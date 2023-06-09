'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim

Sao quốc tế 09/06/2023 09:18

Bộ phim "Chiếu sáng cho em" do Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đóng chính không được đánh giá cao về tình tiết, nhưng ăn điểm nhờ diễn xuất linh động, tự nhiên của nữ chính.

Sohu đưa tin bộ phim Chiếu sáng cho em do Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đóng chính lên sóng đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc với mức rating (tỷ suất người xem) bình thường chỉ khoảng 0,14%-0,2%. Các chỉ số truyền thông của tác phẩm ban đầu không khả quan. Lý do là hai diễn viên tham gia phim là Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam không quá nổi tiếng ở hiện tại. 

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 1
Phim mới của Chương Nhược Nam và Trình Vỹ Đình không được đánh giá cao 

Tuy nhiên, sau đó, bộ phim dần thu hút sự chú ý của người xem nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào dễ thương. Phim xoay quanh hành trình theo đuổi chàng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) của Từ Lai (Chương Nhược Nam). Trong đó, biểu cảm linh động, tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 1996 là điểm sáng níu chân người xem, bù đắp cho diễn xuất có phần đơ cứng của đàn anh. Cũng nhờ vậy, chỉ số truyền thông của Chương Nhược Nam tăng dần, hiện tại lọt top 10 nhân vật được chú ý nhất theo bảng tổng kết của Vlinkage

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 2
Diễn xuất tự nhiên của cô nàng chính là điều níu khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim 

Theo SohuChiếu sáng cho em không đạt thành công chung, nhưng lại giúp tên tuổi của Chương Nhược Nam tỏa sáng. Thậm chí, từ khóa "Duyên khán giả của Chương Nhược Nam" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo ngày 6/6. Trong đó, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên. Họ cho biết không phải fan nhưng thích theo dõi các tác phẩm của Chương Nhược Nam và mong cô xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn. Bên cạnh đó, khán giả nhận xét Chương Nhược Nam có vẻ ngoài xinh xắn, dễ tạo thiện cảm.

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 3
 Khán giả nhận xét Chương Nhược Nam có vẻ ngoài xinh xắn, dễ tạo thiện cảm

Trang 163 từng nhận xét, việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Bi thương ngược thành dòng sông", "Nếu như tôi không còn nhớ được âm thanh", "Nửa hiệp cơ trí", "Hôn lễ của em"...

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 4
Chương Nhược Nam nhận không ít lời khen về diễn xuất 

Trong đó, vai Vưu Vịnh Từ của Chương Nhược Nam trong "Hôn lễ của em" (2021) đặc biệt được yêu thích. Diễn xuất tự nhiên, mượt mà của nữ diễn viên được tạp chí GQ Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu".

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 5
Nữ diễn viên được tạp chí GQ Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu"

Thời điểm phát hành, tác phẩm gây chú ý khi đạt doanh thu phòng vé 114 triệu USD, vượt phim của Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành. Trong khi đó, diễn xuất của Trần Vỹ Đình - bạn diễn của Chương Nhược Nam hiện dừng ở mức tròn vai. Bởi thực tế, hình tượng nam chính "ngoài lạnh trong nóng", quá khứ mang tổn thương không phải lần đầu Trần Vỹ Đình đảm nhận.

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim - Ảnh 6
Vẻ đẹp trong sáng, xinh xắn của Chương Nhược Nam khiến khán giả không thể rời mắt 

Trên màn ảnh, ngoại hình của nam diễn viên vẫn điển trai, thu hút, song ở một số phân cảnh, lối diễn của tài tử chưa tự nhiên. Điều này dẫn đến việc sự tương tác với Chương Nhược Nam chưa thật sự mượt mà. Tuy nhiên, khán giả hi vọng, điểm yếu này sẽ được cải thiện trong các tập tiếp theo của phim.

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Những ngày gần đây, bộ phim "Soi sáng cho em" của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Nhược Nam nhan sắc Chương Nhược Nam phim của Chương Nhược Nam Chiếu Sáng Cho Em Tin tức giải trí

TIN LIÊN QUAN

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất

'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

Thắp Sáng Em của Chương Nhược Nam và 'nam thần xứ Cảng' Trần Vỹ Đình công bố lịch lên sóng chính thức, thoát kiếp 'vận xui' bị 'đắp chiếu'

Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam lộ hint 'yêu đương' trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này?

Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam lộ hint 'yêu đương' trên phim trường Anh Cũng Có Ngày Này?

Tiêu Chiến sánh đôi cùng Chương Nhược Nam trong Xuân Nhật Yến, màn ảnh Hoa ngữ lại có thêm cặp đôi nhan sắc 'trình làng'?

Tiêu Chiến sánh đôi cùng Chương Nhược Nam trong Xuân Nhật Yến, màn ảnh Hoa ngữ lại có thêm cặp đôi nhan sắc 'trình làng'?

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu