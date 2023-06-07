Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2023: Thành tích phim của Cúc Tịnh Y hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn?

Sao quốc tế 07/06/2023 11:10

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ngu Thư Hân vì "Hắc Liên Hoa" mà từ chối 1 bộ hiện đại, chỉ là không ngờ tới bộ này kéo dài thời gian quay khiến lịch của cô ấy trống quá lâu. Hiện đang là thời kỳ phát triển của cô ấy, cho nên Ngu Thư Hân có chút gấp gáp.

2. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ song ca ca khúc "Hồ yêu tiểu hồng nương", ngoài ra còn có Trương Kiệt và Trương Bích Thần hợp xướng.

3. Tóc của Dương Siêu Việt là tóc nối, cô luôn có mái tóc nối. Sức nóng hiện tại của Dương Siêu Việt đã giảm đi không ít, tài nguyên tiếp xúc cũng không giống nhau

4. Bộ phim "Công Tố" vốn muốn bán cho CCTV8, nhưng phát giá quá cao, sau đó tìm tới Chiết Giang, Chiết Giang cũng không mua, cuối cùng đoàn phim phải hạ giá. Hiện tại phim phát sóng hiệu quả kém rất xa kỳ vọng, chẳng mấy người bàn luận nội dung phim.

5. "Hoa Nhung" của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần mới chiếu nhưng thành tích rất khả quan, nhiệt phim cũng được nhiều người bàn tán, chẳng mấy chốc đã vượt "Công Tố" của Địch Lệ Nhiệt Ba trên iQIYI.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2023: Thành tích phim của Cúc Tịnh Y hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn? - Ảnh 1

6. Rất nhiều người theo đuổi Điền Hi Vi nhưng cô ấy đều từ chối. Năm nay tuy cô ấy được biết tới nhiều hơn nhưng vẫn không đủ để đi tranh tài nguyên, tài nguyên hầu hết vẫn dựa vào quan hệ của công ty mang lại.

7. Quan Hiểu Đồng là người đầu tiên xác nhận tham gia chương trình "Vương Bài Đối Vương Bài" mùa mới.

8. Hiện tại, nam diễn viên Chung Hán Lương độc thân.

9. Trương Bân Bân và Ngô Thiến chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.

10. Dự án phim "Nắng gắt" của Cố Mạn, hiện đang nhắm đến diễn viên chính là Ngô Lỗi và Ngu Thư Hân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2023: Thành tích phim của Cúc Tịnh Y hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn? - Ảnh 2

11. Bộ phim mới của Đàm Tùng Vận "Thục Cẩm gia", nam chính Trịnh Nghiệp Thành, dự kiến tháng 7 sẽ khởi động. 

12. Dương Dương đối với bộ "Phàm nhân tu tiên truyện" đại khái cuối tháng 6 tiến vào tổ, chu kỳ khá dài, ít nhất năm tháng, nửa cuối năm nay phỏng chừng cũng chỉ quay bộ phim này. 

13. Vương Nhất Bác bên này bởi vì lịch trình sắp xếp tương đối chặt chẽ, sau khi quay phim truyền hình xong sẽ vào tổ phim, giữa năm còn phải theo đoàn làm phim chạy tuyên truyền, nhưng không tham gia chương trình thực tế.

14. Vì Mạnh Tử Nghĩa có tính cách của 1 tiểu công chúa nên khi nói chuyện không được khéo, dễ làm mất lòng người khác.

15. Làn da của Vương Nguyên rất nhạy cảm, mỗi lần thức khuya hoặc ăn cay ngày hôm sau sẽ mọc mụn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/6/2023: Dương Mịch rất ghét chồng cũ Lưu Khải Uy, Lưu Diệc Phi hiện đang độc thân?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao châu á Ngô Lỗi Ngu Thư Hân

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