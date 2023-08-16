Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư

Sao quốc tế 16/08/2023 12:11

Đoàn phim Bảy Kiếp May Mắn từng lùi lịch chiếu nhiều lần để tránh đụng độ Trường Tương Tư, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, bộ phim đã mất đi phong độ ban đầu.

Những tập đầu phát sóng, Bảy Kiếp May Mắn do Dương Siêu ViệtĐinh Vũ Hề đóng chính đạt thành tích khủng khiến nhà sản xuất cũng bất ngờ. Tuy nhiên, càng về những tập sau, lượng người xem lại ngày càng giảm, độ thảo luận cũng không còn sôi nổi. Nếu đem ra so sánh với 2 tác phẩm cổ trang cùng thời điểm là Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu càng thể hiện sự thua kém rõ rệt.

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư - Ảnh 1

Phát sóng được 14/38 tập, nhưng số lượng view Vân Hợp của Bảy Kiếp May Mắn đều không vượt qua 25 triệu/ngày. Thị phần phim cũng chưa từng vượt qua con số 10%/ngày.

Thậm chí, nhiệt độ của Bảy Kiếp May Mắn còn có thời điểm thua bộ phim mang lên đài chiếu lại lần 2 là Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. 

Bảy Kiếp May Mắn dù được khen ngợi về kỹ xảo, trang phục và cả diễn xuất tiến bộ của Dương Siêu Việt nhưng lại không sở hữu những tình tiết đặc sắc khiến người xem chú ý.

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư - Ảnh 2

Bên cạnh đó, dù có tiến bộ nhưng đó chỉ là so sánh với chính bản thân Dương Siêu Việt, còn để đặt lên bàn cân với những diễn viên khác thì cô nàng thực sự “không có cửa”.

Nam chính Đinh Vũ Hề thì lại không có lưu lượng cao, fan yếu. Đồng nghĩa với việc những người xem phim, quan tâm và thảo luận về phim đủ để tạo độ hot chỉ có thể là những người qua đường thực sự. Và Bảy Kiếp May Mắn chưa hội tụ đủ những yếu tố để thu hút sự quan tâm của khán giả nói chung.

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư - Ảnh 3

Bên cạnh đó, fan nguyên tác cho rằng khi biên kịch thay đổi thân phận của Sơ Không và Tường Vân trên phim cũng khiến nhân vật mất đi nét hấp dẫn vốn có. Trong truyện gốc, họ chỉ là những tiểu thần tiên bình thường có tính cách non nớt, bốc đồng, hiếu thắng, gây sự khắp nơi.

Khi lên phim, hai người bỗng được nhào nặn thành chiến thần lạnh lùng và tiểu tiên nữ ngây thơ – mô típ khá quen thuộc trong phim tiên hiệp. Thiết lập này có phần giống với Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân) ở Thương Lan Quyết nhưng bản thân nhân vật lại không có sức hút bằng.

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư - Ảnh 4

Vì lẽ đó, rất khó để Bảy Kiếp May Mắn lập lại được thành tích của Thương Lan Quyết, trở thành bộ phim ăn khách trong dịp hè năm nay.

Bảy Kiếp May Mắn mang tới câu chuyện tình yêu giữa chiến thần Sơ Không (Đinh Vũ Hề) và nàng tiểu tiên Tường Vân (Dương Siêu Việt) của Nhân Duyên Các. Ở quá khứ xa xăm, trong thiên địa từng tồn tại một ma thần đáng sợ tên Thương Hải. Nhằm bảo vệ lục giới, Sơ Không đã hy sinh một nửa nguyên thần để tiêu diệt ma thần.

Sau rất nhiều năm yên bình, Thiên giới đứng trước nguy cơ phải đối mặt với một kiếp nạn lớn - sự tái sinh của ma thần. Trong khi đó, nguyên thần của Sơ Không mãi chẳng hồi phục. Hạo Hiên thần quân (Thiên Đế) cho rằng nguyên nhân của mọi chuyện đến từ việc chàng không chịu lịch tình kiếp. Do đó, ngài đã ra lệnh bằng mọi giá phải giúp Sơ Không tìm được nửa kia, nếu không sẽ cho dỡ bỏ Nhân Duyên Các.

Bảy Kiếp May Mắn giảm nhiệt sau loạt thành tích khủng, vỡ mộng vượt Trường Tương Tư - Ảnh 5

Sơ Không từ trước tới nay luôn không thích chuyện tình cảm nam nữ. Vì vậy nên để hoàn thành nhiệm vụ, cô nàng "báo thủ" Tường Vân đã trộm đi Khiên Ti Dẫn, bảo vật trấn các của Nhân Duyên Các.

Đây là một món thần khí thượng cổ, tương truyền có thể se duyên cho bất cứ ai. Vì đã nhận "hối lộ" của công chúa Đông Hải Oanh Thời, thế nên vốn dĩ Tường Vân muốn dùng Khiên Ti Dẫn để kết đôi cho Oanh Thời và Sơ Không. Tuy nhiên, một sự cố xảy ra khiến 7 sợi tơ hồng cuốn vào tay của nàng và vị chiến thần mạnh nhất Thiên giới.

Do sơ ý, Tường Vân ngã xuống giếng Hồng Trần. Và bởi 7 sợi tơ hồng của Khiên Ti Dẫn đang nối hai người với nhau, Sơ Không cũng bị kéo xuống. Tường Vân và Sơ Không bất đắc dĩ phải xuống trần lịch kiếp cùng nhau.

Sau khi trở lại, Sơ Không phát hiện nguyên thần của bản thân nhờ vậy mà phục hồi được một phần. Để sớm ngày lấy lại thực lực, Sơ Không ra lệnh cho Tường Vân trở thành tiên lữ lịch kiếp, phải cùng chàng xuống trần gian thêm 6 lần nữa. Mỗi lần như vậy, cả hai lại trải qua đủ chuyện cùng nhau. Thế rồi, bí mật về mối duyên từ hàng vạn năm trước của họ dần được hé mở.

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