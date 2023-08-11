Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại

Sao quốc tế 11/08/2023 14:47

Phim mới của Thành Nghị vừa xác lập loạt thành tích mới, lọt top những bộ phim hot nhất năm 2023.

Trong đường đua phim hè này, các dự án cổ trang trở nên hot hơn bao giờ hết, cùng sự góp mặt của các đỉnh lưu khiến sự cạnh tranh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong số đó, không thể không kể đến Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính. Đây là bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đạt được nhiều thành tích vượt trội so với những tác phẩm điện ảnh cùng thời điểm.   

Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại - Ảnh 1

Tuy nhiên mới đây, Douyin đã chính thức công nhận bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính là tác phẩm bạo khoản (ăn khách) của mùa hè 2023. Sau Trường Tương Tư của Dương Tử, đây cũng chính là bộ phim tiếp theo gia nhập danh sách những bộ phim hot nhất năm 2023.

Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Liên Hoa Lâu còn đạt được loạt thành tích đáng nể khác như chủ đề hastag Liên Hoa Lâu đã phá 10 tỷ lượt xem, lượng người hâm mộ cũng chính thức phá 1 triệu. Trong khi đó, Vân Hợp đánh giá hiệu quả phát sóng đạt cấp S, tổng đạn mạc hiện tại đã phá mốc 250 triệu. Tập 31 và 32 của Liên Hoa Lâu phát sóng vào ngày 8/8 trên IQIYI có tổng lượng người xem phim trực tiếp phá 1 triệu 700 ngàn lượt.

Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại - Ảnh 3

Ngoài ra, Liên Hoa Lâu hiện tại cũng đã được phát sóng trên CCTV8 giờ thứ kim (bắt đầu từ ngày 6/8), rating trung bình 2 ngày đầu tiên đều có CVB phá 1%. Như vậy, không chỉ thành công trong hạng mục phim chiếu mạng, Liên Hoa Lâu còn thu về những thành tích đáng nể sau khi được chiếu đài. Đây quả thật là tin vui đối với fan Thành Nghị và khán giả đang theo dõi bộ phim. 

Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại - Ảnh 4

Cùng là bộ phim hot đang được lên sóng, Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư liên tục bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều khán giả cho rằng việc so sánh Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư vốn đã là khập khiễng vì thuộc hai thể loại khác nhau. Trong khi phim của Dương Tử chỉ được chiếu mạng thì Liên Hoa Lâu đã sớm lên sóng trên CCTV. 

Theo dự đoán của khán giả, rất có khả năng thời gian tới, phim sẽ còn thu hút hơn nữa vì tác phẩm đang đi đến hồi kết, nhiều tình tiết được giải mã.

Nhân vật Lý Liên Hoa của Thành Nghị hiện đang lên top tìm kiếm cao cùng với các vai diễn trong Trường tương tư.

Trường Tương Tư tuy hot nhưng đây mới là bộ phim được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại - Ảnh 5

Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất tốt, đào sâu tâm lý và hành vi nhân vật của Thành Nghị. Ngay chính tác giả truyện gốc, cũng dành lời khen cho Thành Nghị. Tác giả gốc cho rằng Lý Liên Hoa quả thực là rất khó diễn, nhưng Lý Liên Hoa được tạo ra trong phim so với tác giả viết có phần hơi khác. Nhưng tác giả gốc không ngờ Thành Nghị hiểu được nguyên tác và làm thể hiện trọn vẹn vai diễn.

Điều này khiến tác giả truyện hết sức bất ngờ và cảm phục. "Cậu ấy là một diễn viên rất xuất sắc và kính nghiệp, nhân vật Lý Liên Hoa do phim tạo nên đã được cậu ấy diễn rất tốt" - tác giả gốc nhận định.

 

Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Trước tin đồn cho rằng sẽ hợp tác với Dương Tử trong phim mới, mỹ nam này đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Liên Hoa Lâu phim cổ trang phim hot nhất 2023 Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Đang cực hot nhưng Dương Tử vẫn bị đàn em công khai từ chối hợp tác

Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng

Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn chưa hạ nhiệt, bất ngờ thông báo thành tích khủng

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này

Không phải Dương Tử, nhân vật được yêu thích nhất Trường Tương Tư lại là người này

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư

Nam chính Trường Tương Tư sẽ góp mặt trong dự án mới của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 4 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 4 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn