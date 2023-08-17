Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân'

Sao quốc tế 17/08/2023 15:36

Hình ảnh mới của Đàm Tùng Vận khiến netizen không khỏi xôn xao.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng qua nhiều tác phẩm đề tài thanh xuân, người trẻ lập nghiệp. Ở tuổi 33, Đàm Tùng Vận vẫn đóng các vai nữ sinh cấp ba, được khán giả đặt biệt danh "nữ thần thanh xuân" của điện ảnh Trung Quốc. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 1

Mới đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán về bộ ảnh mới của Đàm Tùng Vận, trong đó, nữ thần sinh năm 1990 gây sốt với mái tóc ngắn, phong cách của cô hiện tại trông vừa trưởng thành, vừa cá tính, không còn mang lại cảm giác thanh thuần như xưa.

Cụ thể, Đàm Tùng Vận vừa gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh mới thông qua phòng làm việc. Nữ diễn viên lộ diện với vẻ ngoài khá “bụi bặm”, cô diện trang phục cá tính sáng màu, kết hợp với mũ lưỡi trai đồng điệu. Như những lần xuất hiện trước, nữ diễn viên mang đến trạng thái tích cực với nụ cười tỏa nắng.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 2

Bộ ảnh trên nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng sau khi được đăng tải. Trong đó, nhiều người thể hiện sự bất ngờ trước vẻ ngoài khác lạ của Đàm Tùng Vận và cho rằng trông cô không còn thanh thuần, dịu dàng như trước. Thậm chí, có ý kiến đòi gỡ danh hiệu nữ thần thanh xuân của cô và tìm người phù hợp hơn để thay thế.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 3

Tuy nhiên, số khác lại nghĩ, Đàm Tùng Vận chỉ đơn giản là đang muốn đổi sang phong cách mới, cá tính hơn mà thôi. Đây được xem là một tín hiệu tốt, khán giả sẽ được nhìn thấy sự “lột xác” từng ngày của nữ thần thanh xuân năm nào.

Sau thành công của Quy Lộ, Đàm Tùng Vận đang đợi ngày ra mắt và quảng bá cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, đóng cùng Hứa Khải. Phim đã hoàn tất quá trình ghi hình, vừa tung ra một số ấn phẩm tuyên truyền, chờ ngày lên sóng. 

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 4

Thời gian này, Đàm Tùng Vận dành thời gian để nghỉ ngơi, song song với việc tham gia một số sự kiện thương hiệu. Thỉnh thoảng, cô cũng đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh mới, để fan đỡ trông ngóng.

Ngoài biệt danh "nữ hoàng thanh xuân", Đàm Tùng Vận còn được dân tình đặt một cái tên khác là "nữ hoàng chemistry", bởi mọi phim cô đóng đều có "phản ứng hóa học tình cảm" cực tốt với bạn diễn nam. 

Là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ của giải trí Hoa Ngữ, cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn, ngây thơ, trong sáng, cùng với nét diễn chân thật, tự nhiên. Cho đến nay, tuy không được xếp vào hàng tiểu hoa đán, nhưng Đàm Tùng Vận đã có nhiều thành tựu và tài sản đồ sộ với loạt phim đình đám.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 5

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim về đề tài thanh xuân học đường, ngoài nổi tiếng là một cô nàng “hack tuổi” cô còn được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc hội” của Cbiz. Nếu không theo dõi Đàm Tùng Vận nhiều, bạn sẽ khó đoán được cô nàng đã ngoài 30. Sở hữu gương mặt ngây thơ, trong sáng và không tuổi. Mỗi lần đóng cùng ai, Tùng Vận lại khiến dân tình bấn loạn vì độ đẹp đôi với bạn diễn nam.

Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận sở hữu ngoại hình trái ngược với độ tuổi của mình nên cô luôn đóng cặp với các mỹ nhân kém tuổi như: Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên, Trương Tân Thành, Tống Uy Long, Hứa Ngụy Châu , Hùng Tử Kỳ…

Cô tham gia nghệ thuật với nghề diễn viên và ca sĩ với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, cụ thể cái tên “Đàm Tùng Vận” được khán giả biết đến đầu tiên qua vai Phương Thuần Ý trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của Đàm Tùng Vận, netizen đòi gỡ bỏ danh hiệu 'nữ hoàng thanh xuân' - Ảnh 6

Cô nàng nổi tiếng với những màn ăn gian tuổi ở bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ngoài ra, diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao, thậm chí gần như đứng đầu lứa 9x của Cbiz.

Trong nhiều năm tham gia giới giải trí, cô không vướng scandal nào và không phải là cái tên gây sự tò mò cho giới truyền thông, nếu không có phim lên sóng, cô dường như biến mất trước mắt khán giả. Do đó, hướng phát triển của cô khác với các đồng nghiệp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử – Những ngôi sao giải trí đúng nghĩa, lượng người hâm mộ và thông tin về cô cũng ít hơn đồng nghiệp.

Với tính cách ôn hòa, trầm tĩnh của cô còn thể hiện ở trong cuộc sống hàng ngày. Khi phải trải qua nỗi đau mẹ qua đời đột ngột, nữ diễn viên chỉ im lặng và biến mất trước truyền thông, tự điều chỉnh cảm xúc mà không muốn nhiều người biết tới câu chuyện đời tư của mình.

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Nữ hoàng thanh xuân nữ hoàng chemistry Sao Hoa Ngữ Cbiz

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