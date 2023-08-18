Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới

Thành công của Châu Sinh Như Cố và Trường Nguyệt Tẫn Minh đã khiến tên tuổi của Bạch Lộc nổi lên không ngừng, trở thành tiểu hoa rất được săn đón trong giới Cbiz . Không chỉ là một mỹ nhân, Bạch Lộc còn sở hữu khả năng diễn xuất tốt, các dự án cũng liên tục tìm đến với mức đầu tư cao cùng kịch bản chất lượng.

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn hé lộ Trần Phi Vũ sẽ vào vai nam chính của Trục Nguyệt. Anh chàng là nam thần thanh xuân từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cùng Trương Tịnh Nghi. Diễn xuất tốt, ngoại hình điển trai là lợi thế giúp Trần Phi Vũ được khán giả yêu mến.

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc sẽ trở thành nữ chính của dự án cổ trang Trục Nguyệt . Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với diễn xuất tốt và nhan sắc xinh đẹp, cô nàng được mong đợi sẽ đem đến cho khán giả màn ảnh nhỏ một Nguyệt Di như từ nguyên tác bước ra.

Thế nhưng, có nhiều ý kiến lại cho rằng Bạch Lộc và Trần Phi Vũ sẽ khó thành công nếu hợp tác ở Trục Nguyệt. Nguyên nhân là bởi khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch ngoại hình của cặp đôi sẽ rất khó để tạo chemistry. Ngoài ra, tạo hình cổ trang của Trần Phi Vũ cũng luôn không được đánh giá cao.

Được biết, Trục Nguyệt cùng hệ liệt với Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn. Nội dung chính xoay quanh cặp đôi Thiên Khải và Nguyệt Di. Tuy nhiên, đến nay nguyên tác chính vẫn chưa được tác giả hoàn thành khiến nhiều người lo lắng về kịch bản phim khi chuyển thể. Nếu không cẩn thận, Trục Nguyệt sẽ trở thành phim “đầu voi đuôi chuột”.

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, quê ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 trong một gia đình bình thường. Bạch Lộc cũng là một trong số ít những nữ diễn viên không tốt nghiệp đại học của Cbiz.

Mặc dù không tốt nghiệp từ trường Đại học Sân khấu điện ảnh hay Học viện Hý kịch nào cả nhưng Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên tay ngang được đánh giá khá cao về diễn xuất. Đồng thời, trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Bạch Lộc cũng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi luôn thể hiện thái độ làm nghiêm túc và kính nghiệp. Tận tụy, tận tâm, cố gắng tiến bộ mỗi ngày qua từng vai diễn.

Theo đó, người được đồn đoán hợp tác cùng Bạch Lộc trong dự án này là nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ. Anh sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và minh tinh Trần Hồng. Nhờ nền tảng vững chắc từ gia đình, anh dễ dàng nhận vai chính từ những phim đầu tay là Bí quả (2016) và Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần. Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior khi mới 16 tuổi. Nam diễn viên cũng được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên xuất phát điểm thuận lợi trở thành rào cản khiến tài tử bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Nhiều người định kiến do anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Trước thông tin kết hợp cùng nhau trong Trục Nguyệt, Trần Phi Vũ và Bạch Lộc đều chưa xác nhận tham gia dự án phim này.