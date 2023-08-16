Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng?

Sao quốc tế 16/08/2023 14:08

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao trước 'bằng chứng' cho thấy Chung Hán Lương và Tần Lam đã chính thức công khai 'hẹn hò' yêu đương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Chung Hán LươngTần Lam trên tạp chí Harper's Bazaar để quảng bá cho bộ phim Diệc Vũ Chi Thành mà 2 người đóng chính vừa đóng máy thời gian gần đây. Nhiều khán giả khen ngợi cho nhan sắc lẫn ngoại hình vô cùng xứng đôi vừa lứa của cặp đôi trong bộ ảnh này. Không những thế, với diễn xuất đầy kinh nghiệm của cặp đôi hứa hẹn sẽ có dự án bùng nổ khi lên sóng.

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 1Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 2Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng Chung Hán Lương và Tần Lam đã thoát kiếp nạn ‘cơn bão’ chê bai khi những dự án trước đa phần đều đóng cặp với bạn diễn kém quá nhiều tuổi. Mặc dù được mệnh danh là những ‘nam thần, nữ thần’ không tuổi và diễn xuất tốt nhưng cả hai đều có sự chênh lệch về nhan sắc khi đóng cặp với các bạn diễn trẻ tuổi. Điều này từng khiến dân tình ‘không cảm’ được câu chuyện tình yêu của họ và bạn diễn trên phim vì vấn đề tuổi tác và nhan sắc không ‘đồng điệu’.

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 4Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 5

Diệc Vũ Chi Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian của tác giả Thanh Sam Lạc Thác. Nội dung kể về Đàm Tư Đình (Tần Lam) là một nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng hàng đầu quốc tế, đã gặt hái được nhiều thành công và trở về Trung Quốc để giảng dạy. Tâm nguyện lớn nhất của cô là đem kỹ năng múa ba lê truyền dạy ra ngoài để mọi người có thể hiểu rõ hơn về môn nghệ thuật này, đồng thời cũng có thể tìm kiếm được nhiều nhân tài, giúp đỡ cho họ có thể có cơ hội phát huy trên sân khấu thế giới.

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 6

Cũng trong thời gian này, Đàm Tư Đình ngoài ý muốn quen với Trịnh Dư Phàm, một cô gái cũng múa ba lê. Trải qua sự huấn luyện của Đàm Tư Đình, Trịnh Dư Phàm đã giành được giải vàng quốc tế. Đàm Tư Đình không ngại khó khăn tiếp tục cố gắng kiên trì thực hiện mong ước của mình.

Chung Hán Lương và Tần Lam công khai 'hẹn hò' gây xôn xao cộng đồng mạng? - Ảnh 7

Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Đàm Tư Đình cùng chồng trước là Phùng Duệ (Chung Hán Lương) vô tình gặp lại. Trái tim nguyên bản đã bình lặng của hai người bỗng chốc tái khởi, dậy sóng. Phùng Duệ bị mộng ước của Đàm Tư Đình cùng sự nghiêm túc với nghệ thuật và tình cảm của cô dành cho mình làm cảm động. Cuối cùng, Phùng Duệ bỏ qua tất cả mọi ẩn khúc mà lần nữa cùng Đàm Tư Đình yêu đương. Người có tình cuối cùng vẫn thành đôi. Sự nghiệp múa ba lê của Đàm Tư Đình cũng được truyền lại thành công.

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