Phân cảnh cao trào nhất của Trường Tương Tư bị chê 'diễn chưa tới'

Ở cảnh Tiểu Yêu bị ám sát tại rừng mai, Tiểu Yêu bất ngờ bị Mộc Phỉ giăng bẫy, đẩy vào trận pháp, bị đàn sói tấn công, sau đó là bị hắn tra tấn tới mức mất mạng để trả thù cho tộc nhân. Dương Tử khắc họa tốt sự bất ngờ lẫn đau đớn, cùng ý chí quật cường khi bị tấn công của Tiểu Yêu.

Càng về cuối phim, Trường Tương Tư càng lấy đi nhiều cảm xúc, nước mắt của người xem. Nhân vật Tiểu Yêu được Dương Tử khắc họa vô cùng rõ nét, khiến người xem không khỏi 'nổi da gà'.

Sự bàng hoàng đến ấm ức của Tiểu Yêu khi không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu trừng phạt từ ân oán đời trước khiến khán giả cũng ngậm ngùi. Cho đến lúc máu nhuộm rừng mai, cô vẫn một mực khẳng định bản thân là con gái Hạo Linh Vương, không phải con gái Xích Thần - người hại tộc nhân Mộc Phỉ. Hình ảnh Tiểu Yêu bị tra tấn đến máu nhuộm thẫm nền tuyết trắng giữa rừng mai, chết không nhắm mắt khiến người xem xúc động.

Điều khiến cư dân mạng càng phải khen ngợi cho khả năng nhập vai của Dương Tử chính là khi xem hậu trường . Cô phải diễn bằng tưởng tượng giữa trường quay phông xanh cảnh chiến đấu với bầy sói lẫn lúc bị treo người trúng phi tiêu.

Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) linh cảm được Tiểu Yêu gặp chuyện không hay, lập tức đi tìm nàng. Chàng bàng hoàng khi thấy người mình yêu chỉ còn lại thân xác treo lơ lửng giữa rừng, ôm lấy nàng mà khóc trong tuyệt vọng.

Diễn xuất của Đặng Vi khiến người xem có phần hụt hẫng.

Diễn xuất của Đặng Vi gây ra nhiều tranh cãi ở phân cảnh này. Người cho rằng ánh mắt của anh không lột tả được hết cung bậc cảm xúc của Đồ Sơn Cảnh, chưa đủ bàng hoàng, chưa đủ đau lòng đến cùng cực. Nhưng nhiều người cũng cho rằng Đặng Vi đã làm tốt ở cảnh cao trào này. Góc quay xoay mòng mòng vào đỉnh đầu của đạo diễn cùng nhạc nền không phù hợp là điều khiến tình tiết này giảm tính bi thương.

Video hậu trường tung ra được nhiều khán giả nhận xét là có góc quay tốt hơn, quay cận mặt, bắt trọn được biểu cảm của Đặng Vi nên mang lại nhiều cảm xúc hơn. Fan đem so sánh cảnh khóc của anh ở phân cảnh này với cảnh khóc trong Ngộ Long, chứng minh góc quay là yếu tố đã khiến diễn xuất của "chàng hồ ly" không được thể hiện rõ.

Cảnh khóc của Đặng Vi trong Ngộ Long được đào lại để đem so sánh.

Một điểm trừ trong phân cảnh này nữa chính là hiệu ứng lửa lan ra, bao vây lấy Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh. Khán giả không đọc nguyên tác có thể hiểu lầm là chàng muốn tự thiêu để ra đi cùng người mình yêu, nhưng thực chất đây là lửa từ trận pháp. Cả hai không thể thoát ra, bởi vậy, Đồ Sơn Cảnh mới vừa truyền linh lực, vừa ôm chặt lấy Tiểu Yêu để bảo vệ thân thể của cô.

Điểm trừ tiếp trong tập mới này là cảnh Tương Liễu trích máu đầu tim cứu Tiểu Yêu. Khán giả chê bai kỹ xảo thiếu chân thật, mất phong độ từ đoàn phim, biến phân đoạn đau lòng thành trò cười.

Tập 30 lẫn tình tiết Tiểu Yêu bị ám sát tại rừng mai vốn là chi tiết quan trọng trong mạch phim, được khán giả mong đợi nhất. Tuy nhiên, nhìn chung lại không mang lại sự bùng nổ và đáp ứng được kỳ vọng từ khán giả. Tình tiết vẫn khiến người xem cảm động, đau lòng đến rơi lệ, nhưng để đẩy lên đúng với cao trào, "bạo thoát vòng" thì góc quay, hậu kỳ lẫn cắt ghép nội dung cần phải được làm tinh tế hơn.

Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn đang là tác phẩm thu hút nhất màn ảnh Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Phim liên tục phá nhiều kỉ lục và đứng top ở nhiều bảng xếp hạng.

Trong các bảng xếp hạng mới nhất, Trường Tương Tư hầu như đạt "All kill" (tức đứng đầu) như bảng Datawin, Vlinkage...

Cụ thể trên Datawin, phim đạt top 1 với chỉ số 2.589 (Tiểu Yêu 40%, Tương Liễu 20%, Thương Huyền 18%, Khác 22%).

Trên Vlinkage, phim cũng đạt top 1 với chỉ số 89.98 điểm.

Ở bảng xếp hạng nhân vật, hầu hết các thứ hạng cao đều thuộc về 4 nhân vật chính của phim như: Top 1 là Tiểu Yêu đạt 9.32 điểm, top 7 là Đồ Sơn Cảnh đạt 8.92 điểm, top 9 là Tương Liễu đạt 8.81 điểm, top 10 là Thương Huyền đạt 8.78 điểm.

Ở bảng xếp hạng Maoyan, phim đạt top 1 với chỉ số 9803.38 điểm, lượt xem Vân Hợp cũng đạt top 1 với khoảng 80 triệu view.

Với những thành tích này cho thấy sức hút rất lớn của "Trường tương tư".