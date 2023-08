Lưu Diệc Phi thân hình bốc lửa, rục rịch cho buổi hẹn hò chồng sắp cưới

Từ thời điểm công bố dự án, những thông tin về phim nhận được sự chú ý lớn. Có rất ít ảnh “leak” ra từ phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng, bởi công tác bảo mật được thực hiện rất kỹ lưỡng. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi được paparazzi ghi lại, Lưu Diệc Phi gây sốt khi khoe thân hình nóng bỏng. Bên cạnh vóc dáng hình chữ S vạn người mê, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với gu thời trang đẹp mắt, trẻ trung.

Theo dự đoán của các “mọt phim” Hoa ngữ, phân cảnh vừa được lan truyền là một trong những buổi hẹn hò của Lưu Diệc Phi với chồng sắp cưới. Được biết, cả hai có một tình yêu đẹp trước khi biến cố xảy đến. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào dự án mới của Lưu Diệc Phi.

Tạo hìn của Lưu Diệc Phi trong dự án phim Câu Chuyện Hoa Hồng.

Câu chuyện Hoa Hồng (The Tale of Rose) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Bộ phim là một bộ phim truyền hình hiện đại Trung Quốc do Uông Tuấn đạo diễn với sự tham gia của Lưu Diệc Phi.

Bộ phim xoay quanh cuộc đời Hoàng Diệc Mai trải dài từ tuổi trẻ đến khi trở thành một người mẹ đơn thân, nếm qua mọi thăng trầm đời người, từ đó nhận ra giá trị của bản thân cùng ý nghĩa của sự tự do.

Hoàng Diệc Mai biệt danh là Rose (hoa hồng), sinh ra trong một gia đình tri thức, được cha mẹ và anh trai yêu thương bảo bọc từ nhỏ cho đến lớn, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Khi cô ấy nhận được giấy báo thi đại học, cả gia đình mới biết rằng cô ấy sẽ theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật. Cô mới vừa đi làm đã rất nhanh chóng nhận được sự trọng dụng, cô đã gặp gỡ và yêu đối tác của mình là Trang Quốc Đống, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ lẫn nhau, khoảng thời gian đào tạo tại nơi làm việc này cũng giúp cô có một kế hoạch rõ ràng hơn cho cuộc đời mình, và cô quyết định trở lại trường học chuyên sâu hơn.

Sau khi tốt nghiệp, cô và tiền bối Phương Hiệp Văn kết hôn với nhau. Nhưng sau khi kết hôn, hướng phát triển của cả hai khác xa nhau, cuối cùng họ lựa chọn ly hôn. Hoàng Diệc Mai bắt đầu lập nghiệp, và dốc sức làm việc trong lĩnh vực giám tuyển nghệ thuật, trong thời gian này, cô cũng gặp được tâm giao của mình là Phổ Gia Minh, nhưng anh lại chỉ còn sống được vài tháng, tình yêu giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc bởi sự chia cắt sinh tử. Nhưng Hoàng Diệc Mai không để tinh thần sa sút như vậy, cô ấy vẫn như thường lệ, nỗ lực để bản thân sống một cuộc sống thật đặc sắc