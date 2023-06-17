Cái kết một lần nữa tô đậm chủ đề chính của phim - những người trẻ cố gắng theo đuổi lí tưởng của riêng mình, và trong hành trình đó, họ tìm được những người soi sáng, giúp bản thân đi đúng hướng.

Trong tập cuối, Thời Xuyên - Từ Lai tổ chức hôn lễ trong sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè. Trước lễ đường, nếu như Thời Xuyên ( Trần Vỹ Đình ) hứa sẽ dốc sức mình để yêu thương và bảo vệ Từ Lai (Chương Nhược Nam) thì cô cũng hứa, dù tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn luôn đồng hành cùng anh một đời. Tuy nhiên, hôn lễ của cả hai kết thúc một cách vội vàng và hoảng loạn khi họ nhận được thông báo có vụ sập nghiêm trọng tại sân vận động thành phố.

Dù sở hữu cốt truyện đơn giản, dễ đoán, song “ Soi sáng cho em ” vẫn nhận được sự quan tâm của một bộ phận khán giả nhất định. Họ đồng cảm với câu chuyện có ngọt, có đắng, có vui, có buồn của các nhân vật trong phim.

Theo Sohu, dù chỉ đạt tỉ suất người xem dao động trong khoảng 0,14%-0,2% trên đài Giang Châu (Trung Quốc), tuy nhiên, các chỉ số về phim truyền hình, nhân vật, độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin luôn có trong top đầu. Theo thống kê gần nhất của Vlinkage, phim đứng top 2 trong bảng xếp hạng các phim truyền hình được chú ý nhất, cùng với “Where dreams begin” (Vùng biển trong mơ), “Công tố”, “Lâu đài màu trắng”, “Hậu lãng”. Hai nhân vật Cận Thời Xuyên (Trần Vĩ Đình đóng) và Từ Lai (Chương Nhược Nam đóng) lần lượt đứng vị trí thứ 5 và 10 trên bảng chỉ số nhân vật trong phim của nền tảng này. Ngoài ra, trên Tencent, “Soi sáng cho em” hiện cũng vượt mốc 24.000 điểm nhiệt độ.

Xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu của nữ phóng viên kiêm huấn luyện viên chó chuyên nghiệp Từ Lai (Chương Nhược Nam) và Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình), tác phẩm mang đến cho khán giả những thước phim ngọt ngào, lãng mạn.

Trong diễn biến gần nhất, cả hai chính thức xác nhận tình cảm. Thời Xuyên từ một người lạnh lùng, chỉ biết đến công việc, giờ đây đã cười nhiều hơn, biết quan tâm đến người mình yêu. Anh cũng hứa với ông nội sẽ chịu trách nhiệm với Từ Lai và không bao giờ buông tay cô. Tuy nhiên, chuyện tình vừa chớm ngọt ngào của cả hai dần có sóng gió, sau khi Thời Xuyên phải nhập viện. Trước đó, anh và Từ Lai đi điều tra nhà xưởng gia công của tập đoàn TC và bị một nhóm người tấn công.