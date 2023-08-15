Đều là 2 siêu phẩm đình đám nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn có nhiều điểm 'ăn đứt' Trường Tương Tư

Điện ảnh Hoa ngữ năm nay vô cùng sôi động với sự góp mặt của nhiều đỉnh lưu. Nổi bật hơn cả không thể không kể đến hai siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh và Trường Tương Tư . Do là 2 bộ phim hot nhất nhì nên 2 bộ phim này thường xuyên bị đem ra so sánh.

Theo CCTV, Trường Nguyệt Tẫn Minh không chỉ đứng đầu về tỷ suất người xem mà lợi nhuận đoàn phim thu về cũng là con số khổng lồ. Nhiều nguồn tin tiết lộ, ê-kíp Trường Nguyệt Tẫn Minh đã thu về hơn 25 triệu NDT, trong đó 17 triệu NDT là những sản phẩm có liên quan đến nam chính La Vân Hi.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Bạch Lộc và La Vân Hi cũng được người xem đánh giá cao. Cặp đôi có tương tác hóa học tốt, Bạch Lộc giữ vững phong độ còn La Vân Hi thì có sự tiến bộ đáng kể. Kết hợp với kịch bản lôi cuốn, thú vị, Trường Nguyệt Tẫn Minh không gây cảm giác khó chịu hay bức xúc cho khán giả.

Một lý do khác khiến Trường Nguyệt Tẫn Minh viral thời gian dài là do phong cách Đôn Hoàng đặc biệt sang trọng của phim. Được biết các nhà tạo hình đã mất khoảng thời gian nghiên cứu mới có thể thiết kế được những trang phục phức tạp, đẹp mắt cho dàn nhân vật. Nhờ điều này mà khán giả có một "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn.

Tuy nói là vậy nhưng cũng không thể phủ nhận độ hot của Trường Tương Tư. Bộ cổ trang này của Dương Tử đã sớm được công nhận là phim bạo khoản (ăn khách) cấp hiện tượng. Điểm yếu của phim có lẽ là kỹ xảo và diễn xuất còn non của dàn nam chính, nam phụ.

Hiện tại, đơn vị phát sóng Trường Tương Tư đã mở gói xem trước kết phần 1 với giá 18 tệ (gần 60.000 đồng). Vào 16h, ngày 14/8 (giờ Việt Nam), các diễn viên chính của phim cũng sẽ livestream để tương tác trực tiếp cùng khán giả. Thông tin khiến nhiều khán giả theo dõi bộ phim vô cùng phấn khích. Như vậy, phần 1 của Trường Tương Tư đã được phát sóng sớm hơn so với lịch dự kiến trước đó.

Nhiều cư dân mạng đã dự đoán kết thúc phần 1 Trường Tương Tư sẽ dừng ở phân đoạn Thương Huyền lên ngôi, Đồ Sơn Cảnh kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh. Trong khi đó, nữ chính Tiểu Yêu quyết định kết hôn cùng với Phong Long, nhưng bị phá đám giữa chừng bởi Tương Liễu.

Trước đó, nữ diễn viên Dương Tử cũng tiết lộ một vài chi tiết trong cái kết của bộ phim Trường Tương Tư. Cụ thể, cô chia sẻ nhân vật Tiểu Yêu do cô thủ vai cùng với nam phụ Tương Liễu đã được định sẵn không có kết thúc đẹp. Dương Tử cho biết bản thân nghĩ nhân vật Tiểu Yêu và Tương Liễu không đơn giản chỉ có tình yêu. Số phận của Tiểu Yêu đã được định sẵn từ đầu đến cuối, cô ấy không có cách nào lựa chọn bất cứ ai.

Phần 2 của Trường Tương Tư sẽ có tổng 21 tập, tạm thời chưa có lịch lên sóng cụ thể. Tuy nhiên, cư dân mạng đặt kỳ vọng phần tiếp theo có thể sớm được phát sóng, bởi nếu không thành tích của bộ phim cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.