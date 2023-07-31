Dương Dương bị chê bai trong phim mới, cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích do làm chuyện có lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba

Một trong những bộ phim từng được mong chờ nhất màn ảnh xứ Trung năm nay chính là dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tác phẩm này liên tục vướng nhiều tranh cãi, thậm chí gây thất vọng cho khán giả.

Cụ thể, nhiều tình tiết trong phim bị đánh giá hạ thấp nghề lính cứu hoả và bác sĩ. Nhân vật lính cứu hoả Tống Diệm do Dương Dương thủ vai và nữ bác sĩ Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên cũng bị chỉ trích nặng nề. Những sai sót tai hại xuất hiện trong bộ phim này được cho là xuất phát từ việc các đơn vị kiểm duyệt vô trách nhiệm, không cẩn trọng trong việc kiểm tra và xét duyện phim trước khi lên sóng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn liên quan tới bộ phim Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ánh Lửa do Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi đóng chính. Cụ thể, nguồn tin cho biết vì ảnh hưởng của bộ Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tác phẩm này vốn dự kiến được lên sóng vào ngày 5/8 sắp tới nay sẽ bị mang về để Cục xét duyệt lại.

Sau những tranh cãi trong bộ phim của Dương Dương, nhiều khán giả cho rằng việc phải xét duyệt lại đối với những bộ phim nghiệp vụ, đặc biệt là các ngành nghề quan trọng như lính cứu hỏa, bác sĩ, cảnh sát là hợp lý và cần thiết. Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả lại cho rằng Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ánh Lửa nằm không cũng dính đạn.

Cư dân mạng thậm chí còn cho rằng Dương Dương đã gây ra lỗi lầm với Địch Lệ Nhiệt Ba. Lý do là bởi trước đó, mỹ nhân Tân Cương và Hoàng Cảnh Du liên tục bị vướng vào tin đồn hẹn hò, thậm chí còn bị bắt gặp dùng đồ đôi và ở chung rất nhiều lần. Tuy nhiên, đứng trước nhiều nghi vấn, cặp đôi vẫn giữ thái độ im lặng về vấn đề hẹn hò này.

Khác với Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, tạo hình lính cứu hỏa của Hoàng Cảnh Du lại được cư dân mạng khen nức nở. Từ khoá hot search dành lời khen ngợi cho hình tượng lính cứu hoả của Hoàng Cảnh Du trong Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa.

Dù phim chưa lên sóng nhưng những hình ảnh của Hoàng Cảnh Du trong tạo hình lính cứu hoả được khán giả vô cùng yêu thích. Nhiều người cho rằng bỏ qua những ồn ào đời tư, Hoàng Cảnh Du thật sự là hình mẫu lý tưởng nhất trong giới tiểu sinh 9X hiện tại để vào các vai cứu hoả, cảnh sát. Chiều cao, nước da và khí chất mạnh mẽ, nam tính của anh hoàn toàn lấn át Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi.