Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai'

Sao quốc tế 04/08/2023 16:46

Đoạn clip phỏng vấn Trương Vãn Ý cách đây 2 năm bất ngờ bị netizen đào lại.

Đường đua phim hè năm nay nổi bật nhất không thể thiếu cái tên Vụng Trộm Không Thể GiấuTrường Tương Tư. Theo chân 2 dự án phim đình đám này, các diễn viên tham gia cũng được nâng tầm tên tuổi, trở nên nổi tiếng nhanh chóng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng như vậy thì họ cũng từng trải qua cả quá trình cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai' - Ảnh 1

2 năm trước đây, Trần Triết Viễn và Trương Vãn Ý - 2 nam diễn viên trong 2 bom tấn đình đám trên đều là những tên tuổi mờ nhạt, độ nhận diện tương đối thấp. Thế nên, khi nam diễn viên Trường Tương Tư bất ngờ nhận được yêu cầu nêu cảm nhận về Trần Triết Viễn, anh chàng đã bối rối nà nói rằng: "Tôi không quen cậu ấy". 

Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai' - Ảnh 2

Tuy nhiên, sau khi được xem ảnh của Trần Triết Viễn, Trương Vãn Ý lại trầm trồ khen ngợi nhan sắc của người đồng nghiệp không ngớt, thậm chí còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần, khiến dân tình vô cùng buồn cười. "Đẹp trai, thực sự rất đẹp! Sao lại có người đẹp trai như vậy, ai yo, quả thực rất đẹp!", Trương Vãn Ý hài hước chia sẻ. 

Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai' - Ảnh 3

Trần Triết Viễn mặc dù đã đi đóng phim nhiều năm, đồng thời cũng nhận được sự ưu ái và tài nguyên đặc biệt tốt, nhưng "hào quang" mới chỉ thực sự mỉm cười với anh sau thành công của vai diễn Đoàn Gia Hứa, phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Diễn xuất tốt, cảm xúc cùng ngoại hình sáng màn ảnh, đã giúp Trần Triết Viễn thu về dàn "hậu cung" đông đảo. 

Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai' - Ảnh 4

Là một trong ba nam chính của Trường Tương Tư, lẽ dĩ nhiên Trương Vãn Ý cũng được công chúng để mắt và quan tâm hơn bao giờ hết. Có thể khi đặt lên bàn cân so sánh Thương Huyền của Trương Vãn Ý sẽ kém nhiệt hơn Đồ Sơn Cảnh (do Đặng Vi thủ vai) nhưng nhờ có sức nóng của phim, nam diễn viên họ Trương cũng hút được lượng người hâm mộ đáng kể. Bên cạnh đó, phần thể hiện của anh cũng nhận về kha khá lời khen, diễn xuất tròn vai, linh hoạt. 

Mỹ nam Trường Tương Tư bối rối khi nhắc về Trần Triết Viễn: 'Tôi không biết cậu ấy là ai' - Ảnh 5

Trần Triết Viễn là một diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Nổi lên nhờ bộ phim thuộc đề tài thanh xuân Bí Mật Nơi Góc Tối, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, ngũ quan hài hòa lại còn cao ráo nên Trần Triết Viễn được mọi người yêu mến gọi là nam thần thanh xuân thế hệ mới của Cbiz. Mới đây nhất, anh gây được tiếng vang khi kết hợp với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Trương Vãn Ý hiện là diễn viên điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Anh ra mắt từ năm 2016 trong webdrama “Nhất Cử Nhất Động Thiên Vương”. Sau đó liên tiếp tham gia vào các dự án phim điện ảnh. Nhưng tới 2021 tên tuổi của anh mới thực sự gây được tiếng vang lớn qua Thời Đại Thức Tỉnh và Đại Đường Minh Nguyệt. Hiện tại, Trường Tương Tư với sự tham gia của Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ vẫn đang phát sóng và liên tục gặt hái được những thành tích ấn tượng. 

Cả 2 nam diễn viên đều là cái tên được khán giả đánh giá cao về ngoại hình và phong cách diễn xuất.

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