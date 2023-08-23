Hứa Khải vuột mất vai diễn để đời trong Trường Tương Tư, nhận flop ngập mặt trong phim mới

Trước thành công vang dội của siêu phẩm Trường Tương Tư , độ hot của các diễn viên cũng tăng lên chóng mặt. Theo đó, khán giả ngỡ rằng dàn cast chính thức của phim đã là sự lựa chọn phù hợp nhất, tuy nhiên hậu trường phim vẫn còn nhiều điều thú vị hơn khi biết danh tính của dàn cast 'hụt' trước đó.

Câu chuyện về dàn diễn viên của phim dường như vẫn chưa đi tới hồi kết, khi mới đây lại có nguồn tin nói rằng nhà sản xuất phim từng muốn mời Hứa Khải diễn vai Đồ Sơn Cảnh/ Diệp Thập Thất nhưng vì Vu Chính cảm thấy thiết lập nhân vật không phù hợp với hướng phát triển của "gà cưng" nên đã quyết định từ chối thay Hứa Khải và để anh đóng Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, hợp tác cùng Cổ Lực Na Trát.

Dựa theo hiệu ứng hiện tại của cả Trường Tương Tư và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ sau khi lên sóng, có thể thấy rõ "nước đi" của Vu Chính đã hoàn toàn, "góp phần" giúp Hứa Khải mang về thêm một tác phẩm flop nữa trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên, điểm Douban phim thấp đến không nỡ nhìn, cùng với lượt đánh giá lèo tèo.

Trước đó, từng có nhiều trang báo tại Trung đưa tin Dương Dương cũng đã tiếp xúc qua vai Đồ Sơn Cảnh, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan mà Dương Dương rút lui khỏi dự án. Hơn nữa, được biết thời điểm đó, nam diễn viên còn đang bận rộn ghi hình cho Thả Thí Thiên Hạ, nên càng khó để tham gia Trường Tương Tư. Cuối cùng nhân vật này rơi vào tay Đặng Vi.

Không biết quá trình tuyển chọn Tương Liễu và Thương Huyền ra sao, nhưng chỉ nghe qua tin tức bên lề khi casting Đồ Sơn Cảnh, đã đủ thấy gian nan đến nhường nào. Theo đó, trong ba nam chính Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý là người được xác định đầu tiên. Đoàn phim ban đầu đề nghị anh đóng Đồ Sơn Cảnh nhưng sau khi thử vai, anh nhận thấy khí chất của Thương Huyền có độ tương thích cao hơn nên đã đề nghị được diễn vai này.

Trường Tương Tư là một trong những bộ đại chế tác, trọng điểm, có kinh phí đầu tư khủng lên sóng năm nay của Tencent, đồng thời cũng rất được nền tảng coi trọng. Tính từ lúc phim chiếu đến nay liên tiếp thu về những thành tích đáng nể, điểm Douban nhìn chung khá cao.

Phần 1 Trường Tương Tư có 39 tập. Kết phim phần 1, Tiểu Yêu quyết định đính hôn với Phong Long để tạo điều kiện cho Thương Huyền lên ngôi vua. Đồ Sơn Cảnh bị Phòng Phong Ý Ánh lừa cưới,…

Phần 2 của phim sẽ kể về kế hoạch từng bước để lên ngôi vua của Thương Huyền. Sau khi lên ngôi, Thương Huyền quay lại tìm kiếm Tiểu Yêu nhưng cô đã yêu người khác. Phần 2, Thương Huyền cũng từng bước thực hiện kế hoạch trả thù Đồ Sơn Cảnh. Còn Tương Liễu sau cùng chết trận,...

Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh. Thương Huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Dự kiến, Trường tương tư phần 2 sẽ có 21 tập. Cộng với 39 tập phần 1, phim dài tổng cộng 60 tập, bị rút ngắn 12 tập so với tính toán ban đầu của nhà sản xuất. Khán giả hiện đang rất nóng lòng đón xem phần 2 của phim.