Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ

Sao quốc tế 23/08/2023 17:41

Một chi tiết trong tập 23 Trường Tương Tư phần 1 đã trả lời cho sự lựa chọn của nàng Tiểu Yêu.

Trường Tương Tư đã kết thúc phần một để lại nhiều tiếc nuối cho tác giả khi Tiểu Yêu quyết định cưới Phong Long để giúp Thương Huyền có được sự ủng hộ của tộc Xích Thủy. Tuy nhiên, khán giả lại mong chờ Tiểu Yêu sẽ có cái kết đẹp với Đồ Sơn Cảnh.

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 1

Sở dĩ khán giả cho rằng kết phim phần 2 cặp đôi Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh sẽ nên duyên là bởi một chi tiết cài cắm trong tập 23. Cụ thể, khi Tiểu Yêu và ông ngoại là Tây Viêm vương nói chuyện cùng nhau, ông đã hỏi cô muốn một nam nhân thế nào. Tiểu Yêu trả lời:

"Có lẽ ở một mình quá lâu rồi, con muốn tìm một người bầu bạn. Nhưng con quá nhát gan, chẳng tin ai cả. Dù sao, đến mẹ ruột còn có thể vứt bỏ con, sao con có thể tin vào một nam nhân cơ chứ. Nhưng con biết, con sợ nam nhân giống như ông ngoại và phụ vương vì trong lòng hai người, luôn có sự lựa chọn quan trọng hơn nữ nhân".

…Trừ phi trên thế gian này có một nam nhân bất luận đối mặt với lựa chọn nào, con cũng là lựa chọn hàng đầu của người ấy, bất luận gặp phải nguyên nhân gì, người ấy cũng không từ bỏ con. Chỉ có như thế, con mới sống cùng người ấy trọn đời".

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 2

Xét về tiêu chí người yêu Tiểu Yêu nói thì chỉ có Đồ Sơn Cảnh là người hợp với cô nhất. Thương Huyền dù rất yêu Tiểu Yêu nhưng vẫn chấp nhận bỏ gác chuyện tình cảm sang một bên để chọn thiên hạ. Khi cần gia tộc của Đồ Sơn Cảnh giúp mình thực hiện nghiệp lớn, Thương Huyền quyết định để Tiểu Yêu ở bên Đồ Sơn Cảnh, dù cũng ghen tuông khi người trong mộng ở cùng “tình địch”. Điều này chứng minh Thương Huyền luôn coi đại nghiệp thống nhất thiên hà là quan trọng nhất.

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 3

Với Tương Liễu, anh cũng dành cho Tiểu Yêu một tình yêu sâu sắc, thậm chí hy sinh rất nhiều cho người mình yêu. Vì Tiểu Yêu, anh đã bỏ qua, không giết Thương Huyền. Thậm chí vì lời cầu xin của Tiểu Yêu mà Tương Liễu sẵn sàng dẫn cổ trùng vào người, dù đã được cảnh báo: "Thứ như tình cổ không chỉ đòi mạng mà còn đòi cả trái tim, cậu có chín cái mạng nhưng chỉ có một trái tim, đã cho đi là sẽ chẳng lấy lại được nữa".

Tuy xem Tiểu Yêu quan trọng hơn cả mạng sống của mình nhưng nếu được lựa chọn giữa Tiểu Yêu và nghĩa quân Thần Vinh, Tương Liễu vẫn chọn nghĩa quân. Minh chứng ở một phân đoạn, Tương Liễu bảo Tiểu Yêu từ bỏ thân phận vương cơ để theo mình ngao du tứ phương. Tuy nhiên, khi Tiểu Yêu nói rằng chỉ cần Tương Liễu từ bỏ mọi thứ, cô sẽ đi theo anh thì Tương Liễu lại ngập ngừng. Điều đó cho thấy với Tương Liễu, Tiểu Yêu vẫn xếp sau nghĩa quân.

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 4

Chỉ có Đồ Sơn Cảnh là người duy nhất lựa chọn Tiểu Yêu trong mọi hoàn cảnh. Anh là nhị thiếu chủ của gia tộc Đồ Sơn giàu có nhưng vì những âm mưu của anh trai, Đồ Sơn Cảnh rơi vào quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Chính Tiểu Yêu là người đã cứu sống Đồ Sơn Cảnh. Khi Tiểu Yêu sống dưới thân phận của nam nhân, Đồ Sơn Cảnh đã đem lòng yêu cô sâu đậm, chấp nhận làm mọi thứ vì Tiểu Yêu, kể cả uống thuốc độc hay từ bỏ thân phận tộc trưởng tương lai,...

Cũng vì người mình yêu, Đồ Sơn Cảnh không quản ngại giúp Thương Huyền thời điểm “tình địch” gặp khó khăn. Dù ở hoàn cảnh nào, Đồ Sơn Cảnh cũng đều đặt Tiểu Yêu lên hàng đầu. Do đó, khán giả hy vọng khi đưa lên phim, chuyện tình của cặp đôi chính sẽ có hậu.

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 5

Trước đó, nữ diễn viên Dương Tử cũng tiết lộ một vài chi tiết trong cái kết của bộ phim Trường tương tư. Cụ thể, cô chia sẻ nhân vật Tiểu Yêu do cô thủ vai cùng với nam phụ Tương Liễu đã được định sẵn không có kết thúc đẹp. Dương Tử cho biết bản thân nghĩ nhân vật Tiểu Yêu và Tương Liễu không đơn giản chỉ có tình yêu. Số phận của Tiểu Yêu đã được định sẵn từ đầu đến cuối, cô ấy không có cách nào lựa chọn bất cứ ai.

Trường tương tư vẫn đang là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng. Trong các bảng xếp hạng mới nhất, Trường tương tư hầu như đứng đầu trên bảng xếp hạng như bảng Datawin, Vlinkage...

Chẳng cần chờ phần 2 lên sóng, cái kết chuyện tình nàng Tiểu Yêu trong Trường Tương Tư đã có câu trả lời nhờ một chi tiết nhỏ - Ảnh 6

Ở bảng xếp hạng nhân vật, hầu hết các thứ hạng cao đều thuộc về 4 nhân vật chính của phim như: Top 1 là Tiểu Yêu đạt 9.32 điểm, top 7 là Đồ Sơn Cảnh đạt 8.92 điểm, top 9 là Tương Liễu đạt 8.81 điểm, top 10 là Thương Huyền đạt 8.78 điểm. Ở bảng xếp hạng Maoyan, phim đạt top 1 với chỉ số 9803.38 điểm, lượt xem Vân Hợp cũng đạt top 1 với khoảng 80 triệu view. Những thành tích này cho thấy sức hút rất lớn của Trường tương tư.

Phần 2 của Trường tương tư có tổng 21 tập, tạm thời chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, cư dân mạng đặt kỳ vọng phần tiếp theo có thể sớm được phát sóng, bởi nếu không thành tích của bộ phim cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

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