diễn viên được tạp chí GQ Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu" Thời điểm phát hành, tác phẩm gây chú ý khi đạt doanh thu phòng vé 114 triệu USD, vượt phim của Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành. Trong khi đó, diễn xuất của Trần Vỹ Đình - bạn diễn của Chương Nhược Nam hiện dừng ở mức tròn vai. Bởi thực tế, hình tượng nam chính "ngoài lạnh trong nóng", quá khứ mang tổn thương không phải lần đầu Trần Vỹ Đình đảm nhận. Vẻ đẹp trong sáng, xinh xắn của Chương Nhược Nam khiến khán giả không thể rời mắt Trên màn ảnh, ngoại hình của nam diễn viên vẫn điển trai, thu hút, song ở một số phân cảnh, lối diễn của tài tử chưa tự nhiên. Điều này dẫn đến việc sự tương tác với Chương Nhược Nam chưa thật sự mượt mà. Tuy nhiên, khán giả hi vọng, điểm yếu này sẽ được cải thiện trong các tập tiếp theo của phim.

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba Những ngày gần đây, bộ phim "Soi sáng cho em" của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-thanh-xuan-chuong-nhuoc-nam-tai-xuat-dien-xuat-cua-ca-bo-phim-590404.html