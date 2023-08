Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Những tập đầu phát sóng, Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính đạt thành tích khủng khiến nhà sản xuất cũng bất ngờ. Tuy nhiên, càng về những tập sau, lượng người xem lại ngày càng giảm, độ thảo luận cũng không còn sôi nổi. Nếu đem ra so sánh với 2 tác phẩm cổ trang cùng thời điểm là Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu càng thể hiện sự thua kém rõ rệt.