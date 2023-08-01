Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ?

Sao quốc tế 01/08/2023 17:49

Tấm ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen không khỏi tranh cãi về nhan sắc hiện tại của nàng tiểu hoa.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ hình ảnh mới nhất thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô xuất hiện với phong cách ăn mặc giản dị, tới độ còn chẳng buồn make-up. Nhiều netizen khen ngợi sự trẻ trung, năng động của nữa diễn viên, tạo cảm giác vô cùng gần gũi, quen thuộc. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có người nói rằng họ suýt chút nữa đã không nhận ra Triệu Lệ Dĩnh bởi nhìn cô quá khác biệt. Nguyên nhân được cho là đến từ cách tạo dáng, dùng filter "quá lố" của nàng tiểu hoa. 

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 1

Hậu sinh con, Triệu Lệ Dĩnh ngày một trẻ ra trông thấy, không chỉ nhan sắc thăng hạng mà sự nghiệp cũng rực rỡ hơn giai đoạn trước đáng kể. Sau thất bại ê chề của Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu lên kế hoạch chuyển hình và dần gặt hái được một số thành công nhất định.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 2

Với Ai Là Hung Thủ và kế tiếp là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cùng Gió Thổi Bán Hạ, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá đã trưởng thành, có sự tiến bộ rõ rệt. Mặc dù chưa thể thành công mang về chiếc cúp Bạch Ngọc Lan danh giá, nhưng cũng đã giúp cô "vượt mặt" được loạt sao cùng lứa như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi,... 

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, siêu phẩm cổ trang Dữ Phượng Hành của cô hợp tác cùng Lâm Canh Tân đang rất được mong chờ phát sóng. Nhiều khán giả kỳ vọng phim sẽ phá kỷ lục mà Sở Kiều Truyện đã làm trước đó, đồng thời trở thành dự án "đại bạo" tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. 

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 5

Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân Cbiz nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh

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