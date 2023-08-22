Tiêu Chiến công bố tình yêu chị em với 'nữ hoàng phòng vé'

Dù đã kết thúc ghi hình từ hồi tháng 2/2023 nhưng hiện tại, dự án mang tên Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến và "nữ hoàng phòng vé" Bạch Bách Hà vẫn chưa chính thức công chiếu. Chính vì thế mà khán giả vô cùng kỳ vọng sự kết hợp của cặp đôi đình đám này sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới.

Trước khi bấm máy, khán giả từng lo ngại về chênh lệch tuổi tác giữa Bạch Bách Hà và Tiêu Chiến. Lý do là bởi Bạch Bách Hà sinh năm 1984, hơn nam chính Trần Tình Lệnh tới tận 7 tuổi. Nhưng bù lại, vóc dáng nhỏ bé của nữ diễn viên khi đứng cạnh bạn diễn nam điển trai vẫn giúp cả hai có được những màn tương tác ngọt ngào.

Được biết Nắng Gắt Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị em, nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới "chân ướt chân ráo" bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Một lần nọ, cặp đôi vô tình gặp được nhau tại một nhà hàng, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tình yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, cùng mở ra chặng đường mới.

Những ngày tháng sau đó, Thịnh Dương đã đồng hành cùng Giản Băng, giúp cô lấy lại niềm tin đối với tình yêu và cuộc sống. Trong khi đó dưới sự dẫn dắt và khích lệ của cô, anh cũng dần trưởng thành từ một thiếu niên ngây ngô liều lĩnh trở nên sắc sảo hơn. Sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai phải lòng nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, khoảng cách về thân phận, qua đó vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Bên cạnh nhau, họ trưởng thành và thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Về phía đội ngũ sản xuất, chấp bút cho kịch bản Nắng Gắt Bên Tôi là biên kịch vô cùng nổi tiếng Lý Tiêu, người từng viết nên các tác phẩm đình đám như Đại Trượng Phu, Dù Gió Có Thổi, Hảo Tiên Sinh, trong quá trình quay sẽ do Tống Hiểu Phi – đạo diễn từng đứng sau Nhất Đại Tông Sư, Tuyết Trung Hãn Đao Hành chỉ đạo. Ngoài cặp đôi chính, phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Viên Văn Khang vai Phương Mộc, Lưu Tấn vai Tống Thần, Hướng Hàm Chi vai Phan Nhu, Ngô Hạnh Kiện vai Hách Tuấn Kiệt, Hàn Thu Trì vai Vương Hữu Đức, Dương Hạo Vũ vai Thịnh Hướng Tiền, Vương Lâm vai La Mỹ Quyên, Đại Lạc Lạc vai Lưu Giai Lạc…