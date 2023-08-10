Một mỹ nhân mới xuất hiện trong Trường Tương Tư bất ngờ 'soán ngôi' nhan sắc của Dương Tử

Trường Tương Tư đã đi được một chặng đường. Nữ chính Dương Tử nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ngoài việc diễn xuất nhập tâm, cảm xúc, cô nàng còn được đánh giá là xinh đẹp, nổi bật giữa dàn diễn viên. Tuy nhiên, trong tình tiết mới nhất, một nhân vật chỉ mới xuất hiện đã bất ngờ lấn át Dương Tử.

Theo đó, Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ) đã dàn cảnh để Tiểu Yêu ngồi chung tuần với mình. Không những vậy, anh chàng còn “chơi chiêu” khiến người thương liên tục ngã vào lòng mình. Phân cảnh này khiến nhiều khán giả được trận cười no bụng nhưng đồng thời cũng thương cho số phận nam phụ của Tương Liễu.

Điều đáng nói ở đây là Tương Liễu không dùng thân phận vốn có của mình mà hóa thân thành một mỹ nhân váy trắng. Dù che mặt thế nhưng nhan sắc của Tương Liễu nữ vẫn khiến bao người mê mệt. Được biết, cảnh quay này là do nữ diễn viên Trần Hân Dư đảm nhận. Tuy không quá nổi tiếng thế nhưng nhan sắc của sao nữ này từng không ít lần làm mưa làm gió trên màn ảnh.

Tương Liễu hóa thành cô nương váy trắng do Trần Hân Dư thủ vai.

Trước đó, Trần Hân Dư từng gây sốt với tạo hình dân quốc trong bộ phim Nhất Kiến Khuynh Tâm. Cô nàng được cho là hoàn toàn áp đảo nữ chính Trương Tịnh Nghi. Đến nay, nhan sắc của Trần Hân Dư lại lần nữa khiến Dương Tử bị lép vế trong Trường Tương Tư.

Ngoài ra, Trần Hân Dư còn tham gia vào nhiều dự án phim khác như Mỹ Vị Kỳ Duyên, Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn. Khán giả hi vọng rằng cô nàng sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Được biết, Trần Hân Dư đã có 10 năm tham gia diễn xuất nhưng chủ yếu chỉ đóng các vai phụ nhỏ.

Hầu hết các bộ phim mà Trần Hân Dư tham gia từ khi bước chân vào con đường diễn xuất đều là vai phụ nhưng cô để lại một sức hút vô cùng ấn tượng, đặc biệt. Dù ở nhân vật nào, Trần Hân Dư cũng đều hóa thân rất tốt và trọn vẹn. Mỗi vai diễn cô lại cho khán giả một góc nhìn mới mẻ, không hề đơn điệu, nhàm chán. Cô được dành nhiều lời khen về lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, khai thác tốt tâm lý nhân vật. Như vậy, có thể thấy, không chỉ nổi bật về nhan sắc, Trần Hân Dư thực sự là một ngôi sao sáng, tài năng của màn ảnh Hoa ngữ.