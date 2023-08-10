Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử

Sao quốc tế 10/08/2023 19:28

Dù kém tiếng hơn Dương Tử nhưng mỹ nhân này chỉ mới xuất hiện đã khiến dân tình 'đổ gục' vì nhan sắc quá xinh đẹp.

Trường Tương Tư đã đi được một chặng đường. Nữ chính Dương Tử nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ngoài việc diễn xuất nhập tâm, cảm xúc, cô nàng còn được đánh giá là xinh đẹp, nổi bật giữa dàn diễn viên. Tuy nhiên, trong tình tiết mới nhất, một nhân vật chỉ mới xuất hiện đã bất ngờ lấn át Dương Tử.

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử - Ảnh 1

Theo đó, Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) đã dàn cảnh để Tiểu Yêu ngồi chung tuần với mình. Không những vậy, anh chàng còn “chơi chiêu” khiến người thương liên tục ngã vào lòng mình. Phân cảnh này khiến nhiều khán giả được trận cười no bụng nhưng đồng thời cũng thương cho số phận nam phụ của Tương Liễu.

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử - Ảnh 2

Điều đáng nói ở đây là Tương Liễu không dùng thân phận vốn có của mình mà hóa thân thành một mỹ nhân váy trắng. Dù che mặt thế nhưng nhan sắc của Tương Liễu nữ vẫn khiến bao người mê mệt. Được biết, cảnh quay này là do nữ diễn viên Trần Hân Dư đảm nhận. Tuy không quá nổi tiếng thế nhưng nhan sắc của sao nữ này từng không ít lần làm mưa làm gió trên màn ảnh.

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử - Ảnh 3
Tương Liễu hóa thành cô nương váy trắng do Trần Hân Dư thủ vai.

Trước đó, Trần Hân Dư từng gây sốt với tạo hình dân quốc trong bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm. Cô nàng được cho là hoàn toàn áp đảo nữ chính Trương Tịnh Nghi. Đến nay, nhan sắc của Trần Hân Dư lại lần nữa khiến Dương Tử bị lép vế trong Trường Tương Tư.

Ngoài ra, Trần Hân Dư còn tham gia vào nhiều dự án phim khác như Mỹ Vị Kỳ Duyên, Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn. Khán giả hi vọng rằng cô nàng sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Được biết, Trần Hân Dư đã có 10 năm tham gia diễn xuất nhưng chủ yếu chỉ đóng các vai phụ nhỏ.

Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử - Ảnh 4

Hầu hết các bộ phim mà Trần Hân Dư tham gia từ khi bước chân vào con đường diễn xuất đều là vai phụ nhưng cô để lại một sức hút vô cùng ấn tượng, đặc biệt. Dù ở nhân vật nào, Trần Hân Dư cũng đều hóa thân rất tốt và trọn vẹn. Mỗi vai diễn cô lại cho khán giả một góc nhìn mới mẻ, không hề đơn điệu, nhàm chán. Cô được dành nhiều lời khen về lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, khai thác tốt tâm lý nhân vật. Như vậy, có thể thấy, không chỉ nổi bật về nhan sắc, Trần Hân Dư thực sự là một ngôi sao sáng, tài năng của màn ảnh Hoa ngữ.

 

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Dân mạng bất ngờ soi ra chi tiết liên quan đến Trần Triết Viễn trong tấm hình mới đăng của Triệu Lộ Tư khiến ai nấy đều rục rịch 'đẩy thuyền'.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường Tương Tư Trần Hân Dư mỹ nhân Cbiz Phim Hoa Ngữ hay

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn 'phim giả tình thật', lộ bằng chứng hẹn hò rõ mồn một

Lưu Diệc Phi thân hình bốc lửa, rục rịch cho buổi hẹn hò chồng sắp cưới

Lưu Diệc Phi thân hình bốc lửa, rục rịch cho buổi hẹn hò chồng sắp cưới

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư

Đoàn phim của 'mỹ nhân vô dụng nhất Cbiz' cà khịa Dương Tử, ké fame Trường Tương Tư

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Dương Siêu Việt vừa trở lại đã bị một mỹ nhân 'chiêu trò' cản đường

Thất bại khi đóng cặp cùng Nhiệt Ba, sao nam này muốn sánh đôi với Dương Tử

Thất bại khi đóng cặp cùng Nhiệt Ba, sao nam này muốn sánh đôi với Dương Tử

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn

Một đạo diễn có tiếng phát ngôn gay gắt về Dương Dương, Nhiệt Ba vì xem thường, làm nhục nghề diễn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 59 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 59 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn