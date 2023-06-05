Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2023: Dương Mịch và Lý Hiện thường xuyên chơi game cùng nhau, Ngô Thiến đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt?

Sao quốc tế 05/06/2023 11:41

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. “Đại Phụng đả canh nhân” đã định Vương Hạc Đệ trở thành nam chính, Điền Hi Vi đóng nữ chính, dự kiến đầu tháng 7 sẽ bắt đầu quay.

2. Dự án phim "Xuân Nhật Yến" tạm định khai máy vào tháng 8. Diễn viên chính là Chương Nhược Nam và Đinh Vũ Hề.

3. Thành tích của Phạm Thừa Thừa hiện giờ đang rất tốt, tương lai rộng mở.

4. Gần đây, Triệu Kim Mạch tiếp xúc nhiều kịch bản. Cô ấy cũng có chút thành tích, danh tiếng trong giới cũng đã khá tốt hơn trước.

5. Dương Mịch Lý Hiện ngoài đời không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng trong game thì quan hệ rất tốt, thường xuyên chơi game cùng nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2023: Dương Mịch và Lý Hiện thường xuyên chơi game cùng nhau, Ngô Thiến đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt? - Ảnh 1

6. Chu Nhất Long cự tuyệt phim truyền hình, một lòng muốn phát triển sự nghiệp ở mảng phim điện ảnh.

7. Bộ "Tiên đài hữu thụ" của Bạch Kính Đình, nữ chính sẽ chọn 1 trong 2 trong Cúc Tịnh Y và Trịnh Thu Hoằng.

8. La Vân Hi có nhan sắc, có diễn xuất nhưng không gặp vận may nên đến dự án phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh mới bắt đầu "bạo hồng", có sức ảnh hưởng trong giới hơn.

9. Tống Dật rất coi trọng dưỡng trắng, cho dù không ra khỏi cửa cũng sẽ thoa kem chống nắng mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc cũng sẽ đắp mặt nạ đúng giờ.

10. Ngô Thiến đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt. Bởi vì đàn trai làm cho cô ấy tổn thương khá lớn. Cô ấy không thể nào vui vẻ tiếp chuyện được. Bất quá, bên Trương Vũ Kiếm cũng không hề để tâm, quan hệ hai bên ngày càng eo hẹp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2023: Dương Mịch và Lý Hiện thường xuyên chơi game cùng nhau, Ngô Thiến đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt? - Ảnh 2

11. Châu Dã mang theo một thầy dạy diễn xuất bất cứ khi nào cô ấy vào đoàn, thầy sẽ hướng dẫn trong suốt quá trình quay.

12. Lý Hiện từng có bạn gái và lý do chia tay là vì anh ấy không đủ tiền mua túi hiệu cho bạn gái.

13. Nghê Ni có bạn trai mới là người ngoài giới.

14. Những bộ truyện của Cửu Lộ Phi Hương đã được mua bản quyền chuẩn bị chuyển thể thành phim: Trong đó Thương lan quyết (Ma tôn) sẽ do công ty Hằng tinh dẫn lực quay chụp, đang trong quá trình trù bị. Ngoài ra còn có các bộ như Ngự giao ký, Ti mệnh, Bổn vương ở đây, Hộ tâm, Nhất thời xúc động bảy kiếp không may, Tam sinh vong xuyên bất ​​​tử cũng đã bán bản quyền chuyển thể.

15. Trương Lăng Hách được Xoài đánh giá rất cao, trong chương trình nào đó có khá nhiều cảnh quay của anh ấy, tổ chương trình thậm chí đã xóa cảnh quay của một khách mời khác, sau đó thêm một số điểm nhấn cho anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lý Hiện sao hoa ngữ sao châu á

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