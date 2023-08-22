Dương Dương từng từ chối vai Tương Liễu vì không đóng vai phụ, fan Trường Tương Tư thở phào nhẹ nhõm

Mới đây, thông tin về việc Dương Dương là sự lựa chọn đầu tiên cho vai Tương Liễu ( Trường Tương Tư ) khiến mạng xã hội Weibo của Trung Quốc được một phen xôn xao. Theo đó, Tương Liễu là nhân vật mà tác giả Đồng Hoa cùng độc giả vô cùng yêu thích, cũng là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời nữ chính Tiểu Yêu.

Bởi vậy, Dương Dương được cho là sự lựa chọn đầu tiên cho vai Tương Liễu, khi anh sở hữu danh tiếng, vẻ ngoài hút mắt và cũng phù hợp về vấn đề phiên vị.

Vì Tương Liễu là nhân vật duy nhất có tình tiết mới nằm ngoài truyện, quy trình chọn diễn viên cho vai Tương Liễu được cho là quan trọng không kém nhân vật nam chính.

Tuy nhiên, bản thân Dương Dương lại không muốn nhận vai phụ. Dù nhân vật này quan trọng nhưng cũng không xứng với địa vị của anh, người luôn đóng vai nam chính nhiều năm qua. Vì vậy, Dương Dương đã không ngần ngại mà từ chối vai Tương Liễu ngay khi nhận được lời đề nghị.

Tin tức này khiến người hâm mộ Trường Tương Tư không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi dù có nhan sắc và địa vị cao nhưng diễn xuất của Dương Dương nhiều năm không tiến bộ, gần đây còn bị chê là “dầu mỡ”, rất khó để anh thể hiện một nhân vật phức tạp như Tương Liễu.

Bên cạnh đó, với diễn xuất có chiều sâu và sự lý giải tốt về nhân vật, Đàn Kiện Thứ đã thỏa mãn khán giả, đưa Tương Liễu “xé sách bước ra”. Bởi thế, người xem không tưởng tượng được một diễn viên khác sẽ vào vai vị yêu vương 9 đầu này.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Bởi gần đây khi trả lời phỏng vấn, đạo diễn Tần Trăn của Trường Tương Tư đã khẳng định, Đàn Kiện Thứ là sự lựa chọn duy nhất cho vai Tương Liễu. Theo đó, kỹ năng diễn xuất chắc chắn của nam diễn viên đã giúp anh có được vai diễn này.

Tương Liễu là nhân vật được công chúng yêu thích nhất ở cả phim và nguyên tác nên việc lựa chọn diễn viên đảm nhận vai diễn này đặt ra những thách thức vô cùng lớn.

Trong phim, yêu vương 9 đầu Tương Liễu - bá chủ vùng biển và Phòng Phong Bội gánh trên vai trọng trách nặng nề của nghĩa quân là hai nhân vật hoàn toàn khác biệt. Tương Liễu phải khoác lên mình hai thân phận. Điều đó đòi hỏi người đóng vai Tương Liễu phải có diễn xuất cực tốt, có năng lực kiểm soát được dạng nhân vật phức tạp, với những diễn biến tâm lý, tính cách khác nhau.

Trước khi lựa chọn Đàn Kiện Thứ, đạo diễn Tần Trăn đã xem kỹ lưỡng tất cả phim mà anh từng đóng như: Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Tam quốc cơ mật, Kim Tịch Hà Tịch, Quân sư liên minh.

Nữ đạo diễn cho rằng đóng vai diễn nào, Đàn Kiện Thứ cũng khắc họa rất tốt nhân vật, nắm bắt tốt nét đặc sắc của nhân vật và tạo nên sức hút riêng cho vai diễn. Đạo diễn Tần Trăn khẳng định: “Thể hiện được một Tương Liễu chân thật như trong tiểu thuyết là điều rất khó. Tuy nhiên, nhìn thấy sự yêu mến của khán giả dành cho nhân vật này cũng đủ hiểu Đàn Kiện Thứ đã làm cực kỳ tốt. Vai diễn này cũng mang lại cho anh ấy thêm nhiều không gian để phát huy năng lực của mình”.

Kết quả, với kỹ năng diễn xuất vượt trội, Đàn Kiện Thứ đã khắc họa thành công một Tương Liễu điển trai, si tình, yêu Tiểu Yêu và hy sinh cho cô vô điều kiện. Dù không nói ra nhưng tình cảm của anh đều không thua kém dàn nam nhân dành tình yêu cho Tiểu Yêu, kể cả nam chính Đồ Sơn Cảnh. Nhờ đó, khán giả dành cho vai diễn cũng như Đàn Kiện Thứ vô số lời khen ngợi. Bản thân nam diễn viên và nhân vật Tương Liễu cũng lên hotsearch, tạo sức hút lớn.