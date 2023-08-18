Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới

Sao quốc tế 18/08/2023 21:19

Vài nguồn tin cho biết Bạch Lộc sắp sửa có dự án mới, hợp tác cùng nam thần thanh xuân trẻ tuổi.

Thành công của Châu Sinh Như Cố Trường Nguyệt Tẫn Minh đã khiến tên tuổi của Bạch Lộc nổi lên không ngừng, trở thành tiểu hoa rất được săn đón trong giới Cbiz. Không chỉ là một mỹ nhân, Bạch Lộc còn sở hữu khả năng diễn xuất tốt, các dự án cũng liên tục tìm đến với mức đầu tư cao cùng kịch bản chất lượng. 

Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Bạch Lộc sẽ trở thành nữ chính của dự án cổ trang Trục Nguyệt. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với diễn xuất tốt và nhan sắc xinh đẹp, cô nàng được mong đợi sẽ đem đến cho khán giả màn ảnh nhỏ một Nguyệt Di như từ nguyên tác bước ra.

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn hé lộ Trần Phi Vũ sẽ vào vai nam chính của Trục Nguyệt. Anh chàng là nam thần thanh xuân từng gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đóng cùng Trương Tịnh Nghi. Diễn xuất tốt, ngoại hình điển trai là lợi thế giúp Trần Phi Vũ được khán giả yêu mến.

Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới - Ảnh 2

Thế nhưng, có nhiều ý kiến lại cho rằng Bạch Lộc và Trần Phi Vũ sẽ khó thành công nếu hợp tác ở Trục Nguyệt. Nguyên nhân là bởi khoảng cách tuổi tác và sự chênh lệch ngoại hình của cặp đôi sẽ rất khó để tạo chemistry. Ngoài ra, tạo hình cổ trang của Trần Phi Vũ cũng luôn không được đánh giá cao.

Được biết, Trục Nguyệt cùng hệ liệt với Thiên Cổ Quyết Trần và Thần Ẩn. Nội dung chính xoay quanh cặp đôi Thiên Khải và Nguyệt Di. Tuy nhiên, đến nay nguyên tác chính vẫn chưa được tác giả hoàn thành khiến nhiều người lo lắng về kịch bản phim khi chuyển thể. Nếu không cẩn thận, Trục Nguyệt sẽ trở thành phim “đầu voi đuôi chuột”. 

Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới - Ảnh 3

Bạch Lộc tên thật là Bạch Mộng Nghiên, quê ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994 trong một gia đình bình thường. Bạch Lộc cũng là một trong số ít những nữ diễn viên không tốt nghiệp đại học của Cbiz.

Mặc dù không tốt nghiệp từ trường Đại học Sân khấu điện ảnh hay Học viện Hý kịch nào cả nhưng Bạch Lộc vẫn là một nữ diễn viên tay ngang được đánh giá khá cao về diễn xuất. Đồng thời, trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Bạch Lộc cũng để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người hâm mộ khi luôn thể hiện thái độ làm nghiêm túc và kính nghiệp. Tận tụy, tận tâm, cố gắng tiến bộ mỗi ngày qua từng vai diễn.

Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới - Ảnh 4

Theo đó, người được đồn đoán hợp tác cùng Bạch Lộc trong dự án này là nam diễn viên trẻ Trần Phi Vũ. Anh sinh năm 2000, là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và minh tinh Trần Hồng. Nhờ nền tảng vững chắc từ gia đình, anh dễ dàng nhận vai chính từ những phim đầu tay là Bí quả (2016) và Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần. Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior khi mới 16 tuổi. Nam diễn viên cũng được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc.

Bạch Lộc chuẩn bị kết duyên với 'nam thần thanh xuân' đình đám trong phim mới - Ảnh 5

Tuy nhiên xuất phát điểm thuận lợi trở thành rào cản khiến tài tử bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". Nhiều người định kiến do anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Trước thông tin kết hợp cùng nhau trong Trục Nguyệt, Trần Phi Vũ và Bạch Lộc đều chưa xác nhận tham gia dự án phim này.

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh

Thông tin La Vân Hi hợp tác cùng Lý Nhất Đồng khiến nhiều người không khỏi mong đợi vì quá đẹp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trần Phi Vũ Trục Nguyệt Phim Hoa Ngữ mới nhất Cbiz

TIN LIÊN QUAN

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh

La Vân Hi nên duyên cùng 'chị gái' Bạch Lộc, hứa hẹn không thua kém Trường Nguyệt Tẫn Minh

Bảy Kiếp May Mắn chưa qua kiếp nạn flop lại bị tố đạo nhái trắng trợn

Bảy Kiếp May Mắn chưa qua kiếp nạn flop lại bị tố đạo nhái trắng trợn

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt?

Nhan sắc nữ phụ Bảy Kiếp May Mắn thế nào mà có thể vượt mặt 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc' Dương Siêu Việt?

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai

Liên Hoa Lâu trở thành bộ phim thành công nhất của Thành Nghị, vượt xa Trầm Vụn Hương Phai

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân'

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân'

Nữ 'Ảnh hậu' thẳng thừng chê bai Triệu Lệ Dĩnh 'diễn xuất thật tệ'

Nữ 'Ảnh hậu' thẳng thừng chê bai Triệu Lệ Dĩnh 'diễn xuất thật tệ'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này