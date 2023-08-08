Không phải Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, đây mới là mỹ nhân 'đẹp nhất Trung Quốc', nhan sắc tự nhiên 100%

Một tài khoản chuyên đánh giá về nhan sắc người nổi tiếng trên mạng xã hội Xiaohongshu, Trung Quốc, gần đây chia sẻ một bức ảnh của Dương Siêu Việt . Bức ảnh được chụp năm 2017, khi đó Dương Siêu Việt còn đang là học sinh, chưa tham gia show truyền hình Produce 101. Người chụp hình khi đó được cho là không biết Dương Siêu Việt, chỉ chụp vì thấy cô xinh xắn, đáng yêu. Gần đây, khi xem lại bức ảnh cũ mình từng chụp, họ nhận ra người trong bức ảnh là ngôi sao Cbiz Dương Siêu Việt.

"Đại chiến" nhan sắc giữa các nữ đỉnh lưu làng Hoa ngữ luôn là chủ đề được đưa ra bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào cũng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên, không đụng chạm dao kéo.

Năm 2016, ở tuổi 18, Dương Siêu Việt bị thu hút bởi một tờ rơi quảng cáo tuyển người tham gia cuộc thi tìm nhóm nhạc thần tượng do Công ty Văn hóa Văn Lang tổ chức, thù lao 2.000 NDT bao chỗ ở, đồ ăn tại Thượng Hải. Cô đăng ký tham gia và vào danh sách 40 người bước vào "trại huấn luyện", rồi trở thành thành viên nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Sự nghiệp của cô sau đó dần phát triển.

Bức ảnh nhận nhiều bình phẩm của khán giả, đa phần cho rằng từ khi chưa nổi tiếng, Dương Siêu Việt đã có nhan sắc khá nổi bật. Đa phần mọi người cho rằng cô gái không hề phẫu thuật thẩm mỹ vì khuôn mặt hiện tại và của 6 năm trước giống nhau hoàn toàn. Các bình luận viết: "Vẻ đẹp của cô ấy là thật 101%", "Cô ấy thực sự xinh đẹp", "Cô ấy trông giống phiên bản trẻ hơn của nữ diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi".

Vài năm gần đây, Dương Siêu Việt đóng phim và nhận phản hồi tích cực. Bộ phim gần nhất cô tham gia là Cuộc sống mới của chúng ta. Năm 2022, cô đóng Thành phố lý tưởng. Diễn xuất của cô được đánh giá non nớt nhưng nhiều triển vọng, thậm chí tốt hơn Angelababy - một diễn viên bị chê là chỉ biết trợn mắt khi diễn cảnh cảm xúc. Năm nay, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Bảy kiếp may mắn, Nhà có chị em gái, Khói lửa nhân gian của tôi...

Ngoài ra, Dương Siêu Việt còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu trong nước và xuất hiện trên nhiều tạp chí nội địa.Năm 2018, Dương Siêu Việt được China News Weekly chọn là "Nghệ sĩ có ảnh hưởng tại Trung Quốc". Năm 2019, cô là một trong những gương mặt của tạp chí People Trung Quốc. Cùng năm, cô lần đầu tiên được chọn vào danh sách Người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc, xếp thứ 58. Dương Siêu Việt vượt qua nhiều tượng đài nhan sắc của Trung Quốc như Dương Mịch, Angelababy, Lưu Diệc Phi... giành vị trí thứ nhất bảng xếp hạng nhan sắc của TC Candler, trở thành mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc 2019.

Dù nhan sắc thuộc hàng top, nhưng Dương Siêu Việt lại không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Bảy Kiếp Cát Tường do Dương Siêu Việt đóng chính đã công bố lịch phát sóng vào ngày 10/8. Phim thuộc thể loại cổ trang, hài hước, tình cảm.

Bảy Kiếp Cát Tường được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giải Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian. Bảy kiếp mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

Dù nhan sắc xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô không được đánh giá cao.

Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập và sẽ được phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này.

Một phần nguyên nhân của sự chờ đón này là bởi nguyên tác truyện vốn đã rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai gương mặt nam - nữ chính cũng được kỳ vọng tạo nên sự bứt phá cho dự án.

Đinh Vũ Hề là nam diễn viên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai nam chính trong Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Với vai diễn Hàn Thước đóng cặp cùng Triệu Lộ tư, tên tuổi của anh vụt sáng và được đông đảo được khán giả biết đến. Về nữ chính Dương Siêu Việt, cô nàng đã được thử sức với nhiều vai diễn trong Tương dạ 2, Trường an nặc,…

Mặc dù vậy, vẫn có những khán giả bày tỏ sự lo ngại về khả năng diễn xuất của cặp nam - nữ chính. Tuy có ngoại hình đẹp nhưng cả hai từng bị nhận xét là còn nhiều khuyết điểm, cần phải hoàn thiện nhiều.