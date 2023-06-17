Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi

Sao quốc tế 17/06/2023 23:05

36 tập phim “Soi sáng cho em” khép lại viên mãn đúng như khán giả dự đoán. Trong tập cuối, Thời Xuyên - Từ Lai tổ chức hôn lễ trong sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè.

Trong tập cuối, Thời Xuyên - Từ Lai tổ chức hôn lễ trong sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè. Trước lễ đường, nếu như Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) hứa sẽ dốc sức mình để yêu thương và bảo vệ Từ Lai (Chương Nhược Nam) thì cô cũng hứa, dù tương lai có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn luôn đồng hành cùng anh một đời. Tuy nhiên, hôn lễ của cả hai kết thúc một cách vội vàng và hoảng loạn khi họ nhận được thông báo có vụ sập nghiêm trọng tại sân vận động thành phố.

Cái kết một lần nữa tô đậm chủ đề chính của phim - những người trẻ cố gắng theo đuổi lí tưởng của riêng mình, và trong hành trình đó, họ tìm được những người soi sáng, giúp bản thân đi đúng hướng.

Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi - Ảnh 1Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi - Ảnh 2Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi - Ảnh 3Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi - Ảnh 4

Dù sở hữu cốt truyện đơn giản, dễ đoán, song “Soi sáng cho em” vẫn nhận được sự quan tâm của một bộ phận khán giả nhất định. Họ đồng cảm với câu chuyện có ngọt, có đắng, có vui, có buồn của các nhân vật trong phim.

Theo Sohu, dù chỉ đạt tỉ suất người xem dao động trong khoảng 0,14%-0,2% trên đài Giang Châu (Trung Quốc), tuy nhiên, các chỉ số về phim truyền hình, nhân vật, độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin luôn có trong top đầu. Theo thống kê gần nhất của Vlinkage, phim đứng top 2 trong bảng xếp hạng các phim truyền hình được chú ý nhất, cùng với “Where dreams begin” (Vùng biển trong mơ), “Công tố”, “Lâu đài màu trắng”, “Hậu lãng”. Hai nhân vật Cận Thời Xuyên (Trần Vĩ Đình đóng) và Từ Lai (Chương Nhược Nam đóng) lần lượt đứng vị trí thứ 5 và 10 trên bảng chỉ số nhân vật trong phim của nền tảng này. Ngoài ra, trên Tencent, “Soi sáng cho em” hiện cũng vượt mốc 24.000 điểm nhiệt độ.

Lý do 'Soi sáng cho em' của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình kết có hậu nhưng vẫn gây tranh cãi - Ảnh 5

Xoay quanh hành trình theo đuổi tình yêu của nữ phóng viên kiêm huấn luyện viên chó chuyên nghiệp Từ Lai (Chương Nhược Nam) và Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình), tác phẩm mang đến cho khán giả những thước phim ngọt ngào, lãng mạn.

Trong diễn biến gần nhất, cả hai chính thức xác nhận tình cảm. Thời Xuyên từ một người lạnh lùng, chỉ biết đến công việc, giờ đây đã cười nhiều hơn, biết quan tâm đến người mình yêu. Anh cũng hứa với ông nội sẽ chịu trách nhiệm với Từ Lai và không bao giờ buông tay cô. Tuy nhiên, chuyện tình vừa chớm ngọt ngào của cả hai dần có sóng gió, sau khi Thời Xuyên phải nhập viện. Trước đó, anh và Từ Lai đi điều tra nhà xưởng gia công của tập đoàn TC và bị một nhóm người tấn công.

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Những ngày gần đây, bộ phim "Soi sáng cho em" của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đóng chính đã lọt top 5 phim được thảo luận nhiều nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình Chương Nhược Nam sao hoa ngữ sao châu á Soi sáng cho em

TIN LIÊN QUAN

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

Lý do phim của Chương Nhược Nam 'vượt mặt' thành tích phim của Triệu Lộ Tư, Nhiệt Ba

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim

'Nữ thần thanh xuân' Chương Nhược Nam tái xuất, diễn xuất của cả bộ phim

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm

Nữ chính Chương Nhược Nam trong Soi Sáng Cho Em: Sinh ra trong gia đình 'trọng nam khinh nữ', nếu không nổi tiếng thì đã phải kết hôn sớm

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

Chương Nhược Nam xấu hổ và bỏ trốn sau khi diễn cảnh hôn với Trần Vỹ Đình trong Soi Sáng Cho Em

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn

“Soi sáng cho em” của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam hé lộ ảnh cưới, hứa hẹn một cái kết viên mãn

Cảnh khóc của Chương Nhược Nam trong 'Soi sáng cho em', cảm xúc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Cảnh khóc của Chương Nhược Nam trong 'Soi sáng cho em', cảm xúc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu