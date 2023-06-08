Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2023: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới, trang điểm của Cúc Tịnh Y đều là tự mình thực hiện?

Sao quốc tế 08/06/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim truyền hình "Xích Tử Chi Tâm 2" có sự tham gia của dàn diễn viên chính là Triệu Lại Đình, Mao Hiểu Đồng, Kim Thế Giai

2. Dự án tiếp theo của Trần Phi Vũ là phim điện ảnh, nam diễn viên tạm thời sẽ không quay phim trong giới truyền hình nữa.

3. Đoàn đội của Trần Tinh Húc là dạng gia đình, không thể so với các bên khác, một số người khoản truyền thông làm cũng không tốt.

4. Chương Nhược Nam có rất nhiều người theo đuổi trong Cbiz.

5. Bộ phim "Thế giới hoàn mỹ" nhắm đến vai nam chính là Ngô Lỗi, nữ chính đang bắt đầu tiếp xúc với Vương Sở Nhiên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2023: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới, trang điểm của Cúc Tịnh Y đều là tự mình thực hiện? - Ảnh 1

6. Sức nóng của Hầu Minh Hạo đối với anh trợ giúp rất nhỏ, cũng không thể gia tăng tỷ lệ thành công đàm phán tài nguyên phim ảnh.

7. "Hồ yêu tiểu hồng nương nguyệt hồng thiên" của Dương Mịch và Cung Tuấn bắt đầu quá trình lồng tiếng.

8. Vương Nguyên hiện tại anh không có một nhà môi giới tốt để giúp anh ta lấy tài nguyên điện ảnh và truyền hình.

9. Trương Đại đối với bạn bè phi thường hào phóng, một khi kết bạn sẽ thường xuyên mời ăn cơm, tặng quà cũng biết đầu tư vào sở thích.

10. Trang điểm của Cúc Tịnh Y đều là tự mình thực hiện, cho dù có chuyên gia trang điểm, lông mày và trang điểm mắt của cô cơ bản đều là tự mình làm. Cô còn cùng chuyên gia trang điểm thương lượng làm thế nào để điều chỉnh trang điểm, tóm lại cô vẫn có tiếng nói nhất định.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2023: Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Vương Sở Nhiên trong phim mới, trang điểm của Cúc Tịnh Y đều là tự mình thực hiện? - Ảnh 2

11. Ngu Thư Hân tháng này sẽ tham gia Tuần lễ thời trang Paris.

12. "Hoa nhung" phát sóng liền lên hot search hạng 2 của Weibo, nhiều người đều dành lời khen về ngoại hình và phong cách trang điểm của Cúc Tịnh Y. Ấn tượng về thân phận idol của nàng vẫn cao hơn diễn viên.

13. Vương Sở Nhiên sau khi kết giao với Dương Dương, càng thêm chú ý quản lý hình tượng. Kết giao với soái ca lưu lượng khiến cô ấy có áp lực khá lớn, bình thường đều sẽ cố gắng bảo trì trạng thái tốt nhất.

14. Quan hệ giữa Vương Tử Kỳ với Hoàng Cảnh Du đã khá là tốt kể từ lúc cùng quay dự án phim "Quang Hoả".

15. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn bị chê bai diễn xuất, cô rất hy vọng sẽ có một bộ phim truyền hình truyền miệng tốt nên đã bắt đầu xem xét lại nhận cổ trang có thể sẽ đưa Chúc Tự Đan theo cùng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2023: Thành tích phim của Cúc Tịnh Y hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2023: Thành tích phim của Cúc Tịnh Y hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Ngô Lỗi Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ sao châu á

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