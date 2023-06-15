Cảnh khóc của Chương Nhược Nam trong 'Soi sáng cho em', cảm xúc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Không chấp nhận điều này, Từ Lai khóc nức nở van xin, thậm chí còn lao ra đứng dưới mưa để mong anh thay đổi suy nghĩ. Phân cảnh này nhận được sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội. Số đông khen Chương Nhược Nam bắt được tâm lí nhân vật, khóc đến mức khiến người xem cảm thấy đau lòng, thương cảm.

Trong tập 19 của bộ phim " Soi sáng cho em ", Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) quyết tâm chia tay Từ Lai ( Chương Nhược Nam ) sau khi biết được vết thương nghiêm trọng ở chân của mình khó có khả năng cứu chữa, có thể tàn tật cả đời. Vì không muốn làm gánh nặng cho cô, anh nói dối việc cả hai không thể tiếp tục ở bên nhau do nghề nghiệp đặc thù, không ai có thể chăm sóc cho ai, chỉ gây thêm phiền phức cho đối phương.

Trước đó, cũng với vai diễn này, diễn xuất tươi sáng của Chương Nhược Nam trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Theo Sohu, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1996 từ ngoại hình xinh xắn, tươi sáng cho đến diễn xuất tự nhiên.

Với sự nỗ lực không ngừng, cùng lợi thế ngoại hình lẫn kĩ năng diễn xuất, truyền thông nhận xét, nữ diễn viên có nhiều tiềm năng phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên, điểm thiếu của cô là chỉ số ảnh hưởng truyền thông, các hợp đồng thương mại.

"Soi sáng cho em" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thời gian như hẹn" của tác giả Tiểu Lộ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) và Từ Lai (Chương Nhược Nam). 10 năm trước, trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên là người đã cứu sống Từ Lai khỏi đống đổ nát. Hình ảnh kiên cường của anh khi đó luôn được cô khắc ghi trong lòng và thậm chí hẹn ước sẽ gặp lại anh sau 10 năm.

Ở hiện tại, Cận Thời Xuyên đã trở thành Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong khi Từ Lai là phóng viên kiêm huấn luyện chó quốc tế. Tình cờ gặp lại tại hiện trường cứu hộ, Từ Lai nhanh chóng nhận ra ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa trong khi Thời Xuyên lại không có chút kí ức nào về cô. Phần khác, do đồng nghiệp cố tình đưa tin sai lệch, Từ Lai bị trạm trưởng Cận và các đồng nghiệp hiểu lầm. Để lấy lại hình ảnh trong mắt "crush" (người mình thích), Từ Lai quyết tâm làm chuyên đề đính chính. Cũng nhờ quá trình này, Từ Lai và Thời Xuyên có thời gian để hiểu hơn về đối phương.