Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam

Sao quốc tế 20/06/2023 19:01

Trong một buổi livestream quảng bá phim Soi Sáng Cho Em, Trần Vỹ Đình đã tiết lộ dự án này sẽ là dự án ngôn tình, thần tượng cuối cùng mà anh tham gia khiến nhiều khán giả hụt hẫng.

Dự án Soi Sáng Cho Em do Chương Nhược NamTrần Vỹ Đình đóng chính đã chính thức kết thúc với cái viên mãn đúng như dự đoán của khán giả. Trong tập cuối, Thời Xuyên - Từ Lai tổ chức hôn lễ trong sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè.

Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam - Ảnh 1

Bên cạnh nội dung phim mang chủ đề ca ngợi sự dũng cảm của những người lính cứu hộ, những người trẻ theo đuổi lý tưởng của mình thì màn kết hợp của cặp đôi chính cũng được khán giả khen ngợi. Theo đó, dù chênh lệch tuổi tác nhưng visual của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình được khen ngợi có tướng phu thê. Đồng thời, diễn xuất tròn trịa, chemistry ăn ý, bùng nổ của cả hai cũng được đánh giá cao. Chính vì thế, nhiều fan hâm mộ đã liên tục ‘đẩy thuyền’ cặp đôi sẽ tái hợp trong dự án tiếp theo.

Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam - Ảnh 2

Tuy nhiên, trong một buổi livestream quảng bá phim của các diễn viên trong phim, Trần Vỹ Đình đã tiết lộ dự án Soi Sáng Cho Em sẽ là dự án ngôn tình, thần tượng cuối cùng mà anh tham gia.

Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam - Ảnh 3

Thông tin này khiến nhiều khán giả hụt hẫng vì Chương Nhược Nam hiện tại có định hướng theo đuổi những dòng phim ngôn tình và chưa có dấu hiệu chuyển hình thể loại mới. Còn về phần Trần Vỹ Đình đang chuyển hình sang đóng phim điện ảnh thuộc thể loại chính kịch vì đã có tuổi nên không còn phù hợp với thể loại ngôn tình.

Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam - Ảnh 4

Bên cạnh đó, có nguồn tin Trần Vỹ Đình đang ấp ủ ý định trở về Hong Kong để để tiếp tục phát triển sự nghiệp sau nhiều năm ở thị trường Trung Quốc. Chính vì thế khả năng tái hợp của Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình không cao.

Trần Vỹ Đình không còn đóng phim thần tượng, khó có khả năng tái hợp với Chương Nhược Nam - Ảnh 5

Tuy nhiên, một số khán giả cho biết anh chàng chỉ hạn chế thể loại phim thần tượng, ngôn tình chứ không hẳn sẽ không tham gia, còn tùy vào nội dung kịch bản có tốt hay không. Thế nên, nếu có một dự án phù hợp với cả hai thì có thể sẽ có màn tái hợp trở lại.

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