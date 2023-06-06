2. Bộ phim "Hắc Liên Hoa" của Vương Nhất Hủ, Thành Nghị sẽ đồng ý tham gia, chịu bình phiên với Ngu Thư Hân.

1. Bạch Lộc đã chuyển trọng tâm tiếp thị sang "Dĩ Ái Vi Doanh" đóng cùng Vương Hạc Đệ, "Ninh An Như Mộng" có khả năng bị "chôn vùi" các chương trình quảng bá cho phim sau khi bị hoãn đột ngột.

4. Dương Mịch gần đây đã tham gia vào dự án Iqiyi "Lời nói dối của bạn cũng êm tai", đây là bộ phim tình cảm đô thị.

5. Thực ra Dương Mịch rất ghét chồng cũ Lưu Khải Uy, chủ yếu là do không giành được quyền nuôi con, phải sang Hồng Kông thăm con gái, còn rất ngại gặp bạn gái mới đằng bên.

6. Dịch Dương Thiên Tỉ dạo gần đây đã giới thiệu tài nguyên điện ảnh cho Vương Nguyên, còn bí mật giới thiệu đầu mối cho cậu ấy, đều là những đạo diễn và nhà sản xuất lớn từng hợp tác cùng.

7. Huỳnh Hiểu Minh còn rất bá đạo tổng tài, cho nên không ít kịch bản tương tự vẫn luôn đưa cho anh, nhưng ekip của anh muốn anh thay đổi hình tượng vốn có của khán giả, liền ngăn cản.

8. La Vân Hi lần này nổi tiếng, là thật sự dựa vào vận khí, chứ không không bỏ tiền mua tuyên truyền.

9. Phim cổ trang "Lưu Quang Dẫn" tạm định lên sóng 19/6, đóng chính là Trương Hàn với Chúc Tự Đan, cải biên từ tiểu thuyết Độc Sủng Dung Binh Vương Phi của tác giả Giứi Mạt.

10. Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân, người theo đuổi nhiều không có nghĩa là phải yêu đương, cô yêu đương tương đối chú ý đến cảm giác.

11. Trần Vĩ Đình và Chương Nhược Nam căn bản không phải mối quan hệ yêu đương, chỉ là đồng nghiệp bình thường. Song, cả hai sẽ "trói couple" trong thời gian quảng bá phim "Chiếu Sáng Cho Em".

12. Thẩm Nguyệt hiện tại quả thật không bằng so với trước kia, lưu lượng trượt dốc cộng thêm 95 hoa phân chia thị trường, Thẩm Nguyệt có thể tiếp xúc với kịch bản cơ bản đều là nhân vật phụ.

13. Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn bị gắn mác "Ngôi sao thảm đỏ", cô ấy rất hy vọng có một bộ phim hot có bia miệng tốt chân chính, cổ trang thần tượng cũng bắt đầu xem xét lại, khả năng sẽ dẫn theo Chúc Tự Đan đóng cùng.

14. Con trai Ngô Kinh bây giờ bắt đầu học võ thuật, là Ngô Kinh bắt buộc, ông hy vọng trong tương lai sẽ có một nghệ sĩ võ thuật thực sự.

15. Vương Nhất Bác sẽ ghi âm "Street Dance 6" với tư cách là khách mời.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News