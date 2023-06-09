Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn?

Sao quốc tế 09/06/2023 14:04

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án phim "Cây ô liu trắng" hiện đang tiếp xúc vai chính với Trần Triết Viễn và Trương Tịnh Nghi.

2. Khi Cúc Tịnh Y mới ra mắt, không ít lần bị khách hàng chỉ trích nhan sắc không quá cao, lên hình khó coi, cho nên cô vì muốn làm đẹp mà luôn cố gắng hết mình.

3. Bộ phim mới mở vào tháng 6 của Trương Nghệ Mưu sẽ có khách mời là Ngu Thư Hân.

4. Trần Phi Vũ hiện không còn lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong giới thần tượng. Một mặt là bởi vì những chuyện trước đó làm cho anh bị đánh giá kém, nghệ sĩ nguyện ý hợp tác với anh càng ngày càng ít, mặt khác là bởi vì thành tích của anh không có gì nổi bật, vốn đối với năng lực của anh không tán thành, cho nên cũng không muốn cho quá nhiều cơ hội.

5. Chương Nhược NamTrần Vỹ Đình dự định có kế hoạch hợp tác lần 2, cả hai cũng đang thảo luận có nên cùng nhau quay một bộ phim cổ trang hay không.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn? - Ảnh 1

6. Trương Bân Bân sau khi rời khỏi Gia Hành kiếm được tiền, anh đối với nhân viên đoàn đội cũng rất hào phóng, thường xuyên tự bỏ tiền túi đưa phúc lợi cho nhân viên đoàn đội, còn có thể dẫn bọn họ đi du lịch.

7. Cả Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đều có hậu đài tư bản, rating và số liệu của Hậu Lãng không quan trọng lắm. 

8. Thành Nghị trước khi quay phim đã bị thương, cho nên cường độ cao rất dễ tái xảy ra vấn đề, lúc này cũng không có ý định tuyên truyền ra ngoài, bất quá bị cư dân mạng chụp được, fan cũng nhanh chóng nhận được tin tức, phòng làm việc ra đáp lại cũng là trấn an fan.

9. Ngô Kiến Hào tắt mạng xã hội không phải là bị quấy rầy bởi tin đồn hẹn hò với Ngu Thư Hân, anh đã nói chuyện với người hâm mộ về việc đóng tài khoản mạng xaz hội từ trước, không ngờ còn bị coi là "chột dạ".

10. Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn vì phản ứng của cô không quá nhanh. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn? - Ảnh 2

11. Trương Tân Thành cũng đang tiếp xúc với kịch bản phim tiên hiệp.

12. Triệu Kim Mạch ám ảnh với việc làm trắng. Cô ấy luôn cảm thấy mình không đủ trắng, nên rất chú ý che nắng, cũng yêu cầu cao với ánh sáng và filter. 

13. Trịnh Nghiệp Thành hiện nay tiếp xúc với các nguồn lực không đảm bảo chất lượng, cho nên rất khó để đạt được ý nghĩa thực sự thăng tiến. Bất quá anh vốn không thèm để ý đến danh lợi trong giới, chỉ muốn kiên định quay phim, cho dù mình thường xuyên bởi vì vấn đề địa vị mà bị bỏ qua, cũng không quá để ý.

14. Châu Tấn căn bản không thiếu tiền, cho dù tham gia showbiz cũng chọn loại hình mình thích, các chương trình khác cho dù có tiền cũng không mời được cô.

15. Giá trị thương mại hiện tại của Thái Từ Khôn rõ ràng không còn như trước. Chỉ là hiện tại bất luận là vòng tròn nào, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, Thái Từ Khôn đang cố gắng để cho các tầng lớp nhìn thấy năng lực và ưu thế của anh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2023: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới, trang điểm của Cúc Tịnh Y đều là tự mình thực hiện?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Chương Nhược Nam Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ sao châu á

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