Tạo hình của Dương Dương trong phim mới: Biên kịch khen quá giống nguyên tác, khán giả chê không hợp chút nào

Mới đây, Dương Dương đang ghi hình cho bộ Phàm Nhân Tu Tiên , anh vào vai nhân vật chính Hàn Lập. Trước tạo hình của anh, biên kịch phim đã lên tiếng khen ngợi ngoại hình của nam diễn viên rất ăn khớp với hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, trước đó, khán giả lại cho là ngoại hình của Dương Dương hoàn toàn không ăn nhập gì với tính cách của nhân vật trong nguyên tác.

Nhân vật Hàn Lập tạo cảm giác đây không phải là kiểu nhân vật quá ngay thẳng, nhưng cũng không phải là nhân vật quá xảo quyệt. Tuy vậy, tạo hình của Dương Dương qua một số tấm ảnh bị rò rỉ bị khán giả nhận xét là trông quá gọn gàng, tao nhã, thư sinh.

Trong Phàm Nhân Tu Tiên, nhân vật Hàn Lập ban đầu xuất hiện với xuất thân nghèo khó, ngoại hình rất bình thường. Tính cách của Hàn Lập là một nhân vật quyết đoán, mưu trí, gan dạ, khi cần thiết không ngại dùng thủ đoạn.

Dù vậy, một số fan đã chỉ ra rằng tạo hình của Dương Dương bám sát phiên bản hoạt hình của Phàm Nhân Tu Tiên, thậm chí còn giống như khuôn đúc. Biên kịch của bộ phim mới đây cũng đã nhấn mạnh lại điều đó, rằng tạo hình của Dương Dương rất khớp với bản hoạt hình. Biên kịch còn nói thêm rằng mình tin vào quyết định của đạo diễn Phàm Nhân Tu Tiên, rằng đạo diễn sẽ không chọn diễn viên “chỉ vì ngoại hình hay danh tiếng”.

Cốt truyện của Phàm Nhân Tu Tiên xoay quanh chàng trai có xuất thân nghèo khó Hàn Lập, tình cờ gặp được nhiều nhân duyên, cộng thêm bản thân mưu trí và gan dạ, cuối cùng đã vượt qua nhiều khó khăn để đắc đạo thành tiên. Nguyên tác tiểu thuyết rất được yêu thích và phiên bản hoạt hình cũng rất thành công. Vì thế bản phim chuyển thể đã được đặt gạch hóng ngay từ lúc chỉ mới rục rịch khởi động.

Riêng với Dương Dương, Phàm Nhân Tu Tiên lại càng là dự án nhiều kỳ vọng. Nhiều khán giả tò mò rằng liệu Phàm Nhân Tu Tiên có giúp Dương Dương “gỡ điểm” sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hay không? Không những bị chê về thiết lập nhân vật, diễn xuất của Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi cũng bị chê là “dầu mỡ” - diễn xuất làm màu, ra vẻ, khiến người xem phát ngán.

Những ngày qua, hot search liên quan tới Dương Dương liên tục đứng nhất trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, trong phần bình luận chủ yếu là những lời chê bai nam diễn viên diễn kém và hèn nhát trong đời sống tình cảm.

Sina bình luận Dương Dương vốn là nghệ sĩ ít scandal, chỉ có vấn đề tình ái của anh khiến khán giả không hài lòng. Khi đóng phim chung, nam diễn viên vướng tin hẹn hò với nhiều bạn diễn như Lý Thấm, Tống Thiến, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Sở Nhiên, Trương Thiên Ái, ngoài ra còn có nữ diễn viên Kiều Hân.

Vì là một trong tứ đại lưu lượng, Dương Dương có lượng người hâm mộ hùng hậu. Khi nghe tin anh hẹn hò, fan Dương Dương thường quay sang tấn công, chỉ trích đối tượng của anh là cố tình dựa hơi danh tiếng Dương Dương. Tuy nhiên, dù bạn diễn nữ chịu sự công kích của người hâm mộ, nam diễn viên chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận những tin đồn tình ái trên.

Khán giả Trung Quốc cho rằng nếu nam diễn viên yêu thì anh nên thừa nhận, nếu không có tình cảm nên đứng ra nói rõ để bạn diễn tránh bị bạo lực mạng. Nhưng Dương Dương trốn tránh chỉ cho thấy anh sợ người hâm mộ quay lưng khi anh hẹn hò. Do đó, Dương Dương bị đánh giá là người hèn nhát trong tình cảm.

Theo Sina, Dương Dương là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc không vướng scandal lớn nào nhưng bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ. Lý do lớn nhất là nam diễn viên diễn kém, nhiều năm không tiến bộ, chỉ cố phô trương vẻ điển trai của mình trên màn ảnh.

Thêm vào đó, thái độ của anh trước những lời góp ý từ khán giả bị đánh giá là ngang tàng, không chịu tiếp thu, tự tin rằng bản thân đang làm tốt.

Trước lời chê bai về diễn xuất, Dương Dương bày tỏ: "Tôi cảm thấy những chuyện xảy ra trên mạng xem một chút là được rồi, không cần phải để ý quá nhiều. Cần phải kiên định biết bản thân muốn gì, đi con đường như thế nào. Với tôi, diễn thật tốt mỗi bộ phim, không thẹn với lòng là được".

Dương Dương vốn không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nam diễn viên học múa tại Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, sau đó được đoàn phim Tân Hồng Lâu Mộng lựa chọn vào vai Giả Bảo Ngọc khi trưởng thành, từ đó bước chân vào diễn xuất.