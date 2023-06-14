Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Sao quốc tế 14/06/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước việc Chương Nhược Nam đã xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn mãnh liệt với Trần Vỹ Đình trong hậu trường phim Soi Sáng Cho Em.

Những ngày qua, dự án Soi Sáng Cho Em do Chương Nhược NamTrần Vỹ Đình đóng chính luôn giữ nhiệt quan tâm của khán giả khi lên sóng. Đặc biệt, những phân cảnh hậu trường của bộ phim luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước hậu trường cảnh hôn của 2 nhân vật Từ Lai (Chương Nhược Nam) và Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình). Theo đó, trong tập 24, Từ Lai vì lo lắng cho an nguy của Cận Thời Xuyên khi cứu hộ cho đám cháy mà chạy đến tìm anh. Sau khi cứu mọi người khỏi nguy hiểm, nam chính đã cảm động ôm lấy nữ chính và trao cho cô nụ hôn mãnh liệt.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 2

Trên phim lãng mạn là thế nhưng khi đạo diễn vừa hô ‘cắt’, Chương Nhược Nam đã vô cùng xấu hổ, ngại ngùng và bỏ trốn vì lần đầu tiên diễn cảnh hôn mãnh liệt như thế. Bên cạnh đó, cô không ngừng bị nam chính Trần Vỹ Đình và đoàn phim trêu chọc. Thậm chí, hậu trường cảnh hôn của cặp đôi còn leo lên hẳn top hotsearch trên mạng giải trí không phải vì lãng mạn mà khiến dân tình một phen cười xỉu vì màn 'bỏ trốn' của nữ chính.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 3

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 4

Kể từ khi lên sóng đến nay, Soi Sáng Cho Em luôn đạt được nhiều lời khen ngợi và nhận về nhiều thành tích đáng nể. Trên bảng chỉ số phim truyền hình của Vlinkage, Soi Sáng Cho Em đứng thứ 3, sau Vùng Biển Trong Mơ của Tiêu Chiến và Công Tố của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khi ở bảng chỉ số nhân vật được quan tâm, thứ hạng nhân vật Cận Thời Xuyên của Trần Vỹ Đình đứng thứ 3, Từ Lai của “nữ thần thanh xuân” vươn lên vị trí thứ 9. Về độ thảo luận trên Datawin, bộ phim hiện đứng thứ 4. Đây là thành tích ấn tượng so với tác phẩm lãng mạn không có quá nhiều drama (kịch tính).

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 5

Không những thế, diễn xuất linh hoạt của Chương Nhược Nam khi hóa thân thành cô gái tươi sáng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thông minh, tự tin và sẵn sàng theo đuổi tình yêu của mình được lòng khán giả.

Trong tập 19, Chương Nhược Nam đã phát huy thế mạnh với cảnh khóc. Ở phân cảnh khi bạn trai muốn chia tay, nhân vật Từ Lai khóc nức nở van xin, thậm chí còn lao ra đứng dưới mưa để mong anh thay đổi suy nghĩ. Phân cảnh này của Chương Nhược Nam được khán giả khen cảm xúc. Họ đánh giá nữ diễn viên bắt được tâm lí nhân vật, khóc đến mức khiến người xem cảm thấy đau lòng, thương cảm.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 6

Ngoài ra, trong video hậu trường mới nhất được nhà sản xuất đăng tải, fan phim đều để lại những bình luận bày tỏ sự hài lòng và cho biết có thể yên tâm xem phim vì cặp đôi chính có kết thúc hạnh phúc.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 7

Soi Sáng Cho Em được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Thời Gian Như Hẹn của tác giả Tiêu Lộ. Nội dung xoay quanh chuyện tình của nữ chính Từ Lai (Chương Nhược Nam) và chàng lính cứu hỏa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình). Trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên và chú chó nghiệp vụ của mình đã cứu được Từ Lai và để an ủi sau khi tai nạn, anh đã đồng ý một lời ước hẹn 10 năm cùng cô.

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em - Ảnh 8

Mười năm sau, Từ Lai giờ đây đã học thành tài và trở thành phóng viên nổi tiếng. Cả hai có dịp gặp lại nhau nhưng Cận Thời Xuyên không còn nhớ ước hẹn năm xưa, thậm chí còn hiểu lầm Từ Lai là một phóng viên vô lương tâm. Trong một lần nọ, Cận Thời Xuyên xây dựng đội ngũ chó nghiệp vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, Từ Lai đã có dịp hợp tác cùng anh với tư cách là huấn luận viên nổi tiếng. Trong quá trình làm việc và cùng nhau trải qua nhiều lần cứu viện nguy hiểm, Từ Lai đã chứng minh được năng lực của mình. Cả hai dần thấu hiểu nhau hơn để từ đó phải lòng đối phương.

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