Trong đường đua phim hè này, các dự án cổ trang trở nên hot hơn bao giờ hết, cùng sự góp mặt của các đỉnh lưu khiến sự cạnh tranh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong số đó, không thể không kể đến Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính. Đây là bộ phim thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đạt được nhiều thành tích vượt trội so với những tác phẩm điện ảnh cùng thời điểm.

Tuy nhiên mới đây, Douyin đã chính thức công nhận bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính là tác phẩm bạo khoản (ăn khách) của mùa hè 2023. Sau Trường Tương Tư của Dương Tử, đây cũng chính là bộ phim tiếp theo gia nhập danh sách những bộ phim hot nhất năm 2023.

Bên cạnh đó, Liên Hoa Lâu còn đạt được loạt thành tích đáng nể khác như chủ đề hastag Liên Hoa Lâu đã phá 10 tỷ lượt xem, lượng người hâm mộ cũng chính thức phá 1 triệu. Trong khi đó, Vân Hợp đánh giá hiệu quả phát sóng đạt cấp S, tổng đạn mạc hiện tại đã phá mốc 250 triệu. Tập 31 và 32 của Liên Hoa Lâu phát sóng vào ngày 8/8 trên IQIYI có tổng lượng người xem phim trực tiếp phá 1 triệu 700 ngàn lượt.

Ngoài ra, Liên Hoa Lâu hiện tại cũng đã được phát sóng trên CCTV8 giờ thứ kim (bắt đầu từ ngày 6/8), rating trung bình 2 ngày đầu tiên đều có CVB phá 1%. Như vậy, không chỉ thành công trong hạng mục phim chiếu mạng, Liên Hoa Lâu còn thu về những thành tích đáng nể sau khi được chiếu đài. Đây quả thật là tin vui đối với fan Thành Nghị và khán giả đang theo dõi bộ phim.

Cùng là bộ phim hot đang được lên sóng, Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư liên tục bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều khán giả cho rằng việc so sánh Liên Hoa Lâu và Trường Tương Tư vốn đã là khập khiễng vì thuộc hai thể loại khác nhau. Trong khi phim của Dương Tử chỉ được chiếu mạng thì Liên Hoa Lâu đã sớm lên sóng trên CCTV.

Theo dự đoán của khán giả, rất có khả năng thời gian tới, phim sẽ còn thu hút hơn nữa vì tác phẩm đang đi đến hồi kết, nhiều tình tiết được giải mã.

Nhân vật Lý Liên Hoa của Thành Nghị hiện đang lên top tìm kiếm cao cùng với các vai diễn trong Trường tương tư.

Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho diễn xuất tốt, đào sâu tâm lý và hành vi nhân vật của Thành Nghị. Ngay chính tác giả truyện gốc, cũng dành lời khen cho Thành Nghị. Tác giả gốc cho rằng Lý Liên Hoa quả thực là rất khó diễn, nhưng Lý Liên Hoa được tạo ra trong phim so với tác giả viết có phần hơi khác. Nhưng tác giả gốc không ngờ Thành Nghị hiểu được nguyên tác và làm thể hiện trọn vẹn vai diễn.

Điều này khiến tác giả truyện hết sức bất ngờ và cảm phục. "Cậu ấy là một diễn viên rất xuất sắc và kính nghiệp, nhân vật Lý Liên Hoa do phim tạo nên đã được cậu ấy diễn rất tốt" - tác giả gốc nhận định.