Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử

Sao quốc tế 03/08/2023 14:32

Mùa phim hè sắp hết, hiện ngoài Trường Tương Tư đã đi được gần nửa đoạn đường thì Bảy Kiếp Cát Tường của Dương Siêu Việt gần như không có đối thủ nào cùng thể loại. 

Mùa hè này, hàng loạt bom tấn Hoa ngữ bùng nổ khiến nhiều 'mọt phim' không khỏi hào hứng, đường đua phim hè năm nay cũng trở nên hot hơn bao giờ hết khi nhiều siêu phẩm liên tiếp được tung ra như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Trường Tương Tư, An Lạc Truyện, Dữ Phượng Hành... 

Dương Siêu Việt cũng được cho là đang chuẩn bị có phim mới lên sóng, tin đồn về việc Bảy Kiếp Cát Tường được chiếu đã xuất hiện trên mạng xã hội Weibo trong những ngày gần đây.

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh 1

Thời gian trước, việc Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề chụp ảnh tạp chí chung cũng được xem là một động thái nhằm tuyên truyền cho bộ phim tiên hiệp mà cả hai góp mặt.

Cư dân mạng kể ra một số lý do khác mà Bảy Kiếp Cát Tường có thể lên sóng vào thời điểm này. Thứ nhất là vì thời gian qua dù liên tiếp có tác phẩm mới nhưng diễn xuất của Dương Siêu Việt không hề tiến bộ, chế tác và tạo hình trong những bộ phim này cũng không có gì đặc sắc. Hiển nhiên, điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của Dương Siêu Việt, khiến "duyên qua đường" của cô đi xuống. 

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh 2

Hiện tại, Dương Siêu Việt cần gấp một bộ phim tốt để cứu vớt địa vị. Dù có thể diễn xuất chưa chắc đã tiến bộ vượt bậc nhưng ít ra Bảy Kiếp Cát Tường có nguyên tác nổi tiếng, vốn sở hữu một lượng fan nhất định. Bên cạnh đó, công ty sản xuất lại là Hằng Tinh Dẫn Lực, một đơn vị rất mạnh về tạo hình lung linh, xinh đẹp và độc đáo.

Mùa phim hè sắp hết, hiện ngoài Trường Tương Tư đã đi được gần nửa đoạn đường thì Bảy Kiếp Cát Tường gần như không có đối thủ nào cùng thể loại. 

Mùa hè năm 2022, Thương Lan Quyết lên sóng cũng vào thời điểm đầu tháng 8 và bất ngờ nhận được sự yên mến cực kỳ nồng nhiệt từ khán giả. Phim được đánh giá ở mức "tiểu bạo", hot từ nam chính, nữ chính, trang phục, cảnh phim, nhạc phim đều được bàn tán sôi nổi. Sau Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ thành công đứng vào hàng ngũ tiểu sinh lưu lượng Cbiz, Ngu Thư Hân cũng thu về không ít lợi ích cả về thực tích phim ảnh lẫn giá trị thương mại tăng lên đáng kể.

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh 3

Đáng chú ý, đơn vị sản xuất của Thương Lan Quyết và Bảy Kiếp Cát Tường đều là Hằng Tinh Dẫn Lực. Nhà sản xuất Vương Nhất Hủ chắc chắn sẽ tham vọng có thêm một bộ phim hot nữa trong mùa hè năm nay, lặp lại, thậm chí là vượt lên trên thành công của Thương Lan Quyết.

Bảy Kiếp Cát Tường (Nhất thời xúc động, bảy kiếp Cát Tường) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Nhất thời xúc động, bảy kiếp không may của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình của bộ đôi oan gia ngõ hẹp Tường Vân (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Tường Vân vốn là một đám mây, được Nguyệt Lão biến thành tiên và để cô làm nhiệm vụ trông coi dây tơ hồng. Trong lần Tường Vân chạm trán Sơ Không tiên quân, cả hai đã khiến điện Nguyệt Lão rối loạn, ảnh hưởng tới nhân duyên của rất nhiều người.

Vì lẽ đó, Tường Vân và Sơ Không bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian.

Tình yêu và duyên phận buộc Tường Vân cùng Sơ Không lại với nhau, sau 7 kiếp với đủ nhưng cay đắng ngọt bùi họ cuối cùng đã về chung một nhà.

Dương Siêu Việt là mỹ nhân nhân thế hệ mới của Hoa ngữ và là cái tên nổi bật của nhóm nữ Rocket Girls. Có thể nói vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã giúp cô được ngưỡng mộ, được dõi theo, thế nhưng hiếm có ai nổi tiếng lạ lùng như Dương Siêu Việt. 

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh 4

Trong số những ngôi sao Hoa Ngữ hiện nay, Dương Siêu Việt đang là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng nhờ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu luôn toát lên sự trong trẻo, dịu dàng. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc ra thì có lẽ mọi thứ từ tài năng đến tính cách của Dương Siêu Việt đều trở thành chủ đề gây tranh cãi. 

Bản thân Dương Siêu Việt từng sở hữu rất nhiều tài nguyên phim ảnh vượt trội so với các tiểu hoa cùng lứa nhưng hiện tại bị tụt lại bởi diễn xuất kém cỏi và chưa có một bộ phim hot thực sự. Bảy Kiếp Cát Tường có lẽ là hy vọng cuối cùng để Dương Siêu Việt nuôi hy vọng đuổi kịp và vượt qua được những tiểu hoa 95 đang hot như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân.

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử - Ảnh 5

Xuất sắc giành vị trí thứ 3 tại Produce 101 nhờ lượng phiếu bầu khủng của khán giả, Dương Siêu Việt từ 1 cô gái vô danh đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Thế nhưng trong suốt 2 năm hoạt động cùng Rocket Girl (Hỏa Tiễn Thiếu Nữ), Dương Siêu Việt vẫn luôn gây tranh cãi khi tài năng ca hát và nhảy múa vẫn luôn là một ẩn số, thậm chí là thảm họa. Mặc dù đã nhiều lần hứa hẹn với fan rằng sẽ cố gắng cải thiện, thế nhưng những gì Dương Siêu Việt mang đến chỉ là khóc và khóc khiến khán giả vô cùng ngán ngẩm. 

Không chỉ ca hát, Dương Siêu Việt còn là lấn sân sang diễn xuất với khá nhiều bộ phim khác nhau. Đáng nói,  trong những bộ phim mà Dương Siêu Việt tham gia, cô đều được ưu ái giao cho vai chính hoặc ít nhất cũng là những vai quan trọng, có nhiều đất diễn. Dù diễn xuất không quá tệ nhưng Dương Siêu Việt vẫn chưa thể thoát mác "bình hoa di động" và "idol đi đóng phim.

 

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Thông tin về mỹ nhân từng được nhắm vai chính Trường Tương Tư lập tức thu hút đông đảo chú ý từ cộng đồng mạng, hiện đang đứng top trong bảng tìm kiếm nóng trên Weibo.

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