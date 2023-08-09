Thất bại khi đóng cặp cùng Nhiệt Ba, sao nam này muốn sánh đôi với Dương Tử

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là một trong những đỉnh lưu trong điện ảnh Hoa Ngữ thời điểm hiện tại. Hiện tại, 2 nàng tiểu hoa đang có màn đối đầu trực diện trong đường đua cổ trang Trường Tương Tư (Dương Tử đóng chính) và An Lạc Truyện (Nhiệt Ba đóng chính).

Trong khi Trường Tương Tư của Dương Tử đưa tên tuổi cô cùng 3 bạn diễn nam (Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ) lên một tầm cao mới thì An Lạc Truyện lại khiến Nhiệt Ba, Cung Tuấn gánh thất bại nặng nề.

Hiện tại Cung Tuấn thậm chí còn có địa vị và lưu lượng cao hơn cả 3 bạn diễn của Dương Tử nhưng điều đó cũng không giúp anh có được thành công với An Lạc Truyện.

Kể từ sau khi nổi lên từ Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn thật sự chưa có tác phẩm nổi bật tiếp theo để củng cố thực tích cũng như địa vị bản thân. Những tưởng An Lạc Truyện đóng cùng đỉnh lưu Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thay đổi tình hình này nhưng sau cùng, đây lại là một bước lùi của Cung Tuấn.

Sau khi An Lạc Truyện kết thúc, trên mạng xã hội Weibo rộ lên tin đồn Cung Tuấn muốn hợp tác cùng Dương Tử trong phim mới. Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đó Dương Tử vốn có tiếng là “vượng nam chính”. Nhiều diễn viên nam đóng cặp với Dương Tử như Lý Hiện, Đặng Luân, Thành Nghị hay bộ ba của Trường Tương Tư đều có sự nghiệp tốt sau khi hợp tác cùng cô.

Không chỉ thế, Dương Tử được đánh giá là tiểu hoa có diễn xuất thực lực và con mắt chọn kịch bản tốt. Vì thế, nếu như Cung Tuấn hợp tác với Dương Tử thì độ đảm bảo thành công của tác phẩm sẽ tăng lên đáng kể.

Nhắc đến Cung Tuấn, mọt phim Hoa ngữ không khỏi nghĩ đến Cốc chủ Ôn Khách Hành ma mị, quyền lực trong webdrama cổ trang Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn được xem là một trong những đóa hoa nở muộn của showbiz Trung Quốc, mặc dù tham gia vào giới giải trí từ năm 2015 nhưng mãi đến năm 2021 anh mới được công chúng chú ý đến. Đời tư và tình cảm của anh cũng là những điều mà khán giả luôn tò mò.

Năm 2021, anh nhận được lời mời tham gia đóng vai chính Ôn Khách Hành, là người bạn tâm giao với Trương Triết Hạn trong bộ phim truyền hình cổ trang Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên Nhai Khách. Tác phẩm này được coi là một trong những webdrama đình đám nhất năm 2021. Cung Tuấn nổi tiếng vang dội nhờ vai diễn này. Đến bây giờ, người xem cũng không thể quên được dáng mẻ mị hoặc cùng thâm sâu mà anh thể hiện cho vai diễn. Tuy nhiên vì scandal của Trương Triết Hạn nên bộ phim bị gỡ ở mọi nền tảng.