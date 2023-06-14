“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn

Sao quốc tế 14/06/2023 10:20

Trong video hậu trường do nhà sản xuất “Soi sáng cho em” đăng tải, khán giả cảm thấy hài lòng khi cặp đôi chính Cận Thời Xuyên - Từ Lai có kết thúc viên mãn.

Theo Sohu đưa tin bộ phim “Soi sáng cho em” do Trần Vỹ ĐìnhChương Nhược Nam đóng chính lên sóng đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc với mức rating (tỷ suất người xem) bình thường chỉ khoảng 0,14%-0,2%. Các chỉ số truyền thông của tác phẩm ban đầu không mấy khả quan. Tuy nhiên chất lượng nội dung đã được cải thiện qua từng tập phim. 

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 1
Đánh giá ban đầu của bộ phim không mấy khả quan 

Phim xoay quanh hành trình theo đuổi chàng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) của Từ Lai (Chương Nhược Nam). Trong đó, biểu cảm linh động, tự nhiên của nữ diễn viên sinh năm 1996 là điểm sáng níu chân người xem, bù đắp cho diễn xuất có phần đơ cứng của đàn anh. Cũng nhờ vậy, chỉ số truyền thông của Chương Nhược Nam tăng dần, hiện tại lọt top 10 nhân vật được chú ý nhất theo bảng tổng kết của Vlinkage.

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 2
Phim xoay quanh hành trình theo đuổi chàng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) của Từ Lai (Chương Nhược Nam)

Về độ thảo luận trên Datawin, “Soi sáng cho em” hiện đứng thứ 4. Đây là thành tích ấn tượng so với tác phẩm lãng mạn không có quá nhiều drama (kịch tính).

Khán giả đánh giá, thành công của phim phần lớn đến từ diễn xuất linh hoạt của Chương Nhược Nam. Hình ảnh Từ Lai tươi sáng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thông minh, tự tin và sẵn sàng theo đuổi tình yêu của mình được lòng khán giả.

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 3
Khán giả đánh giá thành công của phim phần lớn là nhờ diễn xuất của Chương Nhược Nam 

Trong những diễn biến gần nhất, nữ diễn viên sinh năm 1996 phát huy thế mạnh với cảnh khóc. Cụ thể, trong tập 19, sau khi bạn trai muốn chia tay, Từ Lai khóc nức nở van xin, thậm chí còn lao ra đứng dưới mưa để mong anh thay đổi suy nghĩ.

Phân cảnh này của Chương Nhược Nam được khán giả khen cảm xúc. Họ đánh giá nữ diễn viên bắt được tâm lí nhân vật, khóc đến mức khiến người xem cảm thấy đau lòng, thương cảm.

Ngoài ra, trong video hậu trường mới nhất được nhà sản xuất đăng tải, fan phim đều để lại những bình luận bày tỏ sự hài lòng và cho biết có thể yên tâm xem phim vì cặp đôi chính có kết thúc hạnh phúc.

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 4
Fan phim đều để lại những bình luận bày tỏ sự hài lòng và cho biết có thể yên tâm xem phim vì cặp đôi chính có kết thúc hạnh phúc

Trong video, hành trình theo đuổi tình yêu của Từ Lai một lần nữa được tái hiện. Nhờ sự chân thành, cô chinh phục được chàng lính cứu hỏa lạnh lùng nhưng gan dạ Cận Thời Xuyên. Đáng chú ý, chuyện tình của họ luôn có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt - chú chó cứu hộ Bình An.

Trong hầu hết các khoảnh khắc của cả hai, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay giận hờn, Bình An luôn đóng vai trò quan trọng. Thậm chí, trong hình ảnh đám cưới của cặp đôi được nhà sản xuất hé lộ, không ít khán giả bật cười vì sự xuất hiện của dàn cameo đặc biệt - những chú chó cứu hộ - bạn của Bình An.

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 5
Hình ảnh hậu trường của phim Soi sáng cho em

Bên cạnh đó, hình ảnh Từ Lai - Cận Thời Xuyên mặc lễ phục, ảnh cưới được phóng cỡ lớn, treo trên lễ đường khiến không ít người cảm thán, cả hai giống như cô dâu - chú rể ngoài đời thực.

Được biết, khi đóng chung phim, mối quan hệ của cặp sao dần trở nên thân thiết hơn nên tương tác của họ ở chặng cuối được khen tốt hơn so với nửa đầu.

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn - Ảnh 6
Sau khi đóng chung phim, Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam trở nên thân thiết nên tương tác tốt hơn ban đầu 

Phim hiện đã lên sóng 22 tập. Trong các diễn biến gần nhất, Thời Xuyên đã phẫu thuật chân thành công. Tuy nhiên, việc anh và Hoắc Nham Tông hợp tác nói dối Từ Lai trước đó bị lộ khiến cô giận nên anh phải lên kế hoạch dỗ dành.

Ở các tình tiết tiếp theo, Thời Xuyên gặp khó khăn khi ra mắt bố mẹ của Từ Lai, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của ông nội, hình ảnh của anh trong mắt bố mẹ vợ tương lai dần được cải thiện.

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