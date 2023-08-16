Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2

Sao quốc tế 16/08/2023 14:39

Mới đây nhất, trên mạng đang rầm rộ lan truyền đồn đoán phần 2 của phim sẽ được chiếu vào kỳ đông năm nay, thay vì hè năm 2024 giống như yêu cầu của Quảng Điện.

Sau thời gian làm mưa làm gió trên đường đua phim hè, Trường Tương Tư bất ngờ kết thúc phần 1 sớm, Thương Huyền lên ngôi, Đồ Sơn Cảnh kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh. Trong khi đó, nữ chính Tiểu Yêu quyết định kết hôn cùng với Phong Long, nhưng bị phá đám giữa chừng bởi Tương Liễu. Với tình tiết bỏ ngỏ thế này, dân tình đều đang rất quan tâm đến lịch chiếu phần 2 của phim.

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2 - Ảnh 1

Trước đó không lâu, Quảng Điện (Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc) đã phát thông báo mới về tiêu chuẩn hóa phim truyền hình, Web-drama, yêu cầu một bộ phim chỉ được dài tối đa 40 tập, mỗi tập 45 phút, nếu vượt quá 40 tập buộc phải chia thành nhiều phần và thời gian phát sóng giữa các phần cách nhau tối thiểu 12 tháng. 

Tuy nhiên, quy định mới này được thông báo vào ngày 13/8, trước khi Trường Tương Tư hoàn tất chế tác nên nhiều blogger cho rằng sẽ dựa theo tình hình thực tế để xử lý. 

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2 - Ảnh 2

Mới đây nhất, trên mạng đang rầm rộ lan truyền đồn đoán phần 2 của phim sẽ được chiếu vào kỳ đông năm nay, thay vì hè năm 2024 giống như yêu cầu của Quảng Điện. Dù thời gian đã được rút ngắn lại, phần 1 và phần 2 ra mắt chỉ chênh lệch nhau vài tháng nhưng netizen vẫn tỏ ra không vui. Bởi ít nhiều gì cũng sẽ làm ảnh hưởng tới nhiệt độ phim.

Song, đây mới chỉ là tin đồn, chưa phải thông báo chính thức từ nền tảng nên khán giả cần bình tĩnh và chờ đợi thêm. 

Phần 1 của Trường Tương Tư có tổng cộng 39 tập phim, được sản xuất bởi Tencent và Tinh Liên Ảnh Thị. Theo thông báo trước đó, phần 2 bao gồm 21 tập. 

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2 - Ảnh 3

Phim thuộc dự án trọng điểm, được đầu tư kinh phí khủng, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Trường Tương Tư kể về vào thời thượng cổ, người, thần, yêu chung sống cùng nhau, ba nước Thần Nông, Hiên Viên, Cao Tân tạo thế chân vạc. Cửu Dao, Vương cơ của Cao Tân lưu lạc Đại Hoang trải qua trăm năm khốn khổ, không những mất đi thân phận, cũng mất cả dung mạo, dừng chân ở trấn Thanh Thủy, trở thành Văn Tiểu Lục "không nơi nào để đi, không có ai để nương tựa, không thể tự bảo vệ mình". Cô hành nghề y làm kế sinh nhai, sống tự do bất kham.

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2 - Ảnh 4

Thương Huyền, anh họ của Tiểu Yêu cũng là vương tử Hiên Viên tuy ăn nhờ ở đậu, nhẫn nhịn chờ thời, những cũng muốn tìm kiếm Tiểu Yêu nên đã đi khắp Đại Hoang rồi đến trấn Thanh Thủy. Cuộc sống ở trấn Thanh Thủy bình dị ấm áp, Văn Tiểu Lục vô tình cứu Đồ Sơn Cảnh công tử Thanh Khâu đang hấp hối, sớm tối ở chung làm hai người dần nảy sinh tình cảm; Văn Tiểu Lục lại không đánh không quen với yêu chín đầu Tương Liễu, đồng cảm với nhau và trở thành tri kỷ. Văn Tiểu Lục và Thương Huyền gặp gỡ nhưng không nhận ra nhau, qua vài lần trắc trở, cuối cùng mới nhận ra Thương Huyền, khôi phục thân phận Vương cơ.

Rộ tin Trường Tương Tư đã ấn định lịch chiếu phần 2 - Ảnh 5

Để thống nhất thiên hạ, Thương Huyền từ bỏ tình riêng, muốn giành ngôi vương, Tương Liễu giữ trọn chữ nghĩa chiến đấu đến chết, Tiểu Yêu giúp Thương Huyền hoàn thành xong đại nghiệp thì cùng Đồ Sơn Cảnh ẩn dật chốn giang hồ. Thương Huyền yêu mà không có được nên dồn toàn bộ tinh thần sức lực vào việc trị quốc, vì hắn biết, chỉ cần thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của hắn sẽ được hạnh phúc an khang.

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